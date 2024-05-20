ММК роботизировал 310 бизнес-процессов

УрБК, Магнитогорск, 20.05.2024. Совокупный экономический эффект от роботизации производственных процессов на ...

Экономический эффект от внедрения роботизации на ММК составил 660 млн рублей

ММК увеличивает долю российского программного обеспечения в IT-ландшафте компании ...

На ММК обсудили дальнейшие шаги по переходу на отечественный софт

УрБК, Магнитогорск, 12.04.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») постепенно увеличивает долю ...