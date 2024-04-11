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Вчера, 15:43

В Свердловской области достаточно ресурсов для обеспечения региона стройматериалами для ремонта дорог

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. Свердловская область полностью обеспечивает себя инертными материалами для строительства и ремонта дорог. В регионе достаточно различных предприятий, которые поставляют строителям необходимые расходные материалы, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Так, на обновление дорожного полотна области в год требуется свыше 12 млн т щебня, почти 3 млн т песка и 2,5 млн т песчано-гравийной смеси, 176 тыс. т битума и 7,6 тыс. т металла.

«Свердловская область — это горный регион. Мы полностью обеспечиваем себя инертными материалами, такими как щебень разных фракций, отсев, скальные материалы, горные породы для отсыпки земляного полотна. Все материалы сертифицированы и имеют высокое качество. Поэтому у нас нет никаких сомнений, что мы выполним задачи региональной госпрограммы по дорожному строительству и национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), который является ее частью, качественно и в срок», — подчеркивает заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Александр Окунский.

Он отметил, что только на щебеночном карьере «Гора Змеевая» в год производят свыше 2 млн т щебня , который используется при устройстве верхних слоев дорожной одежды, мостовых переходов и других участков, требующих особой сопротивляемости к истиранию и колееобразованию.

Напомним, всего в 2024 году в рамках нацпроекта БКД в Свердловской области планируется провести работы на 79 объектах: 55 объектов — это ремонты свыше 90 км дорог и искусственных сооружений, а 24 — это обновление и модернизация светофорных объектов.
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