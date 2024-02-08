Строители начали подготовку к расширению улицы Татищева в Екатеринбурге

В 2024 году в столице Среднего Урала появится более 18 километров новых дорог ...

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. В Екатеринбурге на ВИЗе планируют построить новую трамвайную ветку по ул. Татищева. ...

В Екатеринбурге на ВИЗе проложат новую трамвайную ветку протяженностью 2,2 км

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2016. В Екатеринбурге ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» в рамках ...

В Екатеринбурге строители продлили сроки закрытия движения по улице Татищева

В Екатеринбурге почти на два месяца частично перекроют движение по улице Татищева

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2015. ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» с 24 июня до 20 августа 2015 года ...