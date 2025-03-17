Екатеринбург на Московской неделе моды

Материалы по теме

В Московской неделе моды принимают участие четыре бренда из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. В Московской неделе моды участвуют четыре бренда одежды из Екатеринбурга. Свои ...

На Неделе моды в Екатеринбурге коллекции представили 50 российских и зарубежных дизайнеров и брендов одежды

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В уральской столице с 3 по 9 апреля прошел 18 сезон Недели моды в Екатеринбурге. Свои ...

В Екатеринбурге с 4 по 10 апреля пройдет Неделя моды

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2022. С 4 по 10 апреля пройдет 16 сезон EKATERINBURG FASHION WEEK (Неделя моды в ...

В Екатеринбурге завершился 15 сезон Недели моды

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. В Екатеринбурге на площадке Уральского Центра развития дизайна завершился 15 сезон ...

В Екатеринбурге стартует 15-й сезон Недели моды

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. В Екатеринбурге стартует очередная Неделя моды. Открытие юбилейного 15-го сезона ...