В Свердловской области назвали профессии, где больше всего выросли зарплатные ожидания соискателей

Медиана ожидаемой заработной платы в Свердловской области в июне 2025 года выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 70 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.



Больше всего выросли желаемые зарплаты у специалистов из сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+30 тыс. руб., до 150 тыс. руб.), «Высший и средний менеджмент» (+27,5 тыс. руб., до 150 тыс. руб.), «Добыча сырья» (+20 тыс. руб., до 100 тыс. руб.), «Информационные технологии» (+20 тыс. руб., до 100 тыс. руб.), «Продажи, обслуживание клиентов» (+20 тыс. руб., до 80 тыс. руб.), «Маркетинг, реклама, PR» (+19,9 тыс. руб., до 80 тыс. руб.), «Транспорт, логистика, перевозки» (+17,8 тыс. руб., до 78,1 тыс. руб.).



Самый незначительный рост зарплатных ожиданий произошел у специалистов из направлений «Туризм, гостиницы, рестораны» (+4,1 тыс. руб., до 50 тыс. руб.) и «Розничная торговля» (+5 тыс. руб., до 55 тыс. руб.).