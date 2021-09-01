В Нижнем Тагиле проводят эксперимент по использованию шлакового щебня ЕВРАЗ НТМК в производстве асфальтобетона для ремонта дорог

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Администрация Нижнего Тагила совместно с Научно-исследовательским институтом «ЛАДОР», который занимается дорожными исследованиями и технологиями, проводит эксперимент по использованию шлакового щебня ЕВРАЗ НТМК в производстве асфальтобетона для ремонта городских дорог. Ранее шлаковый щебень в Нижнем Тагиле применялся только для строительства щебеночных оснований автомобильных дорог, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Состав смеси, которую в объеме 600 т использовали на экспериментальном участке дороги протяженностью около 350 м, разрабатывался согласно ГОСТ 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» специалистами НИИ «ЛАДОР».Далее песок и шлаковый щебень (предоставленный ЕВРАЗ НТМК бесплатно) прошли испытания в аккредитованной лаборатории испытательного центра «Дорожные технологии» при Научно-исследовательском институте «ЛАДОР». Продукция получила несколько деклараций соответствия от Евразийского союза, подтверждающих ее качество и пригодность к использованию для ремонта и строительства дорог, а также все необходимые сертификаты безопасности и заключение радиологии, свидетельствующее о том, что заявленный материал отвечает требованиям в области радиационной безопасности.По характеристикам дробимости, сопротивлению износу, содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы щебень полностью удовлетворяет требованиям, что подтверждено испытаниями в аккредитованной лаборатории и декларацией Евразийского союза, которая внесена в единый реестр на сайте Росаккредитации.На предприятии отмечают, что асфальтобетон в России используется также при строительстве федеральных трасс. Участки с асфальтобетонным покрытием из шлака были построены на трассе М-12 «Восток» и с течением временем доказали свою эффективность.