ММК роботизировал 310 бизнес-процессов

Совокупный экономический эффект от внедрения программных роботов на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) с 2018 года составил 660 млн руб. Из них 283,8 млн руб. приходится на прошлый год. В общей сложности на предприятии в настоящий момент роботизировано 310 бизнес-процессов, сообщает управление информации и общественных связей ММК.
Масштабная разработка и применение технологий RPA (Robotic Process Automation — роботизированная автоматизация процессов) на комбинате начались в 2018 году, а основным поставщиком решений стал магнитогорский Центр технологий роботизации «Некст».
«ММК на сегодняшний день — признанный лидер в сфере программной роботизации, она является неотъемлемой частью стратегии цифровизации компании. Программные роботы успешно выполняют сотни бизнес-процессов, освобождая сотрудников от рутинных, повторяющихся действий. RPA-решения помогают увеличить скорость выполнения ключевых производственных задач и уменьшить количество ошибок, особенно в период пиковых нагрузок — например, в конце отчетных периодов», — говорит директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин.
Первый программный робот появился на ММК в коммерческой дирекции, где он помог автоматизировать закупки лома: программа обрабатывает письма от контрагентов, проверяет статус вагонов в базах РЖД и передает данные сотрудникам ММК. По сути, сейчас робот развился до целого Цифрового офиса по сопровождению поставок металлолома.
В компании больше не тратят трудовые ресурсы на ручное формирование отчетов и рапортов, сравнение данных в различных учетных системах, поиск актуальных документов на федеральных порталах, подготовку распоряжений, соглашений и справок, оформление временных переводов и многие другие операции.
Магнитка активно внедряет технологии глубинной аналитики Process Mining и Task Mining, позволяющие создать карту любого бизнес-процесса на основе данных из информационной системы заказчика. С помощью Process Mining ММК реализовал комплексный проект для сквозного управления одним из процессов снабжения, что позволило оптимизировать оборотный капитал, сократить цикл закупки и трудозатраты.
Отметим, что комбинат не только активно внедряет в производство программных роботов, но и планомерно увеличивает
долю российского программного обеспечения в IT-ландшафте компании.
Так, в рамках реализации программы по импортозамещению на ММК реализуется целый ряд проектов, в том числе переход на операционную систему (ОС) со встроенными средствами защиты информации Astra Linux, которая является флагманским продуктом «Группы Астра» — одного из лидеров российского IT-рынка и ведущего производителя системного и инфраструктурного программного обеспечения.
Главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов сообщил, что уже около 500 рабочих мест в коксохимическом производстве мигрированы на эту ОС.
«Нам необходим полноценный набор взаимосвязанных отечественных продуктов, который бы оптимально встраивался в IT-инфраструктуру и закрывал ключевые потребности ПАО «ММК». Еще одно преимущество данных решений — они постоянно обновляются и поддерживаются производителем», — сказал Вадим Феоктистов.
Добавим, что переход на отечественное программное обеспечение предусмотрен национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации». Достижение технологического суверенитета в промышленной сфере включает в себя переход предприятий на российские решения и платформы. Для этого ведется активное взаимодействие разработчиков и заказчиков.Изображение предоставлено управлением информации и общественных связей ММК