ММК презентовал проект по внедрению виртуального помощника в финансово-учетные процессы

УрБК, Магнитогорск, 05.03.2025. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и Центр технологий роботизации «Некст» (поставщик RPA-решений для ММК) представили ИТ-сообществу проект «Цифровой двойник ОЦО» — первый в России кейс внедрения виртуального помощника в финансово-учетные процессы целой группы компаний, сообщает Управление информации и общественных связей ММК.Презентация состоялась в Москве в рамках бизнес-конференции «Национальный стандарт цифровой бухгалтерии: Как это сделал ММК», которая собрала топ-менеджеров по финансовым и IT-направлениям крупнейших российских компаний. Среди них МТС, Газпром, Аэрофлот, ВТБ, ЕВРАЗ, Русгидро, СОГАЗ, АвтоВАЗ, КАМАЗ, Лукойл.О сути цифрового решения собравшимся рассказал директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин. «Цифровой двойник ОЦО» — это проект внедрения аналитики бизнес-процессов в ООО «ММК-Учетный Центр» — общего центра обслуживания (ОЦО), выполняющего функции бухгалтерского и налогового учета для Группы ММК. В данном случае компания впервые использовала технологию Task Mining, которая позволяет бизнесу повышать точность принимаемых решений, сокращать операционные издержки, высвобождать ресурсы для других стратегических задач.Task Mining с помощью цифрового двойника фокусируется на детальном анализе действий сотрудников и трудозатрат, фиксируя 100% действий пользователя на ПК. В частности, речь идет о таких моментах, как ожидание ответа от корпоративной информационной системы, время на совещания по видеосвязи и переписку по рабочим вопросам, работе в офисном и вспомогательном программном обеспечении. Все полученные данные дополнялись информацией о реальном количестве подготовленных документов.Директор ООО «ММК-Учетный Центр» Оксана Самойлова уточнила, за три года реализации проекта специальный виртуальный двойник оцифровал 1,8 тыс. операций, собрал 300 Гб текстовых данных, проанализировал 480 тыс. часов работы 490 сотрудников, были созданы виртуальные модели более чем 200 процессов. Это помогло оценить текущую эффективность процессов, выстроить механизм их непрерывного улучшения с помощью автоматизации и роботизации.Среди основных результатов проекта — более прозрачная и конкурентоспособная модель формирования реальной стоимости бухгалтерских и финансовых услуг на основе фактических трудозатрат. Роботизировано около 20 бизнес-процессов, совокупный экономический эффект от RPA составил более 2 млн руб. в 2024 году.Директор ООО «ЦТР «Некст» Михаил Верисов, говоря о проекте, особо отметил, что «Цифровой двойник ОЦО» — это готовое решение, которое обеспечило ММК прорывную скорость обработки данных и аналитики, и в прошлом году было отмечено самой престижной отраслевой ИТ-премией CNews Awards.