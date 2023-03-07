Возможности отечественного софта

В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» на улице Вайнера, 16 сегодня проходит IT-конференция и выставка «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству». В рамках мероприятия уральские промышленники обсудили с российскими разработчиками, как эффективно внедрять отечественные продукты на предприятиях взамен импортного ПО.Отметим, что переход на отечественное программное обеспечение предусмотрен национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что импортозамещение — это стратегический вопрос, от успешного решения которого зависят экономическая безопасность региона и технологический суверенитет страны. Как отмечал глава области ранее, по ключевым параметрам необходимо добиться импортонезависимости, закрыть основные потребности в различных сферах экономики. При этом важно грамотно определить приоритеты и оперативно включиться в борьбу за освободившиеся ниши.Достижение технологического суверенитета в промышленной сфере включает в себя переход предприятий на российские решения и платформы. Для этого требуется активное взаимодействие разработчиков и заказчиков. Поэтому участниками конференции в Екатеринбурге стали более 150 представителей промышленных предприятий региона и российских компаний-разработчиков программных решений.«Импортозамещение является одной из самых актуальных задач, поставленных президентом перед всеми отраслями, как для государственных структур, так и для реального сектора экономики. Правительство Свердловской области разрабатывает планы и стратегии по внедрению российского программного обеспечения в сфере госуправления. Промышленные предприятия и площадки, представители бизнеса регулярно обращаются к нам за методической и консультативной поддержкой. Очень важно, что сегодня под одной крышей здесь собрались более 30 ведущих компаний-разработчиков и около 100 представителей промышленных предприятий, которые лично смогут обсудить существующие проблемы и поделиться опытом», — рассказал министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.На выставке в рамках конференции свои разработки продемонстрировали члены Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» — компании АСКОН, 1С, АДЕМ-инжиниринг, ГК InfoWatch, ГК «Астра», ИнфоТеКС, НТЦ «АПМ», «ДоксВижн», Content AI, БИТ, ГК ADVANTA, Корпорация «Галактика», «Инфинити Трейд», Visioligy, «Наука», «Труконф», МойОфис, «Лаборатория Касперского», «Киберпротект», «Базальт СПО», CommuniGate Systems, НТЦ ИТ РОСА, РЕД СОФТ, «Биорг», «СиСофт Девелопмент», ТЕСИС, ГК «Цифра», «3В Сервис», «ИскраУралТЕЛ», Postgres Professional, ГК Applite, СКБ Контур.Председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» президент ГК InfoWatch Наталья Касперская отметила, что данное мероприятие стало уникальным событием для российских предпринимателей и разработчиков софта.«Сегодня в Екатеринбурге уникальная ситуация — когда собрались лучшие отечественные разработчики в сфере промышленного программного обеспечения, системного ПО, кибербезопасности и систем для бизнеса. Весь цвет российской IT-индустрии сегодня здесь. Цель нашей конференции — показать промышленным предприятиям региона лучшие решения IT-отрасли. В реестре отечественного ПО насчитывается более 17 тыс. продуктов. Итогом конференции должно стать нахождение решения вопросов для каждого предприятия», — отметила Наталья Касперская.В рамках деловой программы конференции прошли закрытые практические сессии: «Отечественное промышленное ПО», «Куда перейти с Microsoft: базовое и прикладное ПО», «Информационная безопасность КИИ» и «Решения для управления бизнесом и финансами». Российские разработчики рассказали об успешных примерах внедрения отечественных программных решений в промышленности, ответили на вопросы представителей предприятий и в режиме диалога обсудили, как обеспечить успешный переход на отечественный софт.Помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий подчеркнул, что сегодня важно не упустить время и возможности, которые открылись для российских разработчиков. Также, по его словам, необходимо решить проблемы, которые появились у заказчиков и потребителей с уходом иностранных вендоров с российского рынка.Также на открытии конференции министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков и коммерческий директор ГК «Астра» Антон Бугрецов подписали соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие будет направлено на внедрение отечественного программного обеспечения в различных сферах. Будут организованы исследования и разработки, обеспечивающие высокие результаты построения экосистемы импортозамещения.