В Свердловской области достаточно ресурсов для обеспечения региона стройматериалами для ремонта дорог

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УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. Губернатор Евгений Куйвашев поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства ...

Свердловская область получила специальный казначейский кредит на ремонт семи дополнительных участков дорог

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Свердловская область получила специальный казначейский кредит в 1,5 млрд руб., который ...

В рамках реализации нацпроекта БКД в Екатеринбурге применяют современные технологии укладки асфальта

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные ...

В администрации Екатеринбурга рассказали о применяемых при ремонте дорог в рамках нацпроекта технологиях

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В Екатеринбурге для ремонта дорог будут использоваться материалы местных производителей

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. В Екатеринбурге менее месяца осталось до старта комплексных мероприятий по ремонту ...