Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны

Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая



Фото предоставлено пресс-службой hh.ru на Урале

— Дефицит кадров характерен для всех областей с массовым подбором: в продажах, среди рабочего персонала, на производстве, в строительстве, в логистике и в розничной торговле. Курьеры в этом смысле тоже массовая специализация, конкуренция здесь низкая — чуть больше двух резюме на вакансию. При этом качество и скорость курьерской доставки продолжают быть одним из главных требований потребительского поведения и зоной высокой конкуренции для смежных с логистикой рынков.В 2018 году количество вакансий было около двухсот, в 2019 — уже более семисот, в 2020 — почти пятьсот. В последующие годы потребность в курьерах только нарастала: в 2021 — сразу до полутора тысяч вакансий, в 2022 — уже более трех тысяч, а в 2023 — шесть с половиной тысяч вакансий. В этом году тенденция к росту, скорее всего, сохранится: в январе-апреле уже открыто более четырех тысяч предложений для курьеров. Можно делать определенные выводы из этих цифр.— Зарплаты у курьеров отличаются, но незначительно. Уровень медианных зарплат для курьеров на автомобиле в 2023 году составлял около 69-137 тыс. руб., на самокатах — 80,5-127 тыс. руб., на велосипеде — 69-128 тыс. руб. У пеших курьеров диапазон зарплат составляет 64-132 тыс. руб.Предлагаемые зарплаты курьеров имеют устойчивую тенденцию к росту на протяжении последних нескольких лет. В 2023 году зарплаты курьеров достигли максимума за последние шесть лет — специалистам готовы были предлагать до 96 тыс. 800 руб. В 2024 году (за первые четыре года) медианная предлагаемая зарплата у курьеров составила 109 тыс. 200 руб., но к концу года она может скорректироваться.При этом нужно понимать, что курьеры работают на сдельной оплате труда или посменно. Поэтому в вакансиях часто указывают зарплаты при максимальной загрузке.— Да, безусловно. Дело в том, что курьер — это профессия с низким «порогом входа», в ней не нужно владеть специальными знаниями и навыками. Любой человек может пойти работать курьером. Даже официанты и водители такси уходят в курьеры, потому что не всем нравится взаимодействовать с людьми. Получил заказ через приложение в интернете, привез, поставил пакет и ушел.Кроме того, среди курьеров достаточно много трудовых мигрантов. Какое-то время наблюдался отток работников со строек, потому что работа курьером легче.В какