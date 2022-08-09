Союз дизайна и текстиля

В текущей экономической ситуации ряд стран заявил о готовности прийти на помощь российским регионам в вопросах импортозамещения. В их числе — Республика Узбекистан, торговые обороты с которой, в том числе в Свердловской области, и прежде показывали неуклонный рост. Сейчас узбекский текстиль и изделия из него активно выходят на уральский рынок, замещая исчезнувшие западные бренды. Эксперты отмечают, что развитие подобного сотрудничества позволит возродить интерес местных жителей к продукции уральских модельеров и дизайнеров и даст новый импульс для развития швейного производства в регионе.



Генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов отмечает, что объемы продаж между Узбекистаном и Свердловской областью показывают динамику устойчивого роста, который увеличивается ежегодно на 20%. Так, в 2021 году товарооборот между Узбекистаном и Свердловской областью составил 314 млн 904 тыс. долл. США.



В этом году делегация Республики Узбекистан была представлена на международной промышленной выставке «Иннопром. Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям», прошедшей с 4 по 7 июля в Екатеринбурге, двумя стендами. Для участия в официальной части мероприятия и проведения двусторонних переговоров на высоком уровне в Екатеринбург прибыли хокимы (губернаторы) трех крупных регионов Узбекистана: Ташкентской, Наманганской и Ферганской областей.



По итогам встреч было подписано 41 торговое соглашение, в том числе на поставку пряжи, текстиля, трикотажа и кожевенной продукции на общую сумму 127 млн долл. США. Из них 18 торговых соглашений на сумму 41 млн долл. США — с Ташкентской, 11 соглашений на 35,6 млн долл. США — с Ферганской, 12 торговых соглашений на сумму 50,4 млн долл. США — с Намаганской областью.



Также в рамках выставки «Иннопром-2022» организаторы проекта «Неделя моды в Екатеринбурге» совместно с генеральным консулом Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым провели встречу 10 дизайнеров уральской столицы с советником председателя Ассоциации «Узтекстильпром» Улугбеком Муминовым.



«Дизайнеры знакомы с качеством узбекского сырья и очень заинтересованы в узбекских тканях, в том числе в хлопке и шелке. Считаю, что модельеры Екатеринбурга серьезно рассматривают перспективы сотрудничества напрямую с узбекскими производителями тканей, минуя посредников. Как для расширения цветовой гаммы и фактуры используемых материалов, так и для ускорения логистических процессов», — прокомментировала встречу заместитель директора «Недели моды в Екатеринбурге» PR-продюсер Юлия Федотова.



Кроме того, в рамках выставки состоялись отдельные встречи модельеров Свердловской области с представителями Ассоциации «Узтекстильпром», в ходе которых стороны договорились о сотрудничестве.



«Мы провели встречу с руководителем элитного дизайнерского дома Свердловской области «Соло-дизайн» Натальей Соломеиной. Сейчас планируем организовать ее визит в Узбекистан для выстраивания кооперации с нашими производителями шелка, каракульчи и других тканей», — рассказал генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.



Наталья Соломеина отмечает, что сейчас, когда из России ушли многие зарубежные бренды, самое время заниматься заполнением освободившейся ниши. Однако уральские дизайнеры столкнулись с проблемой нехватки сырья. И поставки узбекского текстиля и другой продукции легкой промышленности могут решить эту задачу.



«Я рассказывала на стенде Узбекистана о том, что у нас просто нет сырья. У нас нет таких тканей, как шелк, хлопок, таких материалов, как кожа и каракульча. Поэтому нужно прямо сейчас предпринимать действия в этом направлении. Причем не просто садиться за стол переговоров, а действовать. Логистические пути уже строятся, скоро мы увидим, как свободная ниша будет заполнена», — говорит руководитель модного дома «Соло-дизайн».



Наталья Соломеина также отметила, что сотрудничество Свердловской области с Узбекистаном обещает быть взаимовыгодным. По ее словам, фабрики этой республики производят ткани с традиционными узорами, которые существуют тысячи лет. И материалы с подобными принтами будут востребованы у уральских потребителей.



«Господин генеральный консул мне предоставил ссылки на некоторые фабрики, которые делают традиционный узбекский принт в хлопке, шелке. Это традиционная текстильная история, которая насчитывает тысячелетия. Поэтому я предложила бы взять хорошего уральского дизайнера и тот прекрасный ресурс, который существует в Узбекистане, чтобы создать уникальные совместные проекты. А потом запустить их в производство. Причем мощности можно использовать как узбекские, так и екатеринбургские», — считает Наталья Соломеина.



Уральский дизайнер одежды Маша Варламова отмечает, что на протяжении многих лет работает с тканями, которые производят на востоке. По ее словам, текстильную продукцию Узбекистана отличает высокое качество.



«У меня недавно прошли переговоры с представителем узбекской текстильной промышленности: мы обсуждали, что я могла бы работать с ними как дизайнер. За это дело взялись хорошие опытные бизнесмены, и у них есть классные фабрики с высокотехнологичным производством. Вплоть до того, что они отслеживают путь хлопка от поля до станка. Осталось дело за хорошим маркетингом и дизайном», — говорит Маша Варламова.



Однако возникает вопрос, не составит ли продукция узбекских фабрик конкуренцию товарам производителей Среднего Урала. И здесь мнения свердловских дизайнеров в целом совпадают.



Маша Варламова считает, что поставки готовой продукции из Узбекистана не станут проблемой для местных представителей легкой промышленности.



