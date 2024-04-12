Рост отечественной «цифры»

Изображение предоставлено управлением информации и общественных связей ММК

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») планомерно увеличивает долю российского программного обеспечения в IT-ландшафте компании. Переход на отечественный софт руководство комбината обсудило на встрече с представителями «Группы Астра».Стоит отметить, что в рамках реализации программы по импортозамещению на ММК реализуется целый ряд проектов, в том числе и переход на операционную систему (ОС) со встроенными средствами защиты информации Astra Linux, которая является флагманским продуктом «Группы Астра» — одного из лидеров российского IT-рынка и ведущего производителя системного и инфраструктурного программного обеспечения.Главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов сообщил, что уже около 500 рабочих мест в коксохимическом производстве мигрированы на эту ОС.«Нам необходим полноценный набор взаимосвязанных отечественных продуктов, который бы оптимально встраивался в IT-инфраструктуру и закрывал ключевые потребности ПАО «ММК». Еще одно преимущество данных решений — они постоянно обновляются и поддерживаются производителем», — сказал Вадим Феоктистов.Представители Группы ПАО «ММК», а также приглашенные IT-компании города совместно с компанией-разработчиком в рамках встречи обсудили новые возможности и перспективы для дальнейшего эффективного взаимодействия.Ранее Вадим Феоктистов рассказывал о работе по импортозамещению в сфере IT и информационной безопасности на комбинате в ходе форума «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России», прошедшего в Магнитогорске.Он отметил, что в конце 2022 года на ММК была сформирована программа по импортозамещению, которая включает в себя проекты по переходу на отечественные решения в 10 ключевых бизнес-областях в течение нескольких лет.«Сейчас мы реализуем целый ряд проектов, мониторим появляющиеся новые отечественные решения, принимаем участие в работе индустриального центра компетенций «Металлургия», где такие решения создаются. Плотно сотрудничаем с коллегами из профильных министерств», — цитирует пресс-служба предприятия Вадима Феоктистова.При этом главный специалист по информационным технологиям подчеркнул, что в направлении информационной безопасности ММК также работает по целевой программе, рассчитанной на ближайшие два года, в которой обозначены 15 проектов.Отметим, что переход на отечественное программное обеспечение предусмотрен национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации». Достижение технологического суверенитета в промышленной сфере включает в себя переход предприятий на российские решения и платформы. Для этого ведется активное взаимодействие разработчиков и заказчиков.Так, в сентябре прошлого года на Урале прошла IT-конференция и выставка «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству», где свои разработки продемонстрировали члены Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» — компании АСКОН, 1С, АДЕМ-инжиниринг, ГК InfoWatch, ГК «Астра», ИнфоТеКС, НТЦ «АПМ», «ДоксВижн», Content AI, БИТ, ГК ADVANTA, Корпорация «Галактика», «Инфинити Трейд», Visioligy, «Наука», «Труконф», МойОфис, «Лаборатория Касперского», «Киберпротект», «Базальт СПО», CommuniGate Systems, НТЦ ИТ РОСА, РЕД СОФТ, «Биорг», «СиСофт Девелопмент», ТЕСИС, ГК «Цифра», «3В Сервис», «ИскраУралТЕЛ», Postgres Professional, ГК Applite, СКБ Контур.В рамках конференции помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий подчеркнул, что сегодня важно не упустить время и возможности, которые открылись для российских разработчиков. Также, по его словам, необходимо решить проблемы, которые появились у заказчиков и потребителей с уходом иностранных вендоров с российского рынка.Кроме того, в ходе мероприятия уральские промышленники обсудили с российскими разработчиками, как эффективно внедрять отечественные продукты на предприятиях взамен импортного ПО.Также в рамках деловой программы конференции прошли закрытые практические сессии «Отечественное промышленное ПО», «Куда перейти с Microsoft: базовое и прикладное ПО», «Информационная безопасность КИИ» и «Решения для управления бизнесом и финансами». Российские разработчики рассказали об успешных примерах внедрения отечественных программных решений в промышленности, ответили на вопросы представителей предприятий и в режиме диалога обсудили, как обеспечить успешный переход на отечественный софт.