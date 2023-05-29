Руководители экологических подразделений ММК приняли участие во Втором экологическом водном форуме Южного Урала

УрБК, Магнитогорск, 14.06.2023. Руководители экологических подразделений ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») приняли участие во Втором экологическом водном форуме Южного Урала. Директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов и главный специалист ПАО «ММК» по экологии Андрей Черяпкин поделились опытом с коллегами, сообщает управление информации и общественных связей металлургического комбината.



В этом году Второй экологический водный форум Южного Урала собрал более 500 участников из 40 регионов РФ и Казахстана. Форум прошел на базе Челябинского государственного университета в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», национального проекта «Экология» и Всероссийской акции «Вода России». Ведущие эксперты отрасли, представители власти и ученые обсудили наиболее острые вопросы охраны водных ресурсов, обменялись опытом и наметили курс на дальнейшее развитие экосреды на территории Южного Урала и России.





Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК



Представители ПАО «ММК» напомнили участникам форума, что комбинат на протяжении нескольких лет последовательно проводит мероприятия по сохранению и восстановлению Магнитогорского водохранилища и реки Урал. Строительство разделительной дамбы, завершенное в 2018 году, позволило отделить от акватории водохранилища систему водоснабжения ПАО «ММК». В настоящее время технологические сбросы загрязняющих веществ в водохранилище отсутствуют. Для минимизации негативного влияния карьерных вод природного происхождения проводятся работы по их переброске в шламохранилище № 2 горно-обогатительного производства ММК.



«После ввода в эксплуатацию разделительной дамбы мы приступили к восстановлению биологического разнообразия Магнитогорского водохранилища. С ноября 2018 года мы ежегодно осуществляли зарыбление 200 тыс. мальков сазана. Для того, чтобы снизить зарастаемость водной растительностью оборотной системы водоснабжения, в 2020 году мы провели эксперимент по ее зарыблению мальками белого амура и толстолобика. Опыт оказался удачным, что позволило в 2022 году, после согласования с государственными органами, провести зарыбление Магнитогорского водохранилища этими видами рыб», — рассказал Олег Парфилов.



Помимо технических мероприятий и строительства природоохранных объектов, ММК создает сеть автоматизированных постов мониторинга, что позволяет специалистам в режиме реального времени отслеживать качество воды.