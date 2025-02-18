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Сегодня, 14:39

Зарплаты свердловчан выросли на 40%

Зарплаты свердловчан выросли на 40% В Свердловской области средние ожидаемые и предлагаемые зарплаты за два года выросли на 40%, то есть на 20 тыс. руб. (с 50 тыс. руб. в феврале 2023 года), достигнув уровня 70 тыс. руб. в феврале текущего года, сообщает российская рекрутинговая онлайн-платформа hh.ru. Аналитики рассказали, что свердловские работодатели вынуждены участвовать в «зарплатной гонке», чтобы сохранить текущий и привлечь новый персонал в условиях сильного кадрового голода.

Данные опроса работодателей, проведенного hh.ru, показывают, что зарплаты на Среднем Урале и дальше будут расти: 63% респондентов предполагают, что в 2025 году в компании произойдет увеличение окладов сотрудников, при этом 42% считают, что рост будет в пределах официальной инфляции, а 21% будут ориентироваться на рынок, а также на запросы работников и соискателей.

По оценкам экспертов hh.ru, в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы несколько снизятся.

«Невероятная конкуренция за людей привела к рекордному росту зарплат. Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений, в 2024 году этот рост продолжился. При этом финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся», — заявила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

На начало 2025 года самыми востребованными и одновременно высокооплачиваемыми работниками в Свердловской области стали менеджеры по продажам и работе с клиентами. На них приходится 9% от всех вакансий, открытых с начала 2025 года. Зарплата данных специалистов на 36% выше медианной зарплаты в регионе (94 тыс. 900 руб. против 69 тыс. 604 руб.).

Среди востребованных специалистов в регионе, зарплатное предложение для которых выше рынка, также оказались токари, фрезеровщики, шлифовщики (172 тыс. 400 руб., или 248% от средней предлагаемой зарплаты по региону), курьеры (160 тыс. 400 руб., или 230% от средней зарплаты), сварщики (117 тыс. 500 руб., или 169%), водители (111 тыс. 200 руб., или 160%), электромонтажники (105 тыс. 100 руб., или 151%), инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики (97 тыс. 800 руб., или 141%), машинисты (97 тыс. 500 руб., или 140%), врачи (97 тыс. 400 руб., или 140%), слесари, сантехники (73 тыс. 600 руб., или 106%) и разнорабочие (70 тыс. 100 руб., или 101%).

Специалисты, на которых существует высокий спрос, но предлагаемая им оплата труда ниже рыночной — операторы колл-центров (в среднем, 49 тыс. 400 руб., что составляет 71% от медианы зарплатных предложений в регионе), а также администраторы (49 тыс. 800 руб., или 72% от средней предлагаемой зарплаты), продавцы-консультанты, продавцы-кассиры (49 тыс. 900 руб., или 72%), официанты, бармены, бариста (55 тыс. 300 руб., или 79%), повара, пекари и кондитеры (58 тыс. 400 руб., или 84%).

Ранее УрБК писал, что жители Свердловской области стали чаще менять профессию. Аналитики связывают это с проблемой дефицита кадров, которая стимулирует не только «зарплатную гонку», но и трудовую, профессиональную мобильность.
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