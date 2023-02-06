Кризис росту не помеха

В течение 2022 года против России было принято девять пакетов санкций, при этом часть запретов затронула легкую промышленность страны. Ввоз тканей и сырья для них, фурнитуры, ниток и других расходных материалов из европейских стран сократился, а для оставшихся возможными поставок усложнилась логистика, что привело к резкому росту цен. Однако кризис в этой сфере стал лишь толчком к развитию для многих отечественных предприятий: расширились линейки продукции, производители наладили выпуск новых товаров, а освободившиеся ниши открыли возможности для начинающих бизнесменов.





Фото предоставлено руководителем фабрики «Лидер-Торг» Мариной Сеченовой



Рост на всех уровнях



Легкую промышленность Свердловской области представляют 50 малых и средних предприятий и свыше 1 тыс. микропредприятий. Производители текстиля в 2022 году выпустили на 44,4% продукции больше, чем в 2021 году. Всего за прошлый год они отгрузили товаров на 4 млрд 033 млн руб. Объемы изготовления одежды выросли на 20,8%, всего было произведено отгрузок на 2 млрд 992 млн руб. Изготовление кожи и изделий из нее увеличилось на 4,6% по сравнению с 2021 годом. Данного вида продукции было отгружено на сумму более 1,3 млрд руб.



По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, таких результатов удалось добиться благодаря тому, что предпосылки и условия для развития легкой промышленности на Среднем Урале начали создаваться задолго до возникновения кризисной ситуации.



«По поручению губернатора Евгения Куйвашева несколько лет назад мы взяли курс на расширение линейки товаров повседневного спроса. Благодаря этому были созданы благоприятные условия для запуска собственного производства. В настоящее время для производителей продукции легкой промышленности открываются новые ниши и новые возможности. И мы помогаем их реализовывать», — сказал Сергей Пересторонин.



В столице Свердловской области — Екатеринбурге — сегодня работает 69 предприятий текстильной промышленности, в том числе две крупные компании и 67 малых производств. В комитете по товарному рынку администрации Екатеринбурга рассказали, что в 2022 году в городе открылось четыре новых производства, занятых изготовлением одежды и туристического инвентаря. Лишь одно предприятие закрылось из-за нерентабельности. При этом по итогам 2022 года в столице Среднего Урала был зафиксирован рост оборотов в этой сфере в четыре раза.



Председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Екатеринбурга Евгений Копелян отметил, что такой рост стал возможен благодаря тому, что в 2022 году с рынка ушли многие крупные производители.



«С начала 2022 года с российского рынка ушли многие крупные поставщики текстильных изделий и производители одежды. Освободившиеся ниши заняли местные предприниматели, увеличившие объемы отгрузки выпускаемой продукции», — пояснил Евгений Копелян.



Неравномерные показатели



Однако стоит отметить, что не все предприятия в сфере легкой промышленности показали рост. Среди предпринимателей Екатеринбурга есть те, кто на протяжении всего года расширял производство и запускал новые линейки продукции, и те, чьи обороты упали до нуля.





Фото предоставлено руководителем компании Viking Gear Екатериной Кремлевой



Ожидаемый рост производства был отмечен у изготовителей тактического снаряжения, однако к повышению фактической прибыли это не привело. Руководитель компании Viking Gear Екатерина Кремлева рассказывает, что на сегодняшний день все обороты предприятия уходят на закуп тканей, фурнитуры и прочих расходных материалов, а также вкладываются в оборудование.



«Объем заказов у нас вырос в 10 раз по сравнению с предыдущим периодом. Однако прибыльность не увеличилась: вся оборотка идет на закуп материалов и расширение парка оборудования. Сейчас крайне необходима автоматизация некоторых процессов», — отмечает Екатерина Кремлева.



Стал 2022 год новым этапом развития и для фабрики «Лидер-Торг». Руководитель предприятия Марина Сеченова рассказала, что на производстве был запущен пошив кадетской формы, а также велась подготовка к запуску новой марки детской одежды Pampipu. При этом она добавила, что все необходимое для запуска линейки продукции для кадетов компания закупила до введения санкций в 2022 году.



«Решение об открытии нового направления с кадетской формой мы приняли до того, как были введены санкции. Закупили оборудование и ткани в октябре 2021 года. Однако для производителя важно не стоять на месте, поэтому мы решили искать новую нишу и остановились на детской одежде. Сейчас мы находимся на стадии регистрации товарного знака Pampipu — это детская одежда от 0 до 7 лет. Планируем развивать его», — говорит Марина Сеченова.



