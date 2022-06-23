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Вчера, 10:21

ММК вошел в число организаторов конференции «RPA Connect: Формула эффекта»

УрБК, Магнитогорск, 19.04.2023. В Магнитогорске 25-26 мая пройдет четвертая конференция «RPA Connect: Формула эффекта», посвященная практике применения программной роботизации RPA и организованная ЦТР «Некст» и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК).

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, руководители и специалисты ММК расскажут о применении технологии RPA на крупнейшем металлургическом предприятии России, приведут данные об эффективности этих программ и поделятся практическими кейсами внедрения роботизации.

Ключевая тема конференции в 2023 году — «Как правильно рассчитать эффект от внедрения роботов RPA?». Разработанную в компании методику представит директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин. Эксперты также поделятся информацией об успешных проектах с использованием технологий Process Mining, предназначенной для поиска и контроля узких мест в бизнес-процессах, и Task Mining — для углубленного анализа данных о ручных действиях сотрудников, которые не находят отражение в цифровых логах систем.

Отмечается, что конференция будет иметь практическую пользу для руководства компаний и представителей бизнеса, желающих повысить эффективность своих-бизнес процессов. Ее спикерами станут представители ведущих российских предприятий: ММК, «ММК-Информсервис», ЦТР «Некст», Primo RPA, РАМАКС Интернейшнл, «Деловые решения и технологии», Уральский центр систем безопасности и других.

Участие в конференции бесплатное. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте.

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