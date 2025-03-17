УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 09:56

Екатеринбург на Московской неделе моды

В Москве завершилась четвертая Московская неделя моды. Она проходила с 13 по 18 марта 2025 года в Манеже. Как сообщают организаторы, на участие в показах было подано более тысячи заявок из 111 городов России. Коллекции представили 186 брендов из 27 регионов России, дизайнеры Армении, Индии, Индонезии, Китая, Таджикистана, Турции, ЮАР и других.

Екатеринбург на Московской неделе моды
Фотография: пресс-служба Московской недели моды

На Московской неделе моды прошло 90 показов: 81 показ дизайнеров из России и 9 — зарубежных, в мероприятии участвовало более двух тысяч моделей.

Екатеринбург, один из ключевых центров российской модной индустрии, представляли бренды CAPPAREL, ENIDUNAEVA SOFIA, BIG BROOCH, модный дом TOOMATCH и ZALKAR | NAZAR. Дизайнеры представили коллекции, которые продемонстрировали разнообразие творческих подходов — от авангарда до этнических мотивов. Например, CAPPAREL удивил асимметричным кроем и бунтарской эстетикой в коллекции Rebel Road, а ENIDUNAEVA SOFIA погрузила зрителей в мир роскоши с платьями, напоминающими лепестки роз.

«На Московской неделе моды в этом сезоне участвовали сразу пять дизайнеров из Екатеринбурга — и это важный сигнал. Региональные бренды все увереннее выходят на федеральный уровень и заявляют о себе в столице. Что особенно приятно — каждый из дизайнеров демонстрирует не просто вещи, а сформированную ДНК бренда и высокий уровень проработки коллекций», — констатирует эксперт, персональный стилист Ульяна Мейснер.

Особого внимания заслуживает модный дом TOOMATCH, который ранее занял второе место на конкурсе в рамках проекта U’FASHION. Его весенняя коллекция «AMOUREUX DE LA VIE: Париж в каждом движении» стала гимном гармонии мужского и женского начал: расширенные плечи пиджаков сочетались с нежными шелковыми платьями, а контраст алого и черного подчеркивал динамику. Успех TOOMATCH подтверждает, что екатеринбургские дизайнеры не только следуют глобальным трендам, но и задают их.

Екатеринбург на Московской неделе моды
Фотография: пресс-служба Московской недели моды

«TOOMATCH — бренд, который стал примером того, как платформа UF LAB помогает молодым дизайнерам перейти от концепта к сильному продукту. Коллекция TOOMATCH — это про чистые линии, продуманную структуру образов и минимализм, который считывается легко и современно» — говорит Ульяна Мейснер.

Екатеринбург продолжает укреплять статус модной столицы России. Он, как и Свердловская область в целом, известны такими брендами, как 12STOREEZ и USHATAVA, которые давно получили международное признание.

Как отмечает эксперт Анна Тарасенко, консультант практики «Государственных и социальных инициатив» Рексофт Консалтинг, «индустрия моды на Урале переживает период стремительного роста, становясь не только значимым сектором в экономике, но и формируя имидж региона как потенциальной модной столицы России. В первую очередь, Екатеринбург укрепляет позиции на модной карте страны благодаря успешным брендам, таким как 12STOREEZ и USHATAVA. Эти компании не только завоевали любовь отечественных потребителей, но и активно выходят на международный уровень, продвигая российский дизайн и за пределами страны».

Регион демонстрирует стремительный рост, локальные марки активно внедряют инновации, экспериментируют с материалами и сохраняют культурный код. Например, ZALKAR | NAZAR в коллекции «КААКЫМ» соединил спортивный стиль с романтизмом, используя традиционные орнаменты в современной интерпретации.

Екатеринбург на Московской неделе моды
Фотография: пресс-служба Московской недели моды

«Zalkar | Nazar — коллекция с культурным кодом. Модная этника с ярко выраженной индивидуальностью. Смелое сочетание спортивных элементов и этнических мотивов дает коллекции характер и делает ее конкурентоспособной на разных площадках — от локальных до международных» — говорит Ульяна Мейснер.

Не менее впечатляющей стала коллекция BIG BROOCH, вдохновленная стихией воды. Бренд представил обтекаемые силуэты, мерцающие материалы и 3D-аппликации, напоминающие морские глубины. Цветовая гамма, состоящая из жемчужных, нежно-голубых и пудровых оттенков, служит дополнительным связующим звеном с подводным миром. Эксклюзивные морские текстуры, представленные в коллекции, разработаны брендом с использованием уникальных методик дизайнера Олеси Журавлевой.

Екатеринбург на Московской неделе моды
Фотография: пресс-служба Московской недели моды

«BIG BROOCH — бренд с сильной визуальной подачей и уникальным стилем. Эти аксессуары часто выбирают селебрити, и я регулярно использую их изделия в работе с клиентами и в собственном гардеробе. Это всегда про характер, про индивидуальный акцент в образе, который сложно не заметить», — комментирует коллекцию персональный стилист Ульяна Мейснер.

