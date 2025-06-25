На ММК внедряют персональных роботов для автоматизации рутинных задач

УрБК, Магнитогорск, 28.08.2025. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) внедряют в рабочие процессы персональных роботов для автоматизации рутинных задач, сообщает пресс-служба комбината.



Отмечается, что персональных роботов создали сами сотрудники ММК: экономисты, бухгалтеры и менеджеры по персоналу. Цифровые ассистенты способны оперативно формировать отчеты, производить расчеты, помогать в подборе кадров и многое другое. Данная инициатива является очередным этапов внедрения на ММК технологии RPA (Robotic Process Automation).



Подход, когда сотрудники без ИТ-навыков программируют роботов для оптимизации работы, называется Citizen Development (гражданская разработка). Обучение этому элементу цифровизации стартовало в «Лаборатории персональных роботов», созданной Центром технологий роботизации «Некст». Пилотная учебная группа была собрана в ключевых операционных подразделениях ПАО «ММК»: дирекции по персоналу, коммерческой дирекции и «ММК-Учетный центр».



«RPA является ключевым инструментом цифровизации ММК. Мы занимаемся роботизацией не первый год, она доказала свою эффективность. Высокий потенциал мы видим и в гражданской разработке — новом этапе автоматизации на ММК, который повысит эффективность и качество работы наших специалистов», — говорит директор компании «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов.



В ходе пилотного обучения на базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» специалисты ММК погрузились в основы роботизации, область её применения в бизнесе и на ММК, принципы программирования и Citizen Development. Знания закреплялись практическими заданиями на специализированной платформе, ее интерфейс интуитивно понятен и удобен. Пользователь не пишет код, а последовательно настраивает шаблоны действий робота. Здесь от сотрудника требовалось глубокое понимание своего рабочего процесса и умение четко его описать.



В последней части курса работники выбрали наиболее подходящий для RPA бизнес-процесс и на рабочих местах при поддержке менторов создавали роботов. Например, были разработаны ассистенты со следующими функциями: формирование справок-расчетов, переоценка валютных средств, создание отчетов по остаткам материалов на балансе предприятия, расчет налога на имущество, сверка счетов-фактур с контрагентами. Финальной точкой обучения стала защита проектов и вручение дипломов. Сейчас выпускники уже работают в новом формате — избавившись от необходимости вносить данные вручную, они высвободили время для более сложных, креативных задач.



В перспективе гражданская разработка будет внедряться и в других подразделениях Группы ММК.



«Гражданская разработка в RPA — наилучший вид автоматизации процессов для отделов внутри больших компаний, ведь для него выбираются несложные и небольшие бизнес-процессы. Для такой роботизации не нужны многомиллионные инвестиции или месяцы ожидания — достаточно нескольких недель обучения, и сотрудник сам устранит операционные пробелы», — прокомментировал директор ЦТР «Некст» Михаил Верисов.