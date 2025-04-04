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ММК поделится опытом синергии технологий гиперавтоматизации на конференции «Next Connect: сплав технологий»

УрБК, Магнитогорск, 25.06.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) поделится опытом синергии технологий гиперавтоматизации на конференции «Next Connect: сплав технологий». Мероприятие пройдет 26-27 июня в Магнитогорске. Оно соберет экспертов из IT, металлургии, телекоммуникаций, ритейла и других отраслей, которые поделятся опытом роботизации бизнес-процессов с использованием технологий гиперавтоматизации: RPA, Process и Task Mining. Мероприятие организует Центр технологий роботизации «Некст» совместно с ПАО «ММК» и ООО «ММК-Информсервис» при поддержке партнеров: Primo RPA, Удостоверяющий центр «Газинформсервис», Ramax Group, VK Tech. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского комбината.

ММК поделится опытом синергии технологий гиперавтоматизации на конференции «Next Connect: сплав технологий»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«Мы проводим эту конференцию в шестой раз с главной целью — сделать популярной культуру внедрения программных роботов не только в большом бизнесе, но и других социально-экономических сферах. Поскольку как эксперты и интеграторы RPA видим не только колоссальный экономический эффект от применения технологии, но и человекоцентричный подход. Гиперавтоматизация приводит к многократному ускорению процессов в операционных задачах и снижению ошибок, но истинное значение гораздо глубже. Магия происходит, когда мы в проектах объединяем RPA, Process Mining и Task Mining. Тогда RPA берет на себя выполнение задач, Process Mining дает нам "рентгеновский снимок" всего бизнес-процесса, выявляя узкие места и неэффективности, а Task Mining показывает, как люди работают на уровне конкретных действий. Именно совместное использование этих технологий делает роботизацию в разы умнее и мощнее — это совершенно новый подход к автоматизации процессов. Мы переходим от точечного закрытия задач к управлению эффективностью на уровне всего предприятия», — рассказал директор Центра технологий роботизации «Некст» Михаил Верисов.

В программе конференции реальные кейсы применения подхода гиперавтоматизации, нетворкинг с руководителями топовых IT и промышленных компаний, индивидуальные консультации со всеми экспертами и спикерами конференции.

Участникам конференции расскажут о виртуальном двойнике общего центра обслуживания ПАО «ММК», ставшем первым в России опытом полномасштабной цифровизации бизнес-процессов всего предприятия. Поделятся кейсами роботизации процессов в управлении главного энергетика, службе персонала, бухгалтерии, отделе закупа и других направлениях деятельности крупнейшего предприятия металлургической отрасли. Расскажут о том, как специалисты без навыков программирования создают персональных роботов-ассистентов.

Среди ключевых спикеров конференции заместитель генерального директора ПАО «ММК» по коммерции Андрей Еремин, директор по персоналу ПАО «ММК» Олег Парфилов, директор ООО «ММК-Учетный центр» Оксана Самойлова, директор ООО «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов, начальник центра искусственного интеллекта ООО «ММК-Информсервис» Дмитрий Муравьев.
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