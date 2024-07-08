От модного кластера — к промышленному хабу

Уходящий 2024 год обещает стать переломным для развития уральской модной индустрии. Правительство региона взяло курс на создание на Урале мощного креативного кластера, построенного вокруг модной одежды и дизайна. И у экспертов рынка складывается впечатление, что данные проекты более чем реальны.
Следует отметить, что Урал на протяжении последних двух десятилетий активно двигался в сторону развития модной индустрии. В регионе сформировалась развитая легкая промышленность, представленная сотнями предприятий, начиная от производства тканей и заканчивая пошивом готовой одежды, как под собственными брендами, так и контрактным способом. Параллельно в Екатеринбурге сложилось сообщество дизайнеров одежды, сформировалось несколько направлений, которые можно отнести к уральской школе дизайна. Отдельные персоны и бренды стали известны и на федеральном уровне. С 2024 года эту работу взяло на себя правительство региона.
В Свердловской области складывается кластер креативных индустрий, связанных с модой. С одной стороны, развивается легкая промышленность. С другой — уже существует мощная страта дизайнеров. С третьей — наблюдаются динамичные усилия властей по продвижению креативного кластера, подтверждением чему является масса мероприятий, которые прошли на протяжении последнего года. С четвертой, есть бизнес, готовый инвестировать серьезные средства в эту индустрию. Но на сегодняшний день четыре этих направления развития не приведены к единому знаменателю, векторы их движения не скоординированы. И в этом и состоит задача отрасли — привести их в гармонию и добиться синергии.
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УрБК, международная неделя моды UF LAB и проект U’FASHION стали модными событиями федерального масштаба, с помощью которых Свердловская область заявила о себе, как о лидере модной индустрии. По оценкам ряда экспертов, уровень и содержание организованных мероприятий в сфере моды (показов, мастер-классов, шоу-румов) были не только на столичном уровне, но иногда даже превышали его.
Одновременно областными властями были предприняты серьезные усилия по созданию бизнес-моделей, которые позволили бы использовать деньги инвесторов и идеи дизайнеров для создания массового продукта. UF LAB стало только одной из площадок и точек пересечения для различных интересантов в развитии индустрии.
«Мы объединились для того, чтобы продвинуть продукцию наших дизайнеров, чтобы они, получив поддержку, перестали быть индивидуальными производителями. Чтобы дело модной индустрии было поставлено на самую широкую и мощную платформу. Я благодарен, что вы приняли эти важные и нужные решения, и мы воплотили в жизнь, наверное, мечту многих поколений наших творческих, умных, смелых, креативных людей», — отметил Евгений Куйвашев, открывая одно из мероприятий UF LAB.
«У нас много талантливых дизайнеров, которых необходимо поддержать, состыковать с инвесторами, производителями, закупщиками, международными партнерами и партнерами из других регионов», — развил мысль заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
И это движение стало видимым фактором и для участников рынка.
«В 2024 году стало очень заметно сильное движение этих четырех направлений к общему знаменателю. Легкая промышленность региона ощутила очень сильную поддержку в лице губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, по инициативе которого был создан проект U’FASHION. Организаторами проекта выступили Правительство Свердловской области, Министерство инвестиций и развития, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства», — отмечает PR-директор уральских брендов Лидия Новикова.
По ее словам, именно благодаря проекту о многих уральских брендах узнали как в России, так и за рубежом. U’FASHION оказал колоссальную информационную поддержку многим брендам, тем самым помог сэкономить огромные бюджеты, необходимые для маркетинга даже внутри региона, не говоря уже о выходе на федеральный уровень.
«Индустрия моды на Урале переживает период стремительного роста, становясь не только значимым сектором в экономике, но и формируя имидж региона как потенциальной модной столицы России. По результатам 2023 года выручка модной индустрии в регионе составила 7,6 млрд рублей, демонстрируя темпы роста на уровне 10,4% за последние пять лет. Доля отрасли в креативной экономике региона достигает 3,9%. При этом показатель не учитывает компании, зарегистрированные по ОКВЭД «розничная торговля». Если включить в статистику их, выручка индустрии достигнет 18 млрд рублей», — отмечает консультант практики «Государственных и социальных инициатив» Рексофт Консалтинг Анна Тарасенко.
