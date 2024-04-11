В Свердловской области достаточно ресурсов для обеспечения региона стройматериалами для ремонта дорог

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. Губернатор Евгений Куйвашев поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства ...31.07.2023 Свердловская область получила специальный казначейский кредит на ремонт семи дополнительных участков дорог
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Свердловская область получила специальный казначейский кредит в 1,5 млрд руб., который ...07.07.2023 В рамках реализации нацпроекта БКД в Екатеринбурге применяют современные технологии укладки асфальта
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные ...20.07.2022 В администрации Екатеринбурга рассказали о применяемых при ремонте дорог в рамках нацпроекта технологиях
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В администрации Екатеринбурга рассказали подробнее о технологиях, которые применяются ...18.04.2022 В Екатеринбурге для ремонта дорог будут использоваться материалы местных производителей
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. В Екатеринбурге менее месяца осталось до старта комплексных мероприятий по ремонту ...