Дорожный сезон. Начало

В Свердловской области на 12 объектах уже стартовали ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). На девяти мостах и трех автодорогах специалисты начали подготовительные работы еще до схода снега, чтобы выдержать плановые сроки.Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев на пресс-конференции, прошедшей в Екатеринбурге, рассказал, ремонт каких объектов запланирован в регионе в текущем сезоне.«Всего в 2024 году в рамках нацпроекта БКД мы планируем провести работы на 79 объектах. На 55 из них пройдут ремонты участков дорог и искусственных сооружений, еще 24 объекта — это обновление и модернизация светофорных объектов. На региональной сети будут ремонтироваться 24 участка общей протяженностью 71 км. В Нижнем Тагиле отремонтируем четыре участка протяженностью почти 6 км. На улично-дорожной сети Екатеринбурга — девять участков протяженностью чуть больше 13 км», — рассказал Денис Чегаев.Работы, которые можно выполнять без ограничений по температуре, идут уже с зимы. Дорожники начали ремонтировать девять искусственных сооружений регионального значения. Это путепроводы на Серовском тракте, эстакада на 42-м километре ЕКАД, мосты через реки на севере региона.Кроме того, специалисты уже начали подготовку к капитальным ремонтам — на объекты завозят грунт и инертные материалы, проводят земляные работы. Так, на участке автодороги Илим — Колпаковка в Шалинском городском округе специалисты приступили к выполнению плана по обновлению 16 км трассы. В этом году данный участок станет самым протяженным в ходе ремонтов по нацпроекту на региональной сети дорог.Также подготовительные работы уже стартовали на участке с 21 по 24 км дороги Красноуфимск — село Симинчи, одной из ведущий трасс Красноуфимского района. Также начаты работы на автомобильной дороге Сосьва — Восточный в Сосьвинском ГО на участке с 3 по 9 км.Строительные работы, связанные непосредственно с обновлением дорожного полотна, по словам и. о. министра, начнутся в ближайшее время. Приступать к ним можно при среднесуточной температуре не ниже плюс 5 градусов выше нуля и сухой погоде.Денис Чегаев напомнил, что в 2024 году на ремонт дорог в регионе будет направлено 31,3 млрд руб. Из них 4,5 млрд руб. пойдет на работы по нацпроекту БКД. Кроме того, 8 млрд руб. будут выделены на содержание региональной сети. И еще 11 млрд руб. по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева пойдут на субсидии и межбюджетные трансферты муниципальным образованиям региона для решения инфраструктурных задач.В свою очередь, заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал о планах по дорожным ремонтам непосредственно на территории столицы Среднего Урала.Он подчеркнул, что на сегодняшний день из-за неустойчивых температур специалисты не могут приступить к полномасштабным работам. При этом дорожные рабочие выполняют текущий ремонт дорожного полотна доступными методами. Так, в городе проводятся засыпка выбоин и устранение колейности, в том числе на центральных улицах. По словам Алексея Бубнова, полноценно к ремонту дорожного полотна специалисты смогут приступить во второй декаде апреля — в это время уже станут возможны ремонтные работы с применением холодного фрезерования.Заместитель главы Екатеринбурга рассказал, что в этом году на ремонт дорог в уральской столице направлено более 1 млрд 736 млн руб., деньги поступают как из областного, так и из городского бюджета. Из них на реализацию национального проекта БКД предусмотрен 1 млрд 052 млн руб., еще 526 млн руб. будет потрачено на приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние.Всего в 2024 году в Екатеринбурге запланированы ремонт 24 участков автомобильных дорог и реконструкция 24 светофорных объектов в рамках национального проекта БКД. Большое внимание власти города уделят ремонту улицы Малышева на отрезке от улицы Московской до улицы Добролюбова. Напомним, что на данном объекте сетевые организации несколько лет меняли коллекторы, канализацию, водопроводы, расположенные на дорожном полотне, из-за чего участок дороги находится в изношенном состоянии.Кроме того, в сезоне 2024 года будет приведено в нормативное состояние дорожное полотно на улице Восточной, от улицы Малышева до Куйбышева; на улице Крауля, от улицы Токарей до Викулова; на улице Студенческой, от улицы Первомайской до Малышева; на улице Щорса, от улицы Московской до 8 Марта.Также Алексей Бубнов рассказал, что, кроме реализации национального проекта для обеспечения безопасности дорожного движения, муниципальные власти реализуют программу «Светлый город», в рамках которой будет проводиться монтаж освещения улично-дорожной сети. Так, в ходе ее реализации уже было проведено освещение на дублере Сибирского тракта, профинансировано освещение дороги по Новосвердловской ТЭЦ. Работы будут активно продолжаться, поскольку на сегодняшний день из 1,5 тыс. км городских дорог на 400 км не имеется освещения.«Освещение магистралей очень важно для обеспечения безопасности. Достаточно много ДТП происходит на неосвещенных участках дорог. Мы планируем в ближайшие 3-4 года установить освещение на всей магистральной сети города», — подчеркнул Алексей Бубнов.