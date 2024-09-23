УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:59

ЕВРАЗ НТМК успешно завершил эксперимент по использованию шлакового щебня для ремонта автодорог в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. ЕВРАЗ НТМК успешно завершил эксперимент по использованию шлакового щебня для ремонта автодорог в Нижнем Тагиле. Материал использовался для производства асфальтобетона. Эксперимент проходил в течение года — с мая 2024-го по май 2025-го — совместно с администрацией Нижнего Тагила и Научно-исследовательским институтом «ЛАДОР», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ НТМК успешно завершил эксперимент по использованию шлакового щебня для ремонта автодорог в Нижнем Тагиле
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Участок дороги протяженностью около 350 метров, который ведет от плотины завода-музея к Лисьей горе, отлично выдержал испытания различными погодными условиями и остался в удовлетворительном состоянии. На ремонте участка дороги использовано около 600 т экспериментальной смеси. На дорожном покрытии под нагрузкой за год эксплуатации не появилось прогибов и деформаций, оно успешно показало сопротивляемость истиранию. На покрытии не появилось трещин, выбоин и ям.

Асфальтобетонная смесь обладала пониженной теплопроводностью, что позволило увеличить дальность возки и уплотнять ее дольше, чем обычно, не применяя температуропонижающих добавок. Ранее шлаковый щебень в Нижнем Тагиле применялся только для строительства щебеночных оснований автомобильных дорог.

Отметим, что шлаковый щебень и песок ЕВРАЗ НТМК регулярно проходят испытания в аккредитованной лаборатории испытательного центра «Дорожные технологии» при Научно-исследовательском институте «ЛАДОР». Продукция имеет несколько деклараций соответствия от Евразийского союза, а также все необходимые сертификаты безопасности.

Использование подобных материалов позволяет в полной мере выполнять распоряжение правительства РФ об использовании определенной доли вторичного сырья в дорожной отрасли.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.09.2024 ЕВРАЗ направил 700 тыс. рублей на открытие образовательного кластера в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. ЕВРАЗ направил 700 тыс. руб. на создание образовательного кластера в детском саду № 208 ...

27.06.2024 В Нижнем Тагиле проводят эксперимент по использованию шлакового щебня ЕВРАЗ НТМК в производстве асфальтобетона для ремонта дорог

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Администрация Нижнего Тагила совместно с Научно-исследовательским институтом «ЛАДОР», ...

23.05.2024 На субботники в Нижнем Тагиле и Качканаре вышло более 2,5 тыс. сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Металлурги и горняки уральских предприятий ЕВРАЗа провели массовый субботник, по итогам ...

08.05.2018 В Нижнем Тагиле металлурги ЕВРАЗ НТМК вышли на субботники

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. Металлурги ЕВРАЗ НТМК проводят субботники на улицах Нижнего Тагила и на территории ...

09.04.2018 На ЕВРАЗ НТМК ввели в эксплуатацию новую доменную печь

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. На ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле ввели в эксплуатацию новую доменную печь № 7. Об этом ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков
Архив новостей
Июль 2025 (42)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18