ММК вошел в число организаторов конференции «RPA Connect: Формула эффекта»

УрБК, Магнитогорск, 19.04.2023. В Магнитогорске 25-26 мая пройдет четвертая конференция «RPA Connect: Формула эффекта», посвященная практике применения программной роботизации RPA и организованная ЦТР «Некст» и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК).
Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, руководители и специалисты ММК расскажут о применении технологии RPA на крупнейшем металлургическом предприятии России, приведут данные об эффективности этих программ и поделятся практическими кейсами внедрения роботизации.
Ключевая тема конференции в 2023 году — «Как правильно рассчитать эффект от внедрения роботов RPA?». Разработанную в компании методику представит директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин. Эксперты также поделятся информацией об успешных проектах с использованием технологий Process Mining, предназначенной для поиска и контроля узких мест в бизнес-процессах, и Task Mining — для углубленного анализа данных о ручных действиях сотрудников, которые не находят отражение в цифровых логах систем.
Отмечается, что конференция будет иметь практическую пользу для руководства компаний и представителей бизнеса, желающих повысить эффективность своих-бизнес процессов. Ее спикерами станут представители ведущих российских предприятий: ММК, «ММК-Информсервис», ЦТР «Некст», Primo RPA, РАМАКС Интернейшнл, «Деловые решения и технологии», Уральский центр систем безопасности и других.
Участие в конференции бесплатное. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте.
УрБК, Магнитогорск, 23.06.2022. Под Магнитогорском на базе эко-отеля Sunrise (озеро Банное) 23-24 июня проходит ...24.11.2021 ММК поделился опытом программной роботизации на конференции RPA Connect. NEXT LEVEL
УрБК, Магнитогорск, 24.11.2021. На прошлой неделе в Магнитогорске состоялась конференция RPA Connect. NEXT LEVEL, ...18.11.2021 ММК проводит конференцию по программной роботизации
УрБК, Магнитогорск, 18.11.2021. Конференция «RPA Connect. NEXT LEVEL: программная роботизация в сфере производства и ...27.02.2020 ММК проводит конференцию по роботизации промышленных предприятий RPA Connect 4.0
УрБК, Магнитогорск, 27.02.2020. Сегодня, 27 февраля, на базе Магнитогорского металлургического комбината начала работу ...10.02.2020 ММК приглашает принять участие в конференции по программной роботизации RPA Connect 4.0
УрБК, Магнитогорск, 10.02.2020. 27-28 февраля 2020 года ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» проводит ...