В Свердловской области назвали профессии, где больше всего выросли зарплатные ожидания соискателей

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2025. Медиана ожидаемой заработной платы в Свердловской области в июне 2025 года выросла на ...27.02.2025 В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 10 тыс. рублей
В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 10 тыс. руб., до 70 тыс. руб. в месяц. В целом ...27.02.2025 В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 10 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2025. В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 10 тыс. руб., ...16.10.2024 Более половины соискателей Свердловской области не готовы снизить зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. 53% соискателей из Свердловской области, опрошенных онлайн-платформой рекрутинга hh.ru, ...16.08.2024 В каждой второй профессиональной сфере Среднего Урала зарплатное ожидание соискателей превышает заявленное в вакансии предложение
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. В Свердловской области в июле — начале августа средняя предлагаемая зарплата несколько ...