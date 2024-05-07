Экологические миллиарды

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Затраты ПАО «ММК» на природоохранную деятельность с 2017 по 2023 год составили более 91 млрд руб. Об итогах работы предприятия в этом направлении рассказал на заседании общественной палаты Магнитогорска и. о. директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Андрей Черяпкин.Так, спикер напомнил, что стратегическая инициатива ПАО «ММК» «Чистый город», предполагающая кардинальное снижение выбросов и улучшение качества воздуха, была принята в 2015 году. Почти за девять лет на комбинате были введены в эксплуатацию сероулавливающие установки в аглоцехе, системы аспирации литейных дворов и подбункерных помещений пяти доменных печей, аглофабрика № 5, оснащенная самыми современными природоохранными сооружениями. В настоящий момент осуществляется поэтапный запуск системы пылеподавления, построены газоочистные установки ККЦ и ЭСПЦ для улавливания неорганизованных выбросов. Ожидаемые экологический эффект — снижение выбросов в атмосферу почти на 17 тыс. т в год, в том числе пыли — на 10,7 тыс. т, диоксида серы — на 5,3 тыс. т, окислов азота — на 700 т.Строительство газоочистных установок в ККЦ и ЭСПЦ позволило за 2023 год уловить 51,4 тыс. т пыли, которая возвращена в производство железосодержащего сырья — 839 вагонов за год. Инвестиции в эти проекты составили 11 млрд руб. Суммарно от этих газоочисток фильтруется воздух в объеме более 12 млн кубометров/час.Андрей Черяпкин напомнил, что с 2017 года комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) Магнитогорска снизился почти в три раза. Цель — достичь уровня КИЗА менее пяти единиц, что будет соответствовать понятию «Чистый город». По сравнению с 2017 годом снижение по основным загрязняющим веществам составило: по бензпирену — 3,3 раза, по взвешенным веществам — 1,7, по формальдегиду — 1,3. В 2018 году завершен проект замкнутой оборотной системы водоснабжения, благодаря которой теперь отсутствуют сбросы в Магнитогорское водохранилище.В настоящее время основным реализуемым проектом по снижению воздействия на окружающую среду является строительство комплекса коксовой батареи № 12. Ожидаемый экологический эффект — уменьшение выбросов опасных веществ на 11 тыс. 350 т в год: бензпирена — в 12,3 раза, формальдегида — в 9,3, взвешенных веществ — в 1,3. В комплексе предусмотрено 28 аспирационных систем, две установки десульфурации и денитрификации, биохимическая установка очистки воды.Кроме этого, в конце 2023 года был введен в эксплуатацию диспетчерский экологический комплекс, который в онлайн-режиме концентрирует информацию по всем основным экологическим объектам предприятия с автоматизированных систем контроля выбросов на источниках, оперативно реагирует и корректирует работу технологического оборудования, выстраивает математическую модель расчета рассеивания выбросов. Затраты на проект превысили 3 млрд руб., в ближайшее время планируется смонтировать еще 127 систем автоматизированного контроля.Сеть мониторинга атмосферного воздуха Магнитогорска включает восемь стационарных постов государственной сети наблюдения «Росгидромет», три дополнительных поста ПАО «ММК», четыре передвижные экологические лаборатории. Ежесуточно производится 3 тыс. замеров загрязняющих веществ, оцениваются 375 метеорологических параметров, в 50 точках контроля состояние воздуха по 20 загрязняющим веществам замеряют в ручном режиме.В целом, как рассказал на заседании общественной палаты Магнитогорска Андрей Черяпкин, по сравнению с 1989 годом валовые выбросы уменьшились на 641 тыс. т, или в 4,8 раза. По сравнению с 2017 годом — на 32,5 тыс. т, или на 16%. В соответствии с комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, к 2026 году совокупный объем выбросов должен снизиться на 20,5%, или на 40,4 тыс. т.Отдельное направление экологической политики ММК — высадка зеленых насаждений в черте города, а также сохранение и развитие биологического разнообразия. Так, по «Программе озеленения города Магнитогорска за счет средств ММК в 2018-2023 годах» было высажено 10 тыс. 560 деревьев и кустарников. Расходы на эти цели составили почти 50 млн руб. Стоит отметить, что в рамках программы подрядчики предоставляют трехлетнюю гарантию на приживаемость деревьев и кустарников, а ММК оплачивает полив, уход и внесение удобрений в течение трех лет с момента посадки. Кроме этого, было проведено зарыбление Магнитогорского водохранилища молодью белого амура (30 тыс. шт.) и толстолобика (50 тыс. шт.).Стоит добавить, что в конце 2023 года на ММК была утверждена программа с бюджетом в 50 млн руб. по озеленению территории Магнитогорска в период с 2024 по 2028 год.