Строители начали подготовку к расширению улицы Татищева в Екатеринбурге

В 2024 году в столице Среднего Урала появится более 18 километров новых дорог ...21.09.2023 В Екатеринбурге на ВИЗе проложат новую трамвайную ветку протяженностью 2,2 км
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. В Екатеринбурге на ВИЗе планируют построить новую трамвайную ветку по ул. Татищева. ...08.04.2016 В Екатеринбурге строители продлили сроки закрытия движения по улице Татищева
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2016. В Екатеринбурге ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» в рамках ...23.06.2015 В Екатеринбурге почти на два месяца частично перекроют движение по улице Татищева
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2015. ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» с 24 июня до 20 августа 2015 года ...26.08.2011 В Екатеринбурге на ремонт закроют улицу Токарей
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2011. Дорожные строители получили разрешение на закрытие движения транспорта по улице Токарей ...