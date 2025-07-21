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Вчера, 10:32

На Среднем Урале остановился рост зарплат

На Среднем Урале остановился рост зарплатАналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали динамику изменения предлагаемой заработной платы в Свердловской области за последний год и выяснили, специалистам из каких профобластей работодатели сейчас готовы платить выше рынка.

По данным сервиса, медианная предлагаемая заработная плата в Свердловской области составила 70 тыс. 021 руб., и это чуть меньше, чем в целом по РФ — 75 тыс. 512 руб.

«По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зарплатные предложения в регионе выросли на 11% (к июню 2024 года), или на 7 тыс. 029 руб. При этом незначительный рост зарплат продолжается и в течение этого года: с января по июнь 2025 года они увеличились на 0,6%, в сумме прирост составил + 417 рублей», — заявила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Если верить цифрам, то можно осторожно сделать вывод об окончании «гонки зарплат» в регионе. С начала 2025 года доходы свердловчан практически не растут. Это может быть связано с тем, что рынок труда Среднего Урала начал постепенно охлаждаться. Основные причины — замедление темпов роста экономики и адаптация соискателей и работодателей к новой реальности.

По данным hh.ru, на одну активную вакансию в Свердловской области на текущий момент приходится уже 4,3 резюме, что соответствует норме. Годом ранее данный показатель составлял 2,3 резюме на вакансию. Несмотря на ослабление конкуренции, во многих сферах сохраняются достаточно высокие доходы.

Аналитики hh.ru добавляют, что наиболее высокооплачиваемыми специалистами в Свердловской области на данный момент являются кадры из областей «Высший и средний менеджмент» (медиана зарплатных предложений — 141 тыс. 572 руб.), «Автомобильный бизнес» (99 тыс. 935 руб.), «Сельское хозяйство» (91 тыс. 794 руб.), «Строительство, недвижимость» (90 тыс. 867 руб.), «Информационные технологии» (89 тыс. 384 руб.), «Производство, сервисное обслуживание» (88 968 руб.), «Добыча сырья» (87 тыс. 813 руб.), «Рабочий персонал» (82 тыс. 648 руб.), «Транспорт, логистика, перевозки» (81 тыс. 720 руб.), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (81 тыс. 440 руб.).

Отметим, что на прошлой неделе было опубликовано исследование Центробанка «Региональная экономика». Как отмечают его авторы, в России с начала этого года уменьшилось количество предприятий, планирующих повышать заработную плату сотрудников в III и IV кварталах 2025 года. Данный вывод сделан на основании опроса 11,6 тыс. отечественных компаний.

По информации ЦБ, доля компаний, планирующих повышение зарплат во второй половине 2025 года, в целом с начала года уменьшилась на 13 п.п. (с 84% до 71%). При этом медианная оценка предполагаемого роста оплаты труда упала на 3,1 п.п. (с 8,4% до 5,3%).

Эксперты связывают данные изменения со снижением спроса на продукцию предприятий при одновременном росте издержек. Как следствие, происходит общее снижение деловой активности, что отрицательно влияет на возможный рост зарплат.

Как отдельно отмечают аналитики, тенденция прослеживается во всех отраслях, но наиболее заметна в сфере торговли, добычи полезных ископаемых, химической промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.

Некоторые предприятия при этом не только не могут позволить себе повышать зарплаты, но и планируют уменьшить число работников. С января по июнь 2025 года количество компаний, планирующих сокращения, увеличилось на 4,6 п.п. (с 6,9% до 11,5%). Некоторые компании начали сокращения или перевод сотрудников на режим неполной занятости уже сейчас, добавляют аналитики ЦБ.

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