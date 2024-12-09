УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
09.12.2024

Модный перелом

Можно с уверенностью сказать, что в 2024 году власть, предпринимательское сообщество и жители области в корне изменили свое отношение к модной индустрии.

Международная неделя моды UF LAB и проект U’FASHION стали событиями федерального масштаба. Регион заявил о себе, как о лидере индустрии. По оценкам ряда экспертов, уровень и содержание организованных мероприятий в сфере моды (показов, мастер-классов, шоу-румов) были не только на столичном уровне, но иногда даже превышали его.

Модный перелом

Если в предыдущие годы недели моды были скорее витриной дизайнерских идей и модным шоу с налетом провинциальности, то в этом году акцент делался на бизнес-составляющую. Для участия в показах и конкурсе брендам было необходимо продемонстрировать не только творческий потенциал, но и стартовую экономическую составляющую: растущую сеть сбыта, присутствие на маркетплейсах, наличие собственных онлайн-площадок для реализации продукции (интернет-магазины) и активную жизнь в социальных сетях. Основным критерием оценки успешности и перспективности бренда стали возможность масштабирования бизнеса, способность развития в случае получения помощи от государства или инвесторов.

Мода и инвестиции

Помимо насыщенной деловой программы, которая сопровождала непосредственно неделю моды UF LAB, Екатеринбург принял в ноябре форум «Екатеринбург: феномены моды», организованный Институтом развития индустрии моды Beinopen. Также бизнес-аспекты развития брендов одежды регулярно поднимались на многочисленных мероприятиях, проводимых Свердловским областным фондом поддержи предпринимательства (СОФПП). Предпринимателям предлагались обучающие программы, семинары о механизмах государственной поддержки. Большое внимание уделялось моделированию и созданию работающих схем производства и сбыта готовой продукции.

В итоге, оценивая в совокупности многочисленные данные, представленные на бизнес-мероприятиях, можно сформулировать финансовые ориентиры оценки модных брендов: годовой оборот от 20 млн руб., рост оборота до 100 млн руб. за период 2-3 года. При данном обороте бренд может претендовать на инвестиции и считаться перспективным. В Свердловской области достаточно примеров, когда бренды из локальных вырастали в международные, достигали и достигают годового оборота в несколько миллиардов рублей.

Наличие благоприятной бизнес-среды, ориентация властей региона на помощь предпринимателям, наличие методических разработок и успешных кейсов — все это делает модную индустрию все более привлекательной.

Старая гвардия

В конкурсе UF LAB приняли участие 130 дизайнеров из 39 регионов России. Победителями были признаны MAVERLOK и I.B.W. ideal basic wear. Второе место также досталось сразу двум брендам — TOOMATCH из Екатеринбурга и Koss Koss из Санкт-Петербурга. Третье место получил бренд UNKE из Твери. Эксперты дополнительно выделили пять победителей «без места», в их число вошли екатеринбургские бренды КинДом, Big Brooch, AFTER 23.05, Norkina Daria N97 из Тюмени и московский дом моды Perce-Neige.

Среди финалистов, не попавших в первую десятку, оказались Creatore, Kara Hiden, RAZNITSA, ALENA MUSAEVA, Mansen.

Однако интересны не сколько победители, сколько дизайнеры, которые не прошли в финал и даже не попали в шорт-лист. «За бортом» оказались широко известные в Екатеринбурге имена и бренды, которые десятилетиями были в авангарде развития модной темы. Все они имеют более чем солидный послужной список, работали с самыми престижными клиентами в Свердловской области, всегда были «на слуху» и воспринимались как безусловные лидеры и авторитеты индустрии.

Но, как только критерием оценки модного бизнеса стали объективные факторы, ветераны отрасли не смогли составить конкуренцию новичкам даже в рамках регионального конкурса.

Оказалось, что у дизайнеров нет налаженных каналов сбыта, кроме собственных шоу-румов либо импровизированных ателье, находящихся в привычных полуподвальных помещениях. Дизайнеры из «старой гвардии» не используют все возможности интернет-торговли, их социальные сети не стали инструментом привлечения аудитории, а представляют собой, скорее, застывшее сообщество почитателей. Основной инструмент маркетинга и продаж — «сарафанное радио», реализация товара по личным связям и отголоскам ранее наработанных контактов.

Эти марки далеки от современных требований: у них нет ассортиментных матриц, отвечающих требованиям премиальных торговых площадок, производство обычно «гаражное» либо надомное. При наценке в 50-60%, которую ставят оффлайновые торговые площадки, цена изделий становится неконкурентоспособной, ресурса понижения себестоимости нет из-за сложности изготовления вещей и невозможности массового производства.

