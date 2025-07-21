На Среднем Урале остановился рост зарплат

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В России снижается доля предприятий, готовых повышать зарплаты

В России с начала этого года уменьшилось количество предприятий, планирующих пересматривать (повышать) заработную плату ...

В России снижается доля предприятий, готовых повышать зарплаты

УрБК, Москва, 21.07.2025. В России с начала этого года уменьшилось количество предприятий, планирующих пересматривать ...

Рынок труда Среднего Урала начал охлаждаться

На одну вакансию в регионе приходится уже 4,3 резюме ...

Аналитики прогнозируют замедление темпов роста зарплат в 2025 году

УрБК, Москва, 13.01.2025. Темпы роста зарплат в России в 2025 году замедлятся по сравнению с предыдущим годом, пишут ...

Число резюме на Среднем Урале за год выросло на 11%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Свердловской области в апреле 2024 года было опубликовано 136 тыс. резюме. По ...