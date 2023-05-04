Денис Новоженов: Мы постоянно ищем российские аналоги техники и оборудования, альтернативных поставщиков

На вопросы журналистов ответил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
— Денис Анатольевич, изменилось ли за последний год отношение ЕВРАЗа к ESG-повестке?
— Мы всегда уделяли внимание сферам экологии, социальной политики и корпоративного управления. И хотя ситуация постоянно меняется, продолжаем развиваться в каждом из этих направлений.
Сейчас на предприятиях компании в Свердловской области — ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ НТМК) и ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК) — внедряются проекты по раздельному сбору мусора, сортировке и переработке промышленных коммунальных отходов, планомерно сокращаются выбросы в атмосферу. Около пяти лет компания реализует программу «Ноль выбросов». За последние 30 лет только на ЕВРАЗ НТМК выбросы стали меньше в 4,5 раза.
— Насколько сильно текущая геополитическая ситуация сказалась на реализации экологических проектов?
— В первую очередь значительно подорожало компрессорное оборудование, материалы, шины, автотехника. Часть оборудования стало сложнее получить, а от другой и вовсе пришлось отказаться из-за невозможности доставить ее в Россию. Все это колоссальная нагрузка на бизнес.
Но мы постоянно ищем российские аналоги техники и оборудования, альтернативных поставщиков — и находим, причем в таком количестве, о котором даже не знали. Вышло даже так, что пришлось разрабатывать конструкторскую документацию для размещения заказов в России. Причем это не только оборудование, но и запасные части для ранее приобретенной импортной техники.
— Нижний Тагил, где находится ЕВРАЗ НТМК, — участник федерального проекта «Чистый воздух». Что делает компания для его реализации?
— Работа по снижению нагрузки на окружающую среду ЕВРАЗ НТМК продолжается уже много лет. С начала 2000-х годов из эксплуатации было выведено 21 экологически устаревшее производство, были оптимизированы производственные процессы и отменены устаревшие технологии. По оценке общественного совета при Минприроды РФ, предприятие сейчас полностью применяет 100 элементов из 139 возможных наилучших доступных технологий (НДТ) в области экологии. Еще 29 — частично.
В рамках проекта «Чистый воздух» реализовано шесть из девяти запланированных природоохранных проектов. С 2017 года в них вложено более 4 млрд руб. Так, в 2017 году на ЕВРАЗ НТМК завершилось техническое перевооружение установки сухого тушения кокса (УСТК), направленное на снижение выбросов оксида углерода в атмосферу почти на 7 тыс. т в год. В последующие годы прошло комплексное обновление доменного производства. Это сократило объем валовых выбросов на 433 т в год.
Была законсервирована домна № 5, реконструирована доменная печь № 6 и построена новая домна № 7. Печи оборудованы мощными системами аспирации. Над каждым выпуском чугуна установлены верхние улавливающие зонты. Отходящие газы проходят очистку в рукавных фильтрах, которые позволяют снизить их остаточную запыленность в 2,5 раза.
В ноябре 2022 года на ЕВРАЗ НТМК прошел перевод конечного охлаждения коксового газа в закрытый цикл. До этого технологическая вода после охлаждения коксового газа уходила в градирню открытого типа. Теперь она охлаждается в герметичном оборудовании без контакта с атмосферным воздухом. После очистки коксовый газ возвращается для дальнейшего использования в производстве и топливной системе комбината. Такая технология даст возможность уменьшить специфические выбросы коксохимического производства на 56%. На реализацию этого проекта потребовалось 2,5 года и 2,2 млрд руб.
До 2026 года на предприятии планируется реконструировать биохимическую установку коксохимического производства и внедрить новую технологию производства пека с закрытием устаревших пекококсовых батарей. Реализация этих проектов позволит сократить валовые выбросы на 143 т в год. Для жителей эффект в первую очередь будет проявляться в виде исчезновения специфических запахов. Помимо этого, на производстве будут модернизированы газоотводящие тракты конвертеров, что позволит снизить валовые выбросы на 6,4 тыс. т.
Общий объем инвестиций в эти проекты составит порядка 9 млрд руб.
— Какие проекты ЕВРАЗ реализует в рамках поддержки территорий присутствия?
— Мы активно поддерживаем медицинские учреждения. Уже более 15 лет ЕВРАЗ реализует проект, направленный на реабилитацию детей с ДЦП.
В рамках соглашений между ЕВРАЗом, правительством Свердловской области и администрациями городов присутствия компания формирует комфортную среду. Мы помогали в строительстве моста через Тагильский пруд и обновлении привокзальной площади Нижнего Тагила, где появилась стела «Город трудовой доблести». Каждый год при участии холдинга выполняется ремонт существующих и ввод новых объектов.
Сейчас в Нижнем Тагиле близок к завершению капитальный ремонт Дворца детского и юношеского творчества, стартовало строительство детского образовательного центра на Гальяно-Горбуновском массиве. В Качканаре был построен Дворец единоборств и спортивный комплекс для занятия футболом, а сейчас завершается строительство Ледового дворца. Поддерживаем и образовательные учреждения — в зданиях ремонтируются кабинеты и лаборатории, учебные классы оснащаются современными учебными материалами. Всего за пять лет в рамках трехсторонних соглашений в развитие Нижнего Тагила было вложено примерно 17 млрд руб., Качканара — 2,5 млрд руб.
— Среди инициированных ЕВРАЗом проектов — ревитализация первого в России завода-музея истории развития черной металлургии — Демидовского завода в Нижнем Тагиле. Что стало причиной такого решения?
— В соответствии с принципами устойчивого развития, мы оказываем благотворительную поддержку учреждениям культуры, помогаем сохранять историческое наследие, развиваем промышленный туризм. К тому же на Урале есть все предпосылки к этому — здесь сохранились знаковые исторические объекты. В их числе — Демидовский завод.
Это уникальный объект индустриального и культурного наследия не только Нижнего Тагила и Урала, но и всей России. Он сохранился в том виде, в котором был выведен из эксплуатации.
Чтобы дать заводу новую жизнь, совместно с мэрией Нижнего Тагила было принято решение подготовить проект ревитализации, привлечь к его разработке экспертов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Структура нового пространства будет включать в себя экскурсионную пешеходную зону, на территории будут располагаться точки питания, магазины, коворкинги, а также студии стартапов и небольшие производства. Для жизнедеятельности пространства необходимы резиденты-инвесторы из культурной, туристической, досуговой, образовательной и деловой сфер. Также проект включает в себя благоустройство набережной реки Тагил.
Завод-музей должен стать культурно-образовательным и научно-технологическим центром притяжения. Он станет стимулом для развития Нижнего Тагила — сопутствующий гостиничный, гастрономический и туристический бизнес улучшат инфраструктуру и изменят имидж города.
«Коммерсантъ»
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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