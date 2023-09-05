Свердловская компания будет поставлять импортозамещающую продукцию для атомных электростанций

Российские разработчики представили уральским промышленникам свои продукты ...25.08.2023 Уральские ковры
Благодаря господдержке в Свердловской области растет производство импортозамещающего сырья для ковровых покрытий ...06.04.2023 Импортозамещение в авиации
«Уральские авиалинии» и «Уралтест» запустили проект по разработке импортозамещающего оборудования ...04.04.2023 «Уральские авиалинии» и центр «Уралтест» создали импортозамещающее оборудование для безопасности полетов
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Компания «Уральские авиалинии» совместно со специалистами свердловского центра ...01.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить еще 230 млн рублей на развитие импортозамещения в регионе
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Из бюджета Свердловской области на развитие импортозамещающих производств будет ...