Экономический эффект от роботизации на ММК за шесть лет составил 730 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 20.05.2024. Совокупный экономический эффект от роботизации производственных процессов на ...19.04.2023 ММК вошел в число организаторов конференции «RPA Connect: Формула эффекта»
УрБК, Магнитогорск, 19.04.2023. В Магнитогорске 25-26 мая пройдет четвертая конференция «RPA Connect: Формула эффекта», ...30.11.2020 ММК поучаствовал в онлайн-конференции Global CIO «ИТ в металлургии. Новые вызовы»
УрБК, Магнитогорск, 30.11.2020. В настоящее время в Группе ПАО «ММК» работает порядка ста программных роботов. Об этом ...12.03.2020 Представитель ММК выступил на конференции по роботизации производства в Москве
УрБК, Магнитогорск, 12.03.2020. Руководитель Центра компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис» Михаил Верисов ...11.09.2019 ММК продолжает реализацию проекта по роботизации бизнес-процессов
УрБК, Магнитогорск, 11.09.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) продолжается реализация проекта по ...