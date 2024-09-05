Инвестиции в экологию

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УрБК, Магнитогорск, 02.09.2024. Группа ПАО «ММК» в рамках экологической программы на 2024 год инвестирует в ...

ММК защитил статус «Партнера национальных проектов»

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2024. 24 июля в Москве состоялась церемония награждения победителей национальной премии «Наш ...

ММК реализовал экологический проект стоимостью 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. Компания «Шлаксервис» (входит в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») ...

Новый комплекс коксовой батареи ММК сократит валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год

УрБК, Магнитогорск, 22.04.2024. Новый комплекс коксовой батареи № 12 будет выпускать 2,5 млн т сухого кокса в год, а ...

Группа ММК направит на реализацию экологической программы в текущем году 13,3 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 21.04.2020. Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) направит на реализацию ...