Экологическая пятилетка

Достижения Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в рамках федерального проекта «Чистый воздух» получили высокую оценку на X Невском международном экологическом конгрессе, который прошел в Санкт-Петербурге. В прошлом году инвестиции компании с целью сокращения выбросов в атмосферу только для Магнитогорска составили 19,5 млрд руб. Из них 18,7 млрд руб. было потрачено на капитальное строительство природоохранных сооружений.



В число ключевых направлений экологических инвестиций ММК входит не только строительство новых природоохранных объектов при реконструкции и модернизации производства, но и проекты по снижению выбросов в атмосферу и водные объекты, инициативы по утилизации отходов и рекультивации земель. В настоящее время крупнейший проект комбината — реконструкция коксохимического производства и строительство новой коксовой батареи № 12 производительностью 2,5 млн т сухого кокса в год. Ее запуск с последующим выводом устаревших мощностей обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. т в год и выбросов СО2 — на 2,2 млн т в год, а также снижение выбросов по бензопирену в 12 раз, формальдегида — в девять раз, пыли — на 21%.



Особое внимание участников конгресса было обращено на экологическую реабилитацию водных объектов. В этом направлении ММК еще в 2016-2018 годах реализовал проект «Реконструкция системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя» общей стоимостью более 600 млн руб. Проект обеспечил максимальную изоляцию Магнитогорского водохранилища от влияния сточных вод комбината.



Отмечается, что реализация Экологической программы Группы ММК в 2022 году позволила сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу более чем на 20 тыс. т (11%), валовые сбросы загрязняющих веществ в водные объекты — почти на 500 т (3%). На специализированных установках переработаны все текущие металлургические шлаки в объеме 5,4 млн т, а объемы шлаковых отвалов уменьшились на 6,5 млн т. Компания также завершила технический этап рекультивации Западного карьера горы Магнитной на площади 7 га.



Помимо этого, продолжилась работа по сохранению и развитию биологического разнообразия. В частности, для восстановления ландшафта и озеленения территории ПАО «ММК» было высажено 826 деревьев и 4 тыс. 449 кустарников, еще 1 тыс. 915 новых насаждений появилось на территории города. Также было проведено зарыбление Магнитогорского водохранилища молодью белого амура (30 тыс. шт.) и толстолобика (50 тыс. шт.).



Кроме того, ММК уже 5 июня присоединится к федеральной акции «Марафон рек». Акция была запущена в России в мае 2023 года в поддержку национального проекта «Экология». Целью мероприятия является уборка водных объектов и прибрежной территории от мусора. Так, во Всемирный день окружающей среды предприятие примет участие в очистке от мусора разделительной дамбы Магнитогорского водохранилища.



Всего за последние пять лет ММК вложил в сохранение окружающей среды Магнитогорска более 72 млрд руб. Инвестиции позволили повысить социальное благополучие южноуральцев и сохранить окружающую среду региона.



«Развивается система мониторинга, которая позволяет оценивать, в каком состоянии находится воздух города: благодаря восьми постам Росгидромета и трем постам комбината мы можем не только определять состав атмосферы, но и источники выбросов. Прорабатываем с ЮУрГУ математическую модель выбросов от автомобилей, чтобы показать, как влияет на атмосферу транспорт. На сайте ММК по трем замеряемым компонентам представлены актуальные значения, которые обновляют четыре раза в сутки. Прорабатывается возможность выведения данных и по другим компонентам. Валовые выбросы вредных веществ на конец 2022 года снизились на 11% до 157,1 тыс. т», — отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов.



Ключевыми природоохранными проектами за период с 2017 года стали реконструкция сероулавливающих установок в аглоцехе, строительство современной аглофабрики № 5 и газоочистных установок в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах. Общий экологический эффект от них составил сокращение на 16,7 тыс. т валовых выбросов в год.



Кроме того, ММК реконструировал оборотную систему водоснабжения, исключив сбросы загрязняющих веществ в реку Урал. На сегодняшний день их концентрация не превышает предельно допустимые уровни ни по одному параметру.