Бренд ENIDUNAEVA SOFIA доказал, что уральская роскошь (марка представлена в двух городах, Екатеринбурге и Челябинске) — может быть и демократичной. Дизайнер предлагает обратить внимание на королевский стиль: блумерсы в сочетании с глянцевыми сапогами и топом-бандо, пышные мини-юбки с приталенным жакетом, элегантные корсеты поверх лонгсливов, но в коллекцию вошли и повседневные аутфиты.

Екатеринбург на Московской неделе моды
Фотография: пресс-служба Московской недели моды

«ENIDUNAEVA SOFIA — это другая история: здесь про женственность, эстетику и внимание к деталям. Коллекция балансирует между кутюрной подачей и современной модой. Корсетные формы, многослойные решения и идеальная проработка каждого изделия — это одежда, которая создается на уровне haute couture. Лично я вижу здесь работу высокого класса и про вещи, которые носят долго и с удовольствием», — комментирует Ульяна Мейснер.

Екатеринбургский бренд CAPPAREL в первый день Недели представил коллекцию Rebel Road. Доминирующий черный цвет гармонично сочетается с серым и бордо. Асимметричный крой, объемные рукава, гипертрофированные плечи, необработанные края и фактурные ткани воплощают идею свободы и самовыражения.

Екатеринбург на Московской неделе моды
Фотография: пресс-служба Московской недели моды

«CAPPAREL — про свободу, силу и энергию большого города. Коллекция получилась остромодной: фактурные ткани, грубые швы, асимметрия и необработанные края. Все это — в тренде на «raw edge» и городскую романтику с характером. Видно, что дизайнер работает со своим клиентом и уверенно чувствует запрос времени», — комментирует Ульяна Мейснер.

Участие екатеринбургских дизайнеров в Московской неделе моды — не только личный успех дизайнеров, но и важный шаг для развития региональной индустрии. Ранее TOOMATCH, получивший признание на U’FASHION, показал, что даже в условиях глобальной конкуренции локальные бренды способны создавать актуальные продукты. Теперь внимание переключается на сентябрьскую неделю моды U’FASHION, где уральские марки вновь смогут заявить о себе.

«Связь между U’FASHION и Московской неделей моды очевидна: UF LAB — это площадка, которая формирует молодых дизайнеров и помогает им выходить на федеральный уровень. TOOMATCH — яркий пример такого развития», — заключает Ульяна Мейснер.

Можно сказать, что Московская неделя моды стала площадкой не только для демонстрации коллекций, но и для диалога между регионами. Екатеринбург, с его смелыми экспериментами и уважением к традициям, доказал, что мода — это не только столица. Сентябрьская U’FASHION обещает стать новым этапом для уральских дизайнеров. Проект, объединяющий бренды Урала, может укрепить позиции и привлечь внимание международной модной индустрии. Кроме того, как отмечают эксперты, развитие кластеров и поддержка молодых дизайнеров способны превратить Екатеринбург в крупный модный хаб.

Успех екатеринбургских брендов на федеральных площадках имеет большое значение, итоги Московской недели моды важны для будущего. Екатеринбургские дизайнеры не просто «привезли коллекции» — они продемонстрировали, что российская мода многогранна и региональные марки стали частью большого диалога, в котором формируются модные тренды.

Остается ждать сентября и новой волны U’FASHION, где уральские бренды смогут показать еще более смелые проекты. Их участие — не просто вклад в развитие региональной модной индустрии, но и сигнал: мода будущего рождается там, где традиции встречаются с инновациями, а региональная идентичность становится глобальной ценностью.

Изображения предоставлены пресс-службой Московской недели моды
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
17.03.2025 В Московской неделе моды принимают участие четыре бренда из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. В Московской неделе моды участвуют четыре бренда одежды из Екатеринбурга. Свои ...

10.04.2023 На Неделе моды в Екатеринбурге коллекции представили 50 российских и зарубежных дизайнеров и брендов одежды

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В уральской столице с 3 по 9 апреля прошел 18 сезон Недели моды в Екатеринбурге. Свои ...

23.03.2022 В Екатеринбурге с 4 по 10 апреля пройдет Неделя моды

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2022. С 4 по 10 апреля пройдет 16 сезон EKATERINBURG FASHION WEEK (Неделя моды в ...

15.11.2021 В Екатеринбурге завершился 15 сезон Недели моды

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. В Екатеринбурге на площадке Уральского Центра развития дизайна завершился 15 сезон ...

08.11.2021 В Екатеринбурге стартует 15-й сезон Недели моды

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. В Екатеринбурге стартует очередная Неделя моды. Открытие юбилейного 15-го сезона ...

Популярные новости
26.02.2025Жители против «Пятерочки»: битва за Блюхера, 6326.02.2025Полина Гонтарь о том, как меняется ландшафт социальных сетей28.02.2025Рынок психологических услуг: угрозы и перспективы25.02.2025Иван Колотовкин о влиянии теории поколений на зарплаты начинающих специалистов25.02.2025Плановое искусство
Архив новостей
Март 2025 (405)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18