«Если говорить о поставках готовой продукции, которую Узбекистан будет экспортировать в Свердловскую область, то проблемой для местных производителей это не станет. Потому что рынок сейчас опустел, и это только возбудит интерес людей к одежде. Я уверена, что никакой проблемы не будет», — говорит дизайнер.



При этом она отметила, что есть вероятность того, что стоимость тканей для рядового потребителя может оказаться высокой. Однако все будет зависеть от объемов материала, с которым работают узбекские производители.



«Что касается стоимости тканей для рядового потребителя, пока я не могу ничего сказать. Возможно, их цена будет высокой. Но хорошие вещи и должны дорого стоить. Однако есть вероятность, что на узбекских фабриках все налажено так, что они могут в больших объемах производить высококачественный хлопок, а это значит, что цена будет приемлемой», — рассуждает Маша Варламова.



Наталья Соломеина также считает, что все будет зависеть от ситуации. И в продаже появятся готовые изделия, ввезенные из Узбекистана, которые будут рассчитаны как на рядовых покупателей, так и на потребителей люксовых изделий.



«Можно открыть хорошую торговую сеть, которая придет на смену исчезнувшим брендам массмаркета, в том числе и люксовым. И эта продукция будет доступна жительницам Екатеринбурга», — говорит Наталья Соломеина.



Идея создания торгового дома Узбекистана в Екатеринбурге также обсуждалась в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2022». Предприятие, где будут продавать и выставлять в том числе продукцию текстильной промышленности, в Свердловской области планируют открыть в следующем году.



«Мы уже посмотрели ряд мест, где можно открыть торговый дом. Мы очень заинтересованы поддержать российскую сторону. В этом году, наверное, не получится, потому что это вопрос организационного характера. Я думаю, в первой половине следующего года произойдет открытие», — заявил Абдусалом Хатамов.



Генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге подчеркивает, что открывающиеся перспективы сотрудничества между двумя странами будут выгодны обеим сторонам.



«Я считаю, что в рамках подписанных соглашений и достигнутых договоренностей между вышеупомянутыми областями Узбекистана с регионами Урала, в частности со Свердловской областью, открываются большие перспективы перед предпринимателями двух стран. Правильно выстроенная кооперация деловых кругов двух стран имеет достаточный потенциал для заполнения той ниши, которая сейчас свободна на российском рынке. Уверен, что это сотрудничество будет выгодно как узбекской, так и российской стороне», — считает Абдусалом Хатамов.



Для уральских дизайнеров и узбекских производителей ситуация со всех сторон представляется полезной. Оказались достигнутые соглашения об экспорте тканей и готовых изделий выгодны и мелким предпринимателям Свердловской области.



Собственник Студии вышивки Mr. Halatoff Светлана Корепанова рассказала, что уже пять лет работает с продукцией, пошитой именно из узбекских тканей.



«Наша студия выполняет художественную вышивку на махровых халатах и полотенцах по индивидуальным заказам. Махровую ткань мы используем только производства Узбекистана: как для полотенец, так и для халатов. Халаты заказываем у поставщика в Иваново, и он нам отшивает их из узбекской ткани, а полотенца идут производства Узбекистана. В прошлом году мы проводили контрольные закупки и вновь пришли к выводу, что сочетание цены и качества тканей из Узбекистана нам подходит больше всего. Их махровые ткани нисколько не уступают продукции европейских производителей по таким показателям, как гигроскопичность, мягкость, теплоотдача. Но стоят дешевле», — рассказывает Светлана Корепанова.



Она также отметила, что на сегодняшний день в Свердловской области мощностей для производства подобных тканей или пошива халатов высокого качества нет. И если появится возможность работать со швейными фабриками Узбекистана напрямую, заказывая продукцию по своим лекалам, то это будет выгоднее.



«Если сам Узбекистан начнет сюда завозить такие халаты, нам будет выгоднее производить закуп в своем регионе. Но мы предъявляем высокие требования к качеству пошива и лекалам. При условии, что узбекские производители будут шить халаты, подходящие под наши требования, мы будем покупать у них. Конечно, если стоимость будет сравнима с той, по которой нам отшивают продукцию сейчас», — считает Светлана Корепанова.



Собственник известной в Екатеринбурге торговой марки «Одежда» (ООО «Одежда-классик») также полагает, что ввозимые из Узбекистана готовые изделия не составят конкуренции продукции фабрики.



«Поставки одежды из Узбекистана, возможно, и повлияют на наше производство. Но мы же не знаем уровень цен. Мы не знаем, какую продукцию они будут поставлять. У нас, вероятно, совершенно другой ассортимент, нежели тот, который будет приходить из Узбекистана», — говорит представитель торговой марки.



Представитель швейного предприятия отметила, что поставки узбекских тканей могут заинтересовать компанию. Однако, пока нет информации об ассортименте, говорить об этом преждевременно.



«Если узбекские ткацкие фабрики будут поставлять в Свердловскую область ткани, то надо знать, какие именно. Вероятно, нам будет это интересно», — считает собственник свердловского бренда «Одежда».



На данный момент свердловские предприниматели различных уровней, работающие в сфере легкой промышленности, заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном. Это объясняется тем, что в регионе свободна ниша готовой одежды и существует дефицит материалов для ее пошива. При этом эксперты считают, что говорить о возникновении конкуренции преждевременно, поскольку рынок практически полностью опустел. В свою очередь, узбекская сторона демонстрирует готовность к сотрудничеству со свердловскими дизайнерами, чтобы поставлять в регион материалы и изделия, которые будут востребованы у уральских потребителей в разных ценовых сегментах.



Полную версию статьи можно прочесть на сайте журнала «Легпром ревю».



Фото с сайта www.morguefile.com