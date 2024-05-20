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Экономический эффект от роботизации на ММК за шесть лет составил 730 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 04.04.2025. Экономический эффект от роботизации на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) за шесть лет составил 730 млн руб. Всего было роботизировано около 300 бизнес-процессов. Об этом рассказал директор Центра технологий роботизации «Некст» (интегратор RPA-решений в ММК) Михаил Верисов в ходе профильной конференции в Москве, сообщает Управление информации и общественных связей компании.

Экономический эффект от роботизации на ММК за шесть лет составил 730 млн рублей
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«Роботизация будет максимально успешной, если она станет стратегией компании, а не разовыми проектами. Если внедрять роботов системно, они станут неотъемлемой частью цифровой трансформации. Также очень важно интегрировать RPA с другими технологиями. В частности, в Группе ММК можно наблюдать синергию RPA и искусственного интеллекта с такими прогрессивными методами бизнес-аналитики, как Task Mining и Process Mining», — сообщил М. Верисов.

В ходе презентации опыта компании Михаил Верисов также выделил причины слабой эффективности роботизации при внедрении в бизнес-практики, в числе которых отсутствие инициативы со стороны топ-менеджмента, сопротивление сотрудников, ошибки в расчете окупаемости проектов и другие.

Среди прочих условий для успешного развития RPA в компаниях из разных отраслей он назвал создание Центров компетенций для внедрения и контроля, мониторинг результатов с подсчетом коэффициента возврата инвестиций, постоянный поиск новых процессов для автоматизации, масштабирование и оптимизацию уже работающих систем, а также формирование в компании культуры роботизации, подразумевающей, что все сотрудники видят в RPA помощника, а не угрозу.
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