Екатеринбург на Московской неделе моды

В Москве завершилась
четвертая Московская неделя моды. Она проходила с 13 по 18 марта 2025 года в Манеже. Как сообщают организаторы, на участие в показах было подано более тысячи заявок из 111 городов России. Коллекции представили 186 брендов из 27 регионов России, дизайнеры Армении, Индии, Индонезии, Китая, Таджикистана, Турции, ЮАР и других. Фотография: пресс-служба Московской недели моды
На Московской неделе моды прошло 90 показов: 81 показ дизайнеров из России и 9 — зарубежных, в мероприятии участвовало более двух тысяч моделей.
Екатеринбург, один из ключевых центров российской модной индустрии, представляли бренды CAPPAREL, ENIDUNAEVA SOFIA, BIG BROOCH, модный дом TOOMATCH и ZALKAR | NAZAR. Дизайнеры представили коллекции, которые продемонстрировали разнообразие творческих подходов — от авангарда до этнических мотивов. Например, CAPPAREL удивил асимметричным кроем и бунтарской эстетикой в коллекции Rebel Road, а ENIDUNAEVA SOFIA погрузила зрителей в мир роскоши с платьями, напоминающими лепестки роз.
«На Московской неделе моды в этом сезоне участвовали сразу пять дизайнеров из Екатеринбурга — и это важный сигнал. Региональные бренды все увереннее выходят на федеральный уровень и заявляют о себе в столице. Что особенно приятно — каждый из дизайнеров демонстрирует не просто вещи, а сформированную ДНК бренда и высокий уровень проработки коллекций», — констатирует эксперт, персональный стилист Ульяна Мейснер.
Особого внимания заслуживает модный дом TOOMATCH, который ранее занял второе место на конкурсе в рамках проекта U’FASHION. Его весенняя коллекция «AMOUREUX DE LA VIE: Париж в каждом движении» стала гимном гармонии мужского и женского начал: расширенные плечи пиджаков сочетались с нежными шелковыми платьями, а контраст алого и черного подчеркивал динамику. Успех TOOMATCH подтверждает, что екатеринбургские дизайнеры не только следуют глобальным трендам, но и задают их.Фотография: пресс-служба Московской недели моды
«TOOMATCH — бренд, который стал примером того, как платформа UF LAB помогает молодым дизайнерам перейти от концепта к сильному продукту. Коллекция TOOMATCH — это про чистые линии, продуманную структуру образов и минимализм, который считывается легко и современно» — говорит Ульяна Мейснер.
Екатеринбург продолжает укреплять статус модной столицы России. Он, как и Свердловская область в целом, известны такими брендами, как 12STOREEZ и USHATAVA, которые давно получили международное признание.
Как отмечает эксперт Анна Тарасенко, консультант практики «Государственных и социальных инициатив» Рексофт Консалтинг, «индустрия моды на Урале переживает период стремительного роста, становясь не только значимым сектором в экономике, но и формируя имидж региона как потенциальной модной столицы России. В первую очередь, Екатеринбург укрепляет позиции на модной карте страны благодаря успешным брендам, таким как 12STOREEZ и USHATAVA. Эти компании не только завоевали любовь отечественных потребителей, но и активно выходят на международный уровень, продвигая российский дизайн и за пределами страны».
Регион демонстрирует стремительный рост, локальные марки активно внедряют инновации, экспериментируют с материалами и сохраняют культурный код. Например, ZALKAR | NAZAR в коллекции «КААКЫМ» соединил спортивный стиль с романтизмом, используя традиционные орнаменты в современной интерпретации.Фотография: пресс-служба Московской недели моды
«Zalkar | Nazar — коллекция с культурным кодом. Модная этника с ярко выраженной индивидуальностью. Смелое сочетание спортивных элементов и этнических мотивов дает коллекции характер и делает ее конкурентоспособной на разных площадках — от локальных до международных» — говорит Ульяна Мейснер.
