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На ММК обсудили дальнейшие шаги по переходу на отечественный софт

УрБК, Магнитогорск, 12.04.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») постепенно увеличивает долю российского программного обеспечения в IT-ландшафте компании. Переход на отечественный софт обсуждался 11 апреля 2024 года в Магнитогорске на встрече с представителями «Группы Астра», сообщает пресс-служба предприятия.

В рамках реализации программы по импортозамещению на ММК реализуется целый ряд проектов, в том числе и переход на операционную систему (ОС) со встроенными средствами защиты информации Astra Linux. Уже около 500 рабочих мест в коксохимическом производстве мигрированы на эту ОС.

Главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов сообщил, что предприятие перешло на отечественную базу экосистемы «Группы Астра», флагманским продуктом которой является ОС Astra Linux.

«Нам необходим полноценный набор взаимосвязанных отечественных продуктов, который бы оптимально встраивался в IT-инфраструктуру и закрывал ключевые потребности ПАО «ММК». Еще одно преимущество данных решений — они постоянно обновляются и поддерживаются производителем», — сказал Вадим Феокистов, подчеркнув, что «Группа Астра» — один из лидеров российского IT-рынка и ведущий производитель системного и инфраструктурного программного обеспечения.

Представители Группы ПАО «ММК», а также приглашенные IT-компании города совместно с компанией-разработчиком в рамках встречи обсудили новые возможности и перспективы для дальнейшего эффективного взаимодействия.
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