Руководитель фабрики подчеркнула, что запуск новой марки стал возможен благодаря уходу с рынка многих зарубежных производителей детской одежды. Тем более что опыт в этом сегменте у компании уже был — она занимается выпуском школьной формы.



«Этот ассортимент мы отшиваем с 2006 года, здесь спрос стабилен. При этом мы конкурентоспособны в своем сегменте. Для пошива используем только качественные натуральные ткани: полушерсть и поливискозу, вся продукция сертифицирована. Для новой торговой марки Pampipu мы уже отшили пробную партию, стоимость изделия у нас вышла на 20-30?% дешевле, чем зарубежные аналоги», — добавила руководитель фабрики «Лидер-Торг».



Генеральный директор и соучредитель компании Dragonfly, производителя экипировки для любителей активного отдыха, Виктор Уткин рассказал, что и его компания показала рост, однако он был ожидаем. Увеличение объема заказов и, соответственно, производства он также связывает с уходом конкурентов с рынка. При этом предприниматель отметил, что покупательная способность клиентов упала на 15-20%.



Именно падение покупательной способности называет причиной простоя производитель авторской одежды, шуб из овчины керли, курток, дубленок и плащей Дмитрий Пехташев.



«У нас сегмент — люкс. И продаж нет уже три месяца: обороты упали с 3 млн руб. до нуля. Даже в декабре, несмотря на то, что был сезон, продаж почти не было. Основные покупатели моей одежды были из Москвы и Санкт-Петербурга, где уровень жизни выше. Проблемы начались одновременно с ухудшением экономической ситуации. Я разговаривал с маркетологами, и они считают, что продукт интересный и должен быть востребован. Но у людей, видимо, поменялись приоритеты из-за того, что упали доходы», — считает Дмитрий Пехташев.





Фото предоставлено дизайнером авторской одежды Дмитрием Пехташевым



Владелица студии вышивки Mr. Halatoff Светлана Корепанова также связывает падение продаж с ухудшением финансового положения покупателей.



«Наша продукция сезонная. Пик приходится на декабрь и февраль, когда заказывают подарки к праздникам, поскольку целевая аудитория в основном мужчины. Сейчас у нас загрузка есть, но если сравнивать показатели 2021 и 2022 года, то продажи снизились в два раза и также в два раза меньше мы получили прибыли. Одна из причин тому, я считаю, снижение покупательской способности, хотя у нас цены невысокие — махровый халат с вышивкой стоит 4 тыс. 200 руб.», — рассказывает хозяйка студии вышивки.



Гонка за поставщиками



При этом стоит добавить, что многие производители за прошедший год были вынуждены поднять цены на свои товары. Одной из причин стал рост цен на расходные материалы. В большинстве случаев повышение цен на ткани, нитки и фурнитуру сопровождалось их дефицитом. Причем в определенный момент невозможно было приобрести продукцию не только европейских изготовителей, но и любую другую.



В частности, руководитель компании Viking Gear рассказала, что острый дефицит материалов для пошива тактического снаряжения возникал в 2022 году дважды: в марте и сентябре. Причиной стал выход на рынок новых игроков, которые скупили все имевшиеся в наличии запасы. Сейчас, отмечает Екатерина Кремлева, ситуация стабилизировалась по нескольким причинам: прошел первый шок, были найдены альтернативные поставщики и новые логистические маршруты. Кроме того, производители-однодневки, которые не справились со сложной задачей производства качественного тактического снаряжения, ушли с рынка, перестав оттягивать на себя дефицитные материалы.





Фото предоставлено руководителем фабрики «Лидер-Торг» Мариной Сеченовой



Марина Сеченова, чье предприятие по пошиву детской одежды работает в основном с отечественными тканями, рассказала, что трудности с закупками возникли и здесь.



«Из-за рубежа у нас были поставки тканей, но незначительный объем. Мы в основном работаем на наших материалах. Например, на школьную форму берем ткань на Свердловском камвольном комбинате. Сейчас прорабатываем варианты сотрудничества с «Чайковским текстилем», Павлово-Посадским камвольным комбинатом, рассматриваем продукцию белорусских производителей», — рассказала руководитель «Лидер-Торга».