Не менее впечатляющей стала коллекция BIG BROOCH, вдохновленная стихией воды. Бренд представил обтекаемые силуэты, мерцающие материалы и 3D-аппликации, напоминающие морские глубины. Цветовая гамма, состоящая из жемчужных, нежно-голубых и пудровых оттенков, служит дополнительным связующим звеном с подводным миром. Эксклюзивные морские текстуры, представленные в коллекции, разработаны брендом с использованием уникальных методик дизайнера Олеси Журавлевой. Фотография: пресс-служба Московской недели моды
«BIG BROOCH — бренд с сильной визуальной подачей и уникальным стилем. Эти аксессуары часто выбирают селебрити, и я регулярно использую их изделия в работе с клиентами и в собственном гардеробе. Это всегда про характер, про индивидуальный акцент в образе, который сложно не заметить», — комментирует коллекцию персональный стилист Ульяна Мейснер.
Бренд ENIDUNAEVA SOFIA доказал, что уральская роскошь (марка представлена в двух городах, Екатеринбурге и Челябинске) — может быть и демократичной. Дизайнер предлагает обратить внимание на королевский стиль: блумерсы в сочетании с глянцевыми сапогами и топом-бандо, пышные мини-юбки с приталенным жакетом, элегантные корсеты поверх лонгсливов, но в коллекцию вошли и повседневные аутфиты.Фотография: пресс-служба Московской недели моды
«ENIDUNAEVA SOFIA — это другая история: здесь про женственность, эстетику и внимание к деталям. Коллекция балансирует между кутюрной подачей и современной модой. Корсетные формы, многослойные решения и идеальная проработка каждого изделия — это одежда, которая создается на уровне haute couture. Лично я вижу здесь работу высокого класса и про вещи, которые носят долго и с удовольствием», — комментирует Ульяна Мейснер.
Екатеринбургский бренд CAPPAREL в первый день Недели представил коллекцию Rebel Road. Доминирующий черный цвет гармонично сочетается с серым и бордо. Асимметричный крой, объемные рукава, гипертрофированные плечи, необработанные края и фактурные ткани воплощают идею свободы и самовыражения. Фотография: пресс-служба Московской недели моды
«CAPPAREL — про свободу, силу и энергию большого города. Коллекция получилась остромодной: фактурные ткани, грубые швы, асимметрия и необработанные края. Все это — в тренде на «raw edge» и городскую романтику с характером. Видно, что дизайнер работает со своим клиентом и уверенно чувствует запрос времени», — комментирует Ульяна Мейснер.
Участие екатеринбургских дизайнеров в Московской неделе моды — не только личный успех дизайнеров, но и важный шаг для развития региональной индустрии. Ранее TOOMATCH, получивший признание на U’FASHION, показал, что даже в условиях глобальной конкуренции локальные бренды способны создавать актуальные продукты. Теперь внимание переключается на сентябрьскую неделю моды U’FASHION, где уральские марки вновь смогут заявить о себе.
«Связь между U’FASHION и Московской неделей моды очевидна: UF LAB — это площадка, которая формирует молодых дизайнеров и помогает им выходить на федеральный уровень. TOOMATCH — яркий пример такого развития», — заключает Ульяна Мейснер.
Можно сказать, что Московская неделя моды стала площадкой не только для демонстрации коллекций, но и для диалога между регионами. Екатеринбург, с его смелыми экспериментами и уважением к традициям, доказал, что мода — это не только столица. Сентябрьская U’FASHION обещает стать новым этапом для уральских дизайнеров. Проект, объединяющий бренды Урала, может укрепить позиции и привлечь внимание международной модной индустрии. Кроме того, как отмечают эксперты, развитие кластеров и поддержка молодых дизайнеров способны превратить Екатеринбург в крупный модный хаб.
Успех екатеринбургских брендов на федеральных площадках имеет большое значение, итоги Московской недели моды важны для будущего. Екатеринбургские дизайнеры не просто «привезли коллекции» — они продемонстрировали, что российская мода многогранна и региональные марки стали частью большого диалога, в котором формируются модные тренды.
Остается ждать сентября и новой волны U’FASHION, где уральские бренды смогут показать еще более смелые проекты. Их участие — не просто вклад в развитие региональной модной индустрии, но и сигнал: мода будущего рождается там, где традиции встречаются с инновациями, а региональная идентичность становится глобальной ценностью.Изображения предоставлены пресс-службой Московской недели моды