Инвестиции в экологию

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) реализует экологическую программу на 2024 год. На ее осуществление компания выделит более 20 млрд руб. Руководство холдинга уверено, что природоохранные мероприятия позволят понизить индекс загрязнения атмосферы Магнитогорска до 5,3 единицы. Чтобы город мог считаться чистым, этот показатель должен соответствовать 5 единицам.
На текущий год в экологическую программу включено 50 мероприятий для защиты атмосферы от отходов производства на главных производствах комбината. На это направление холдинг выделит более 11,4 млрд руб. В рамках реализации мер по сохранению экологии на территории, прилегающей к комбинату и Магнитогорску, будут закуплены системы пылеподавления. Также мастера отремонтируют газоочистные установки, которые находятся за вращающимися печами. Сами горны расположены в дробильно-обжиговом цехе. Кроме того, обновят детали агломерационных машин. ПАО «ММК» планирует внедрить на 22 источниках системы автоматизированного контроля, которые будут отслеживать количество вредных выбросов в атмосферу на каждом производстве.
Так, в 2024 году планируется восстановление коксохимического производства ПАО «ММК». В рамках реконструктивных работ рабочие возведут комплекс коксовой батареи № 12 и отремонтируют цех по переработке химических продуктов. Также запустят биохимическую установку для снижения негативного воздействия выбросов на близлежащие территории. На постройку и восстановление старых объектов выделят более 5,8 млрд руб. По расчетам экологов, запуск коксовой батареи № 12 взамен пяти старых батарей сократит количество отходов, загрязняющих атмосферу, на 11 тыс. 350 т в год. Добавим, что разработки ММК уже в 2024 году могут снизить объем вредных выбросов на 4 тыс. 600 т.
Кроме того, в экологической программе предусмотрено семь мероприятий, рассчитанных на уменьшение вредных выбросов в акваторию близлежащих вод и снижение количества потребляемой воды. К ним относятся строительство градирни в цехе улавливания и переработки химических продуктов, обновление травильных ванн и постройка станции нейтрализации в листопрокатном цехе № 5. Вместе с тем в этом году сотрудники комбината планируют запустить в Магнитогорское водохранилище 3,5 тыс. экземпляров судака и 115 тыс. молодых особей сазана. На зарыбление акватории пруда предприятие выделит 2,5 млрд руб.
В планах у промышленников рекультивация Западного карьера у горы Магнитной. Его площадь занимает 7 га. При этом в текущем году была запланирована переработка 9,3 млн т отходов металлургического производства. Из них 1,6 млн т используют повторно.
ПАО «ММК» для благоустройства и озеленения пространства Магнитогорска высадит 1 тыс. кустарников и деревьев, а на собственной площадке — 563 кустарника и 583 дерева.
Одним из ключевых проектов в природоохранной деятельности холдинга стало
строительство участка для безводного охлаждения шлака из доменных печей. Такие отходы образуются при выплавке чугуна. Из самого шлака можно производить пемзу, щебень и гранулированный шлак. Благодаря новой технологии шлак будет охлаждаться безводным методом, а сероводород не будет выделяться при обработке отходов производства. За счет этого выбросы пыли в атмосферу снизятся вдвое.
На строительство нового цеха было выделено 3 млрд руб. Компания «Шлаксервис» (входит в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») занималась его постройкой. Всего на участке работает 132 сотрудника, включая слесарей, энергетиков, выгрузчиков, электромонтеров. Есть дополнительные рабочие места для 49 человек.
«Новый участок позволит нам сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу примерно на 100 т. в год, а также полностью исключить выбросы сероводорода. Шлак будет сам остывать до температуры окружающей среды. После этого с помощью экскаваторов его будут рыхлить и грузить на автотранспорт для дальнейшей переработки. Важно, что и в процессе рыхления мы сведем к минимуму выделение пыли, так как наша автотехника оборудована системами пылеподавления», — объяснил директор ООО «Шлаксервис» Сергей Масьянов.
Напомним, что 24 июля Магнитогорский металлургический комбинат был награжден
как один из победителей национальной премии «Наш вклад 2024». Холдинг снова подтвердил высокий статус «Партнера национальных проектов».
Для участия в конкурсе комбинат подавал на рассмотрение пять проектов по направлениям социальной политики, экологии и производства: «Стальной маршрут» (национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»); «Охрана материнства, детства и стимулирование рождаемости» (национальный проект «Демография»); «Охрана атмосферного воздуха» (национальный проект «Экология»), «Дружная семья — поддержка многодетных семей» (национальный проект «Демография»), «Атач: операционная эффективность договорной деятельности в Группе ММК» (национальный проект «Производительность труда»).Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»