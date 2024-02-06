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ММК за пять лет реализовал 95 высокотехнологичных проектов

УрБК, Магнитогорск, 26.12.2024. За последние пять лет Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») реализовал 95 высокотехнологичных проектов, а экономический эффект от применения ИТ-технологий составил 6,6 млрд рублей. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей компании.

ММК за пять лет реализовал 95 высокотехнологичных проектов
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Участники корпоративной конференции «ММК на пути цифровизации» отметили, что цифровизация охватила большинство структурных подразделений предприятия, начиная с первого передела и заканчивая листопрокатными цехами. Для оптимизации производственных процессов ММК активно использует искусственный интеллект, математическое моделирование, цифровых двойников и программных роботов.

«Компания начинает новый пятилетний цикл реализации Стратегии цифровизации, которая остается базой для движения по стратегическим направлениям деятельности ММК. Это касается и производственных процессов, и работы по улучшению экологии, и реализации продукции. Инвестиции в реализацию ИТ-проектов в ближайшие годы составят 5 млрд руб.», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Также на конференции состоялось вручение корпоративной премии «Цифровой Олимп» сотрудникам, которые наиболее активно проявили себя в реализации Стратегии цифровизации. Награда мотивирует специалистов проявлять инициативы для реализации цифровой стратегии. Победителями пяти персональных номинаций премии «Цифровой Олимп» стали: заместитель начальника производства толстолистового проката — «Капитан цифрового будущего» Владимир Молгачев, начальник доменного цеха — «Высший пилотаж» Александр Павлов, заместитель начальника ЛПЦ-4 — «Человек из стали» Евгений Плотников, ведущий специалист проектного офиса «ММК-Информсервис» — «Гуру цифровизации» Владислав Субботин, ведущий специалист управления охраны труда и промышленной безопасности — «Драгоценный вклад» Виталий Сорокин.

При этом наградили и других лидеров воплощения цифровой стратегии. Лучшей цифровой инициативой 2024 года была признана «Автоматизированная система управления процессами теплопередачи доменной печи №6». Ее автор — заместитель главного доменщика ММК Михаил Семенюк. Лучшим цифровым проектом 2024 года выбран проект по внедрению системы распознавания дефектов и контроля геометрии листа в производстве толстолистового проката на основе технологии машинного зрения. Награду получил начальник производства толстолистового проката ПАО «ММК» Евгений Брайчев.
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