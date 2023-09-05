Свердловская компания будет поставлять импортозамещающую продукцию для атомных электростанций

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Свердловская компания Esil Power Systems станет поставлять импортозамещающую продукцию на атомные электростанции. Производитель получил лицензию на изготовление оборудования для АЭС, исследовательских ядерных реакторов и атомоходов, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Компания, которая специализируется на производстве систем бесперебойного электропитания и сопутствующей техники, с 2021 года поставляет оборудование, которое «включается» в работу, если на объекте пропадает основное электричество. Благодаря курсу на импортозамещение бесперебойники Esil Power Systems уже работают в больницах, на промышленных предприятиях, а также объектах связи МТС, Ростелеком, Билайн.



Для производства стратегически важной продукции Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области уже подобрало участок в индустриальном кластере «Демидовский» под Сысертью. Первая очередь производства должна быть запущена в начале 2024 года. Предполагается, что в реализацию проекта будет инвестировано 256 млн руб., а новая площадка позволит создать 67 рабочих мест.



Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что импортозамещение — это стратегический вопрос, от успешного решения которого зависят экономическая безопасность региона и технологический суверенитет страны. Как отметил глава области, по ключевым параметрам необходимо добиться импортонезависимости, закрыть основные потребности в различных сферах экономики. При этом важно грамотно определить приоритеты и оперативно включиться в борьбу за освободившиеся ниши.