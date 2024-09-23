Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. ЕВРАЗ НТМК успешно завершил эксперимент по использованию шлакового щебня для ремонта автодорог в Нижнем Тагиле. Материал использовался для производства асфальтобетона. Эксперимент проходил в течение года — с мая 2024-го по май 2025-го — совместно с администрацией Нижнего Тагила и Научно-исследовательским институтом «ЛАДОР», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Участок дороги протяженностью около 350 метров, который ведет от плотины завода-музея к Лисьей горе, отлично выдержал испытания различными погодными условиями и остался в удовлетворительном состоянии. На ремонте участка дороги использовано около 600 т экспериментальной смеси. На дорожном покрытии под нагрузкой за год эксплуатации не появилось прогибов и деформаций, оно успешно показало сопротивляемость истиранию. На покрытии не появилось трещин, выбоин и ям.Асфальтобетонная смесь обладала пониженной теплопроводностью, что позволило увеличить дальность возки и уплотнять ее дольше, чем обычно, не применяя температуропонижающих добавок. Ранее шлаковый щебень в Нижнем Тагиле применялся только для строительства щебеночных оснований автомобильных дорог.Отметим, что шлаковый щебень и песок ЕВРАЗ НТМК регулярно проходят испытания в аккредитованной лаборатории испытательного центра «Дорожные технологии» при Научно-исследовательском институте «ЛАДОР». Продукция имеет несколько деклараций соответствия от Евразийского союза, а также все необходимые сертификаты безопасности.Использование подобных материалов позволяет в полной мере выполнять распоряжение правительства РФ об использовании определенной доли вторичного сырья в дорожной отрасли.