ЕВРАЗ НТМК успешно завершил эксперимент по использованию шлакового щебня для ремонта автодорог в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. ЕВРАЗ направил 700 тыс. руб. на создание образовательного кластера в детском саду № 208 ...27.06.2024 В Нижнем Тагиле проводят эксперимент по использованию шлакового щебня ЕВРАЗ НТМК в производстве асфальтобетона для ремонта дорог
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Администрация Нижнего Тагила совместно с Научно-исследовательским институтом «ЛАДОР», ...23.05.2024 На субботники в Нижнем Тагиле и Качканаре вышло более 2,5 тыс. сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Металлурги и горняки уральских предприятий ЕВРАЗа провели массовый субботник, по итогам ...08.05.2018 В Нижнем Тагиле металлурги ЕВРАЗ НТМК вышли на субботники
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. Металлурги ЕВРАЗ НТМК проводят субботники на улицах Нижнего Тагила и на территории ...09.04.2018 На ЕВРАЗ НТМК ввели в эксплуатацию новую доменную печь
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. На ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле ввели в эксплуатацию новую доменную печь № 7. Об этом ...