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Вчера, 12:00

В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись

УрБК, Москва, 31.07.2025. В 2025 году впервые за несколько лет зарплатные предложения работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись. Соискатели в среднем рассчитывают на 84,4 тыс. руб. в месяц, а работодатели предлагают 82,9 тыс. Это связано со снижением темпа роста зарплатных ожиданий, пишут «Известия» со ссылкой на сводные данные рекрутинговых агентств.

Так, в этом году ожидания и предложения полностью совпали в сфере туризма и гостиничного бизнеса — 60 тыс. руб., а также в строительстве и недвижимости, где разница составляет лишь 338 руб.

Разница в пределах 10 тыс. руб. сохраняется в маркетинге, рекламе и PR, медицине и фармацевтике, страховании, розничной торговле, массмедиа, спортивных клубах, предприятиях по добыче сырья, среди административного, обслуживающего и рабочего персонала.

В частности, 9 тыс. руб. разница составляет в области высшего и среднего менеджмента.

В то же время, в области стратегий и инвестиций специалисты хотят получать 160 тыс. руб., что на 34,4 тыс. больше, чем готовы платить компании.

Также значительный разрыв между ожиданием и предложением сохраняется и в сфере инвестиций, маркетинге, медицине и розничной торговле.

Медленнее всего зарплатные ожидания сейчас растут в строительстве и телекоммуникациях, а быстрее всего — в финансовой сфере и издательском деле.

По мнению отдельных экспертов, снижение разрыва между зарплатными ожиданиями соискателей и реальными предложениями на рынке труда — это положительный тренд. Он свидетельствует о постепенной стабилизации экономики и эффективной реализацией государственной политики в сфере занятости.

Что касается Свердловской области, в июне медиана ожидаемой заработной платы в регионе выросла на 17% и достигла 70 тыс. руб. Больше всего выросли ожидания у специалистов из сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+30 тыс. руб., до 150 тыс. руб.).
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