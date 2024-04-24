Дороги посчитали в тоннах

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Свердловская область полностью обеспечивает себя инертными материалами для строительства и ремонта дорог. Всего на обновление дорожного полотна Среднему Уралу в среднем требуется свыше 12 млн т щебня, почти 3 млн т песка и 2,5 млн т песчано-гравийной смеси, 176 тыс. т битума и 7,6 тыс. т металла в год. Об этом заявил в ходе инспекции одного из ведущих уральских щебеночных карьеров «Гора Змеевая», обеспечивающего реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), заместитель начальника управления автомобильных дорог Александр Окунский.«Свердловская область — это горный регион. Здесь работают десятки карьеров и предприятий горнодобывающей отрасли, поэтому мы полностью себя обеспечиваем инертными материалами, такими как щебень разных фракций, отсев, скальные материалы, горные породы для отсыпки земляного полотна. Например, в 2023 году нам на дорожные работы потребовалось 12–15 млн т. Все материалы сертифицированы и имеют высокое качество. Поэтому у нас нет никаких сомнений, что мы выполним задачи региональной госпрограммы по дорожному строительству и нацпроекта БКД, который является ее частью, качественно и в срок», — сказал А. Окунский.На месторождении «Гора Змеевая» производят свыше 2 млн т щебня в год. Предприятие занимается добычей и переработкой одной из самых прочных скальных пород — габбро. Она используется при устройстве верхних слоев дорожной одежды, мостовых переходов и других участков, требующих особой сопротивляемости к истиранию и колееобразованию.«Производство спроектировано таким образом, чтобы выпускать большой ассортимент фракций щебня специально для дорожного строительства, соответствующих новым требованиям ГОСТа. Наш щебень применяют на участках дорог, требующих повышенной прочности. Например, на переходных скоростных полосах он использовался при строительстве Екатеринбургской кольцевой автодороги, а также поставляется на строительство участка скоростной трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит. Сегодня щебень отгружается для строительства взлетно-посадочной полосы в аэропорту Казани», — рассказал генеральный директор ООО «ИнвестПроект» Сергей Филимонов.По его словам, предприятие в 2023 году приняло участие в национальном проекте «Производительность труда». Эксперты, проанализировав технологические процессы компании, нашли точки роста, которые позволят увеличить объемы добычи щебня и упростить саму процедуру. В целом работа щебеночного карьера уже максимально оцифрована. Специалисты отслеживают все события на дробильной фабрике, где порода превращается в кубический щебень разных фракций, а также контролируют основные показатели работы оборудования.Ранее и. о. начальника Управления автомобильных дорог региона Владимир Оглоблин на заседании общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области отметил, что, помимо собственных материалов, в регионе для ремонта и строительства дорог активно применяются инновационные технологии и отечественная техника.Согласно планам на предстоящий сезон, доля объектов, где предусматривается использование новых технологий, должна составлять не менее 40%. Фактически уральские дорожники готовы показать результат в 80%.Так, в этом сезоне планируется применять одну из популярных технологий последних лет, которая показала хорошие результаты в ходе эксплуатации автомагистралей и искусственных сооружений, — использование в верхнем слое дорожного покрытия специальной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.В. Оглоблин подчеркнул, что рецепт щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси адаптирован к сложным климатическим условиям Среднего Урала. Эта технология позволяет создавать прочные покрытия, устойчивые к образованию трещин и выбоин. Также сегодня в работе дорожники используют полимерные битумные добавки, повышающие водостойкость асфальтобетона и его долговечность. Кроме того, специалисты широко применяют стыковочную битумно-полимерную ленту. С ее помощью герметизируют технологические швы, формируя защитный слой при уплотнении. Это в дальнейшем предотвращает образование трещин.Другая технология, которая с каждым годом все шире применяется на дорогах области, — 3D-система управления строительной техникой. Она позволяет использовать цифровые модели ремонтируемых участков при фрезеровании, профилировании и укладке асфальтобетонного покрытия. Использование этой технологии экономит материалы, время и трудозатраты.Еще одной тенденцией дорожного сезона 2024 года станет переход на отечественное оборудование. По итогам текущего года доля российского оборудования в общем объеме закупок по плану должна составить 84%.Остаются в приоритете и традиционные ориентиры нацпроекта БКД — увеличение доли дорог в нормативном состоянии, то есть без колейности, трещин и выбоин. Так, доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в нормативе по итогам года должна достичь 53,1%. То есть в регионе к концу дорожного сезона должно насчитываться 5,7 тыс. км хороших дорог. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, должна достичь 85%. А мостов и путепроводов — 1,5 тыс. м п.Напомним, всего в 2024 году в рамках нацпроекта БКД в Свердловской области планируется провести работы на 79 объектах: 55 объектов — это ремонт свыше 90 км дорог и искусственных сооружений, еще 24 — обновление и модернизация светофорных объектов.Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства привести в нормативное состояние свыше 400 км региональных дорог за период 2024–2026 годов. Это обеспечит жителей отдаленных территорий надежной и безопасной транспортной связью с магистральными трассами региона. Для реализации этого проекта глава региона подписал распоряжение правительства, содержащее перечень из 188 объектов ремонта и капитального ремонта. Стоит отметить, что значительная часть дорог и мостов включена в этот документ по просьбам свердловчан.