В Свердловской области вахтовые зарплаты вдвое превышают местные

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. В Свердловской области вахтовые зарплаты по ряду позиций вдвое превышают местные. При сравнении медианных зарплат разница может достигать более 70 тыс. руб. Такие данные приводят аналитики hh.ru. Так, для слесарей разница предлагаемых зарплат на вахте составит 79 тыс. руб.: в регионе эти специалисты могут рассчитывать на зарплату 76,4 тыс. руб., в то время как при работе на вахте медиана предложений для них составляет уже 155,4 тыс. руб. Также заметный разрыв зарплатных предложений у инженеров ПТО, инженеров-сметчиков: 103,3 тыс. руб. «дома» и 180 тыс. рублей на вахте (разница 76,7 тыс. руб.). Вахтовый метод работы будет оплачиваться значительно выше при трудоустройстве и на другие востребованные специальности. Так, машинисты выиграют 71,7 тыс. руб. (медиана зарплатных предложений вахтовым методом работы — 175,2 тыс. руб.), повара — 60,7 тыс. руб. (медиана — 120,1 тыс. руб.), водители — 59,9 тыс. руб. (медиана — 155 тыс. руб.), электромонтажники — 57,2 тыс. руб. (медиана — 145,6 тыс. руб.), токари — 55,9 тыс. руб. (медиана — 196,6 тыс. руб.), упаковщики — 54,4 тыс. руб. (медиана — 120 тыс. руб.), сварщики — 51,3 тыс. руб. (медиана — 169,1 тыс. руб.), монтажники — 45,7 тыс. руб. (медиана — 157,4 тыс. руб.), разнорабочие — 42,4 тыс. руб. (медиана— 117,9 тыс. руб.). Отметим, что, по данным hh.ru., чаще всего вахтовую работу в этом году предлагали разнорабочим (12% от всех вакансий с вахтовым графиком работы), водителям (10%), машинистам (9%), сварщикам, слесарям, сантехникам (по 5%), токарям, электромонтажникам, упаковщикам и комплектовщикам (по 4%), а также монтажникам, инженерам ПТО, инженерам-сметчикам и поварам (по 3%).

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