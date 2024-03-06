На ММК обсудили дальнейшие шаги по переходу на отечественный софт

УрБК, Магнитогорск, 06.03.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») продолжает работу по ...05.09.2023 Возможности отечественного софта
Российские разработчики представили уральским промышленникам свои продукты ...06.03.2023 На ММК прошел форум «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России»
УрБК, Магнитогорск, 06.03.2023. Главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов принял ...14.11.2022 ММК организовал выездную сессию российских разработчиков программных решений и оборудования
УрБК, Магнитогорск, 14.11.2022. В Магнитогорске прошла выездная сессия разработчиков российских программных решений и ...03.10.2022 Руководители ММК приняли участие в X Всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов»
УрБК, Магнитогорск, 03.10.2022. Руководители Магнитогорского металлургического комбината (ММК) приняли участие в X ...