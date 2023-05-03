Деятельность ММК отметили на Невском международном экологическом конгрессе

УрБК, Магнитогорск, 29.05.2023. В Санкт-Петербурге на X Невском международном экологическом конгрессе член Совета Федерации Олег Цепкин отметил достижения Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В Магнитогорске инвестиции компании с целью сокращения выбросов в атмосферу за 2022 год составили 19,5 млрд руб. Из них 18,7 млрд. руб. — затраты на капитальное строительство.



Как сообщает управление информации и общественных связей компании, в конгрессе приняли участие заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Владимир Руга, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Олег Парфилов и начальник лаборатории охраны окружающей среды Андрей Черяпкин.



В числе ключевых направлений экологических инвестиций ММК — строительство новых природоохранных объектов при реконструкции и модернизации производства, проекты по снижению выбросов в атмосферу и водные объекты, инициативы по утилизации отходов и рекультивации земель. В настоящее время крупнейший проект комбината — реконструкция коксохимического производства и строительство новой коксовой батареи № 12 производительностью 2,5 млн т сухого кокса в год. Ее запуск с последующим выводом устаревших мощностей обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. т в год и выбросов СО2 — на 2,2 млн т в год.



Особое внимание на конгрессе было уделено экологической реабилитации водных объектов. В этом направлении ММК еще в 2016-2018 годах реализовал проект «Реконструкция системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя» общей стоимостью более 600 млн руб. Проект обеспечил максимальную изоляцию Магнитогорского водохранилища от влияния сточных вод комбината. Также компания проводит зарыбление водного объекта ценными породами рыб для развития биологического разнообразия.



Кроме того, ММК уже 5 июня присоединится к федеральной акции «Марафон рек». Акция была запущена в России в мае 2023 года в поддержку национального проекта «Экология». Целью мероприятия является уборка водных объектов и прибрежной территории от мусора. Так, сообщается, что во Всемирный день окружающей среды пройдет очистка от мусора разделительной дамбы Магнитогорского водохранилища.