Марки десятилетиями находятся на рынке, но так и не вышли на обороты, интересные для инвестора. Более того, часто «инвестиция» воспринимается такими дизайнерами не как возврат денег инвестору с прибылью, а как благотворительность, грант в знак уважения. Что готов сделать дизайнер в ответ: разместить логотип спонсора на раздаточном материале к показу и озвучить выходные данные жертвователя в джингле.

Почему так происходит? Скорее всего, модная индустрия воспринимается дизайнерами не как бизнес, а как маркер принадлежности к творческой и городской элите. Каждая коллекция подтверждает статус и укрепляет уже имеющиеся горизонтальные связи, но не приносит новых. Распродажа подиумных изделий позволяет поддерживать бизнес на плаву. Это «эмоциональный маркетинг» наоборот: не эмоции приносят деньги, а вырученные небольшие (в контексте рынка) суммы превращаются в эмоции дизайнера.

Несомненно, аудитория старше 45 лет и 55+ в настоящее время является платежеспособной, и в краткосрочной перспективе работа с ней в подобной парадигме маркетинговых отношений — не самая проигрышная стратегия. Но вторая сторона этой медали — необратимая стагнация, сокращение целевой аудитории вследствие объективных причин.

Рост и развитие — квалифицирующие признаки

Все мероприятия, посвященные развитию креативных индустрий в Свердловской области, основаны на векторе в будущее. Та же модная индустрия оперирует жизненными этапами бренда в 3-5 лет, когда на каждом этапе происходят определенные эволюционные изменения.

Бизнес-сообщество рассчитывает на создание механизмов взаимодействия с шагом в один-два года. Дизайнерам, которые находятся в стадии стартапа, уже сейчас необходимо держать в планах комплекс действий, который потребуется предпринять на разных этапах жизни марки. Именно для этого создаются институции UF LAB и U’FASHION.

Бренды, которые существуют десятилетия и не могут вырваться из мелкосерийного и штучного производства, находятся в более сложной ситуации. Им необходим ребрендинг, разработка новых маркетинговых стратегий, изменение отношения к онлайн-торговле, маркетплейсам и социальным сетям. Ребрендинг всегда дороже, чем бренд «с нуля». Если добавить смену потребительского поведения поколения Z, то без внешнего импульса перезапустить бренд вряд ли удастся. Если за 10-15 лет дизайнер не вышел на обороты и не отстроил бизнес-процессы, интересные для инвесторов, вряд ли он самостоятельно сможет модернизировать свое производство, да еще под прессом конкурентной борьбы с новыми и перспективными марками.

Все это неизбежно приводит к дополнительным затратам на внешних консультантов, консалтинговые и маркетинговые агентства. Также стоит учесть объективную сторону дела: например, если прямо сейчас начать перестройку бизнеса, первые результаты появятся даже не к следующей Недели моды UF LAB, а, скорее, к 2026 году.

Подводя итоги, можно констатировать: 2024 год поставил во главе модного бизнеса не личность дизайнера, пусть яркого и талантливого, а технологичность и способность встроится в существующие бизнес-цепочки. Смена акцентов выгодна брендам, дает дизайнерам возможности для развития. Поиск инвестиций стимулирует предпринимательскую активность, в противовес маскировке недостатка оборотных средств элитностью и уникальностью.

В Свердловской области для всех дизайнеров появилась возможность сделать шаг в направлении построения реального фэшн-бизнеса, необходимо только следовать его законам и правилам.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
28.08.2024 UF LAB — предсказуемый успех

В Екатеринбурге подведены итоги Всероссийского конкурса дизайнеров, прошедшего в рамках Международной недели моды UF LAB ...

15.11.2021 В Екатеринбурге завершился 15 сезон Недели моды

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. В Екатеринбурге на площадке Уральского Центра развития дизайна завершился 15 сезон ...

08.11.2021 В Екатеринбурге стартует 15-й сезон Недели моды

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. В Екатеринбурге стартует очередная Неделя моды. Открытие юбилейного 15-го сезона ...

02.11.2021 Регистрация участников деловой части Уральской недели моды началась

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2021. Стартовала регистрация участников деловой части Уральской недели моды. Сама ...

15.11.2010 В Петербурге открывается международная неделя моды

В понедельник в Санкт-Петербурге начнется международная неделя моды Aurora Fashion Week, сообщили РИА Новости ...

Популярные новости
19.11.2024Свердловский Россельхознадзор выявил партию сфальсифицированного масла из Омской области19.11.2024Леонид Стариков: Нейросеть для бизнеса должна быть универсальной, дешевой и надежной27.11.2024Почему упал курс рубля?20.11.2024Марина Шаихслисламова: Управляющая компания встречает зимний сезон во всеоружии26.11.2024В ногу со страной
Архив новостей
Декабрь 2024 (346)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18