В Свердловской области вахтовые зарплаты вдвое превышают местные

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Свердловской области спрос на стоматологов за год вырос на 32%, а медиана ...05.11.2024 В Свердловской области разница между предлагаемой и ожидаемой зарплатой превысила 9 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. По итогам октября 2024 года медиана предлагаемых заработных плат в Свердловской области ...21.08.2024 В Свердловской области в период с января по июль было открыто 24,3 тыс. вакансий с вахтовой формой трудоустройства
В Свердловской области в период с января по июль было открыто 24,3 тыс. вакансий с вахтовой формой трудоустройства, что ...21.08.2024 В Свердловской области в период с января по июль было открыто 24,3 тыс. вакансий с вахтовой формой трудоустройства
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. В Свердловской области в период с января по июль было открыто 24,3 тыс. вакансий с ...19.04.2023 В России медианный доход на одного члена семьи составил 22 тыс. рублей
УрБК, Москва, 19.04.2023. По итогам 2022 года медианный доход в расчете на одного члена семьи в РФ составил 22 тыс. ...