Она также добавила, что в случае с фурнитурой, которую российские предприятия не изготавливают, фабрику спасли запасы на складах.



«Пуговицы, молнии, нитки — это все у нас из Китая и Турции. К счастью, мы всегда держали запасы. И, когда были введены первые санкции, мы на все деньги просто закупили расходные материалы. Сейчас мы постоянно стараемся наши запасы пополнять», — добавила Марина Сеченова.



Наличие запасов позволило не остановить производство и студии вышивки Mr. Halatoff. Тем более что, по словам ее хозяйки, сегодня приобрести качественные нитки для машинной вышивки является непростой задачей.



«Вышивальные нитки производства Китая мы закупали последний раз в прошлом году, сделали большой запас. Уже тогда на них отмечался рост цен в районе 30-40?%, причем для оптовиков. В рознице стоимость выросла еще больше. Что касается ниток европейских производителей (Euron, Gunold), они подорожали на 100-200?%», — отметила Светлана Корепанова.



Производители одежды также отмечают, что, помимо создания запасов, на сегодняшний день постоянный поиск поставщиков — одна из ключевых задач их предприятий.



Так, Екатерина Кремлева рассказала, что по некоторым позициям ее предприятие раньше работало с двумя поставщиками, теперь их больше десятка.



«Сейчас поставщиков стало больше. Если раньше липучку велкро нам поставляли два предприятия, то теперь — семь постоянных, и еще пять тех, у кого можно перехватиться небольшими партиями (пусть и подороже)», — отметила руководитель производства тактического снаряжения.





Фото предоставлено руководителем компании Viking Gear Екатериной Кремлевой



По словам Марины Сеченовой, «Лидер-Торг» ведет поиск новых поставщиков всеми возможными способами, в том числе принимая участие в профильных выставках, обращаясь за помощью к коллегам, через поисковые системы.



Планы выхода из кризиса



Решением проблем с поставками материалов для производства одежды занимаются и специалисты комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга. Так, в апреле и мае 2022 года предприятия города приняли участие в специализированных отраслевых мероприятиях совместно с делегацией из Республики Узбекистан. С целью налаживания двустороннего сотрудничества с производителями тканей Республики Беларусь руководители предприятий отрасли совершили деловой визит на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности в Минске.



Заместитель директора проекта «Неделя моды в Екатеринбурге» Юлия Федотова, комментируя ситуацию с поставщиками материалов для легкой промышленности, напомнила, что летом 2022 года в рамках выставки «Иннопром» была организована встреча ведущих дизайнеров уральской столицы с делегацией Республики Узбекистан. А в ноябре впервые в рамках Недели моды в Екатеринбурге была проведена торгово-закупочная сессия с участием поставщиков, производителей и байеров.



Тогда же в рамках сессии состоялся круглый стол «Курс на импортозамещение», где предприятия Узбекистана и Киргизстана заявили о готовности к торгово-экономическому сотрудничеству, а также озвучили предложения о развитии производственной кооперации и совместном производстве с екатеринбургскими предприятиями.



«В марте 2023 года состоялась деловая поездка с участием дизайнеров и предприятий текстильной промышленности Свердловской области в несколько регионов Узбекистана. Инициатор и организатор поездки — Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области совместно с Генеральным консульством Республики Узбекистан в Екатеринбурге», — добавила Юлия Федотова.



В комитете по товарному рынку администрации города Екатеринбурга также отметили, что в течение 2023 года запланированы различные мероприятия с изготовителями товаров легкой промышленности. Задача властей города — оказать производителям необходимую поддержку для развития, наладить взаимодействие с торговыми предприятиями и маркетплейсами.



На данный момент свердловские предприятия различных уровней, работающие в сфере легкой промышленности, в основном показывают устойчивый рост. Этому способствовал уход с рынка западных игроков, а также организация новых логистических схем для поставок материалов. Одновременно с этим помощь компаниям разных уровней оказывается и на уровне властей: ведутся переговоры о сотрудничестве с союзными государствами, разрабатываются меры поддержки и субсидирования для изготовителей текстильной продукции. Однако сами предприниматели иллюзий не пытают — помимо ежедневной работы производств, их дальнейший успех зависит как от постоянного поиска партнеров в сфере поставок, так и от выявления новых путей сбыта готовой продукции, значительная доля которой все чаще реализуется на маркетплейсах.



Полную версию статьи можно прочесть на сайте журнала «Легпром ревю».