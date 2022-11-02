ММК на «Цифровом Олимпе»

Итоги цифрового развития в 2022 году ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») были подведены на II конференции «ММК на пути цифровизации». Также в рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей первой корпоративной премии «Цифровой Олимп».



С 2020 года сотрудники комбината реализуют стратегическую инициативу по внедрению инновационных решений и современных технологий. За это время ММК удалось ввести 70 цифровых проектов в различных подразделениях компании. Кроме того, на сегодняшний день в разработке находятся еще 197 инициатив. Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отмечает, что цифровизация комбината нацелена на увеличение эффективности и производительности как отдельных работников, так и всего предприятия посредством внедрения уникальных продуктов и решений.



«Цифра — это инструмент для развития и совершенствования наших технологических, производственных и бизнес-процессов. Новые цифровые проекты открывают перед нами возможности повышения качества принимаемых решений на всех уровнях управления компании», — подчеркнул Павел Шиляев.







Последовательная реализация Стратегии цифровизации ММК уже позволила обеспечить рост производительности труда, а также улучшить качество продукции. Информационные технологии дают возможность выполнять рутинные задачи без участия персонала, увеличивая эффективность работы предприятия, а также помогают повышать безопасность сотрудников и улучшать условия их труда. Кроме того, в рамках стратегии успешно исполняются задачи по моделированию и прогнозированию технологических и бизнес-процессов, планированию производства «точно в срок» и оперативному выполнению заказов.



Так, в 2022 году показатель OTIF (своевременности и полноты исполнения поставки) благодаря автоматизированной системе оперативно-календарного планирования производства достиг на ММК 85%. Эксперты отмечают, что на сегодняшний день это максимальный показатель среди металлургических предприятий России.



Также в 2022 году завершился масштабный проект тиражирования на 15 предприятиях Группы ММК единой корпоративной информационной системы (КИС), которая отвечает за управление производством, продажами, проектами, персоналом и ремонтами, а также учитывает оптимизационное планирование, бюджетирование, снабжение, закупки, финансы, электронный документооборот и бухгалтерию. По словам специалистов, сегодня единая КИС — это фундамент, обеспечивающий стабильную работу и развитие Группы ММК.



Кроме этого, цифровые технологии позволили намного эффективнее решать задачи в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии комбината. Так, в 2022 году в коксовом цехе ПАО «ММК» на участке коксовых батарей № 7-8 была внедрена автоматизированная система безопасности «Цифровой рабочий», которая позволила повысить предотвращения нахождения персонала в опасных зонах. А в ЛПЦ № 4 на стане «2500» горячей прокатки в эксплуатацию был запущен автоматизированный интеллектуальный комплекс пенного пожаротушения, с помощью которого стало возможно в кратчайшие сроки локализовывать возгорание без остановки производства и герметизации помещения. Эта система стала первой из подобных разработок в отечественной металлургии.



Помимо этого, в прошедшем году IT-специалисты ММК решали задачи, направленные на стабилизацию работы информационных систем компании, защиту от киберугроз, а также находили новые решения в рамках импортозамещения после ухода с российского рынка иностранных производителей оборудования и программного обеспечения.



«Перед нами встали новые вызовы и задачи, но несмотря на все сложности мы продолжали реализовывать цифровые проекты, чтобы IT-сфера, как и прежде, активно помогала устойчивой работе Магнитогорского металлургического комбината. А чтобы отметить вклад отдельных сотрудников и коллективов в реализацию Стратегии цифровизации ММК, мы учредили корпоративную премию «Цифровой Олимп», — рассказал главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.







Основными целями премии являются популяризация идей и инициатив для реализации задач в рамках цифровой стратегии ММК, определение лучших IT-проектов, а также выявление лидеров цифровой трансформации среди сотрудников компании. На рассмотрение комиссии в этот раз были представлены 56 цифровых идей от работников комбината, 20 инициатив, одобренных цифровым комитетом, и 38 проектов, реализованных в 2022 году. Эксперты выбрали победителей в различных номинациях среди ключевых участников Стратегии цифровизации, а также определили лучшие цифровые идею, инициативу и проект 2022 года.



Так, в номинации «Цифровая идея года» победил ведущий специалист доменного цеха Виталий Бегинюк с предложением о «Создании системы слежения за шлаковыми чашами в доменном цехе». В номинации «Цифровая инициатива года» первое место занял Николай Гладких с инициативой «Создание системы динамического управления технологическими рисками», которая прошла защиту на цифровом комитете и уже успешно реализуется в некоторых цехах комбината. Вместе с ПАО «ММК» в разработке этой инициативы приняли участие ООО «ММК-Информсервис» и исследовательско-технологический центр «Аусферр».



«Цифровым проектом 2022 года» жюри выбрало проект «Система оптимизации обрези на стане 2000 горячей прокатки листопрокатного цеха № 10» и присудило награду его руководителю — начальнику участка ЛПЦ № 10 Евгению Шурандину. В рамках проекта специалисты оборудовали стан стереоскопическим шириномером с лазерным измерителем скорости полосы и сканирующим детектором металла. Нововведение позволило сократить удельный расход металла на прокат, повысить точность обреза концов раската, а также сократить число аварийных остановок стана. Планируется, что экономический эффект от проекта, в котором также участвовали ООО «ММК-Информсервис», ООО «ОСК» и МГТУ им. Г.И. Носова, составит 35 млн руб. в год.



Победителями шести персональных номинаций премии «Цифровой Олимп» стали

директор по экономике ПАО «ММК» — «Капитан цифрового будущего» Андрей Еремин, директор «ММК-Учетный центр» — «Высший пилотаж» Оксана Самойлова, заместитель главного металлурга — цифровой лидер по направлению «Металлургия» — «Лидер перемен» Максим Злов, начальник листопрокатного цеха № 10 — «Человек из стали» Владимир Банщиков, ведущий специалист проектного офиса «ММК-Информсервис» — «Гуру цифровизации» Антон Ульянов, ведущий специалист управления экономики — «Драгоценный вклад» Светлана Бахарева.



Также награду за активное участие и плодотворное сотрудничество в реализации Стратегии цифровизации ПАО «ММК» получил постоянный научный партнер комбината — Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова.



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