Она также считает, что драйвером развития модного кластера уже сейчас стал именно проект UF LAB.
«Международная неделя моды UF LAB имеет потенциал стать полноценным институтом моды и инноваций, действующим круглый год. В этом случае важным шагом может стать запуск образовательных программ, исследовательских инициатив и акселераторов для молодых дизайнеров, которые создадут благоприятную среду для появления новых талантов и укрепят позиционирование региона как центра индустрии. Интересным решением может стать и проведение центрального мероприятия — недели моды — в формате исследования, когда состоявшиеся бренды и начинающие дизайнеры своими коллекциями демонстрируют ответ на заданную тему. Причем тематика может быть самой разной и креативной, помогающей привлечь к событию внимание как представителей федерального и международного fashion-сообщества, так и туристов, интересующихся темой моды», — полагает Анна Тарасенко.
О практических итогах такой синергии рассказывают сами участники конкурса UF LAB.
«Благодаря участию в конкурсе UF LAB у меня появились новые возможности для развития: встречи с байерами, доступ в магазины и шоу-румы, знакомство с потенциальными инвесторами. После участия в проекте я стала еще больше работать в направлении структурирования и анализа всех потоков бренда. Это тоже очень важно для развития. Теперь я вижу, как мой бренд из дизайнерской идеи превращается в креативный бизнес», — рассказала основатель бренда MAVERLOK, победитель UF LAB Марина Коптелова.
«Я знаю, что на данный момент уже четыре уральских бренда ведут переговоры с крупными инвесторами для привлечения средств на развитие и масштабирование. Также знаю, что двумя уральскими брендами заинтересовались настолько, что предлагают хорошие деньги для покупки», — отмечает Лидия Новикова.
При этом, как полагают участники рынка, сейчас главная задача всего сообщества, складывающегося вокруг модной индустрии — закрепить тенденцию и продолжить работу по формированию модного креативного кластера на Урале.
«Для того, чтобы продолжать позитивный тренд в модной индустрии региона, важно создавать благоприятные условия для развития локальных брендов. Одним из ключевых шагов может стать упрощение доступа к сырью и развитие экспериментальных конструкторских бюро. Первое возможно за счет централизации закупок и поставок, а также открытия представительств зарубежных производителей. Конструкторские бюро могут предоставлять как оборудование для начинающих дизайнеров, так и оказывать услуги по изготовлению образцов. Экспериментальные конструкторские бюро и сырьевые хабы могут быть частью экосистемы кластера индустрии моды. По пути создания модных кластеров идут многие города, в том числе, и в развитых странах, например, район Гармент в Нью-Йорке или Стокгольмский модный квартал. В перспективе это позволит дизайнерам значительно сократить издержки и получить доступ к необходимым материалам. Не менее значимыми являются программы субсидирования и грантовой поддержки. Инвестиции в образовательные проекты, стажировки и сотрудничество с ведущими вузами и индустриальными партнерами помогут выращивать новое поколение талантливых предпринимателей в индустрии. Успешные региональные компании могут сыграть роль менторов: поделиться своими знаниями и опытом с молодыми брендами, вдохновляя их на смелые проекты», — подсказывает практические шаги Анна Тарасенко.
Таким образом, уходящий 2024 год сформировал в Свердловской области новое понимание, что такое модная индустрия, и как органы власти могут на нее влиять, выстраивая диалог с бизнесом. Правительство региона относит моду, а также сопутствующие креативные индустрии (медиа, PR и рекламу) к приоритетным, в развитии которых заключен наибольший потенциал для экономики. Поддержке этих направлений придают значение большое значение как в наступающем, 2025 году, так и в долгосрочной перспективе.Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области