IT-проект ММК победил в конкурсе Global CIO

УрБК, Магнитогорск, 03.02.2023. Проект «Цифровой двойник и моделирование процесса закупок на основе технологии Process Mining», реализованный в 2022 году на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК), стал победителем конкурса «Проект года» профессионального сообщества Global CIO в номинации «Лучший проект моделирования бизнес-процессов в промышленности с применением отечественных технологий».



Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, это первое в металлургической отрасли России комплексное решение для сквозного управления, мониторинга и оптимизации процесса снабжения. Оно создано на базе технологической платформы Process Mining и использует имитационное моделирование и NLP-анализ. Также оно стало примером успешного импортозамещения после ухода западного вендора с российского рынка уже на этапе реализации проекта. IT-поставщиками проекта выступили ООО «Центр технологий роботизации «Некст» и ООО «Иннодата». В качестве платформы было выбрано решение Proceset производства отечественной компании Инфомаксимум.



Так, цель проекта — оптимизация использования складских запасов, снижение продолжительности цикла снабжения и сокращение трудозатрат на обеспечение заявок.



«Мы получили новый инструмент для повышения эффективности снабжения Магнитогорского металлургического комбината и планируем его масштабирование и использование в рамках всей Группы ПАО «ММК». За счет реализации проекта мы не только достигли реальных операционных результатов, но и вырастили внутреннюю компетенцию на базе ЦТР «Некст», который будет заниматься проектами по анализу и оптимизации других процессов компаний Группы ПАО «ММК», используя технологию Process Mining», — отметил главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.



По его словам, цифровая модель на основе реальных данных дает возможность наблюдать за процессом, находить в нем «узкие места», вносить изменения, тут же наблюдать и контролировать их последствия.



«И самое интересное — мы реализовали систему имитационного моделирования процесса, которая позволяет менять параметры и прогнозировать, что произойдет с процессом, то есть можно заниматься тюнингом и тонкой настройкой, экспериментируя на реальных данных, и внедрять только те изменения, которые успешно прошли моделирование», — добавил он.



Отметим, что конкурс «Проект года» проводится в одиннадцатый раз, достижения участников оцениваются независимым онлайн-голосованием членов профессионального сообщества Global CIO. IT-проекты ММК уже не раз становились победителями этого престижного конкурса. В 2022 году эксперты отдали победу проекту «Цифровой офис сопровождения поставок металлолома на ПАО «ММК» в номинации «Лучшее RPA-решение в металлургии», а в этом году в число победителей вошел маркетплейс ММК.