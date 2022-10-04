ММК вложил в 2022 году в природоохранную деятельность 30 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 17.03.2023. Инвестиции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в природоохранную деятельность и реализацию Экологической программы составили в прошедшем году около 30 млрд руб. Из этих средств почти 20 млрд пришлись на капитальное строительство природоохранных сооружений.



Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, экологическая программа Группы ПАО «ММК» на 2022 год была разработана с учетом целевых показателей в области охраны окружающей среды и объединила 46 мероприятий по основным направлениям деятельности. 24 из них были завершены в течение года, работы по 22 продолжатся в 2023-2024 годах



По словам специалистов, в числе ключевых направлений природоохранных инвестиций — строительство новых природоохранных объектов при реконструкции и модернизации производства, проекты по снижению выбросов в атмосферу и водные объекты, инициативы по утилизации отходов и проекты по рекультивации земель.



Так, в 2022 году основной объем средств был направлен на меры по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (19,5 млрд руб., в том числе 18,7 млрд — на капитальное строительство), уточняют эксперты. Среди ключевых проектов — реконструкция пылегазоулавливающих установок и газоотводящих трактов конвертеров 1, 2 и 3, а также отделения перелива чугуна кислородно-конвертерного цеха и реконструкция газоочисток и газоотводящих трактов электродуговых печей в электросталеплавильном цехе. Кроме того, проведены реконструкция поглотительных систем 4 и 8 сероулавливающей установки 2 в аглоцехе и модернизация агломашин 10, 11 аглофабрики №3. Также введены в эксплуатацию системы пылеподавления в подбункерных помещениях доменных печей 1, 2 и вагоноопрокидывателях 1, 2, 3, 4 в цехе подготовки аглошихты с эффективностью пылеподавления, превышающей 80%.



«Существенные вложения также связаны со строительством новых природоохранных сооружений в коксохимическом производстве ПАО «ММК» в рамках его масштабной модернизации, включающей строительство комплекса коксовой батареи 12, а также реконструкцию биохимической установки и цеха улавливания и переработки химических продуктов», — говорится в сообщении.



Отмечается, что реализация Экологической программы Группы ММК в 2022 году позволила сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу более чем на 20 тыс. т (11%), валовые сбросы загрязняющих веществ в водные объекты — почти на 500 т (3%). На специализированных установках переработаны все текущие металлургические шлаки в объеме 5,4 млн т, а объемы шлаковых отвалов уменьшились на 6,5 млн т. Компания также завершила технический этап рекультивации Западного карьера горы Магнитной на площади 7 га.



Помимо этого, продолжилась работа по сохранению и развитию биологического разнообразия. В частности, для восстановления ландшафта и озеленения территории ПАО «ММК» было высажено 826 деревьев и 4 тыс. 449 кустарников, еще 1 тыс. 915 новых насаждений появилось на территории города. Также было проведено зарыбление Магнитогорского водохранилища молодью белого амура (30 тыс. шт.) и толстолобика (50 тыс. шт.).



Выступая вчера на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, президент Российской Федерации Владимир Путин дал высокую оценку экологическим программам, реализованным Магнитогорским металлургическим комбинатом. Президент подчеркнул, что масштабные инвестиции в решение экологических задач позволили существенно изменить ситуацию к лучшему.