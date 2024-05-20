Экономический эффект от роботизации на ММК за шесть лет составил 730 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 04.04.2025. Экономический эффект от роботизации на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) за шесть лет составил 730 млн руб. Всего было роботизировано около 300 бизнес-процессов. Об этом рассказал директор Центра технологий роботизации «Некст» (интегратор RPA-решений в ММК) Михаил Верисов в ходе профильной конференции в Москве, сообщает Управление информации и общественных связей компании.«Роботизация будет максимально успешной, если она станет стратегией компании, а не разовыми проектами. Если внедрять роботов системно, они станут неотъемлемой частью цифровой трансформации. Также очень важно интегрировать RPA с другими технологиями. В частности, в Группе ММК можно наблюдать синергию RPA и искусственного интеллекта с такими прогрессивными методами бизнес-аналитики, как Task Mining и Process Mining», — сообщил М. Верисов.В ходе презентации опыта компании Михаил Верисов также выделил причины слабой эффективности роботизации при внедрении в бизнес-практики, в числе которых отсутствие инициативы со стороны топ-менеджмента, сопротивление сотрудников, ошибки в расчете окупаемости проектов и другие.Среди прочих условий для успешного развития RPA в компаниях из разных отраслей он назвал создание Центров компетенций для внедрения и контроля, мониторинг результатов с подсчетом коэффициента возврата инвестиций, постоянный поиск новых процессов для автоматизации, масштабирование и оптимизацию уже работающих систем, а также формирование в компании культуры роботизации, подразумевающей, что все сотрудники видят в RPA помощника, а не угрозу.