УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:01

Строители начали подготовку к расширению улицы Татищева в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. 18 марта на улице Татищева в Екатеринбурге начались ремонтные работы. В будущем улицу планируют расширить, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на администрацию Екатеринбурга.

«На данной улице ведутся подготовительные работы к строительству», — рассказали изданию в пресс-службе администрации города.

Ранее УрБК писал, что в 2024 году начнутся масштабная реконструкция и строительство улично-дорожной сети на территории Верх-Исетского района. Работы пройдут в четыре этапа и завершатся в октябре 2027 года.

В первую очередь будут производиться проектирование, реконструкция и строительство улицы Татищева, на участке от улицы Красноуральской до улицы Юрия Исламова. Затем подрядчики произведут проектирование и строительство улицы Юрия Исламова, от улицы Татищева до улицы Металлургов, а также улицы Татищева, на участке от улицы Юрия Исламова до Срединного кольца. В завершение будет проведена разработка проектной документации на реконструкцию улицы Лоцмановых, от улицы Татищева до улицы Металлургов. Всего на улице Татищева будут построены две проезжие части — по три полосы движения в каждом направлении, а также трамвайная линия на обособленном полотне.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.02.2024 Екатеринбургу увеличивают километраж

В 2024 году в столице Среднего Урала появится более 18 километров новых дорог ...

21.09.2023 В Екатеринбурге на ВИЗе проложат новую трамвайную ветку протяженностью 2,2 км

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. В Екатеринбурге на ВИЗе планируют построить новую трамвайную ветку по ул. Татищева. ...

08.04.2016 В Екатеринбурге строители продлили сроки закрытия движения по улице Татищева

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2016. В Екатеринбурге ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» в рамках ...

23.06.2015 В Екатеринбурге почти на два месяца частично перекроют движение по улице Татищева

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2015. ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» с 24 июня до 20 августа 2015 года ...

26.08.2011 В Екатеринбурге на ремонт закроют улицу Токарей

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2011. Дорожные строители получили разрешение на закрытие движения транспорта по улице Токарей ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков22.02.2024Шигир для каждого22.02.2024Экономический и энергетический эффект01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток
Архив новостей
Март 2024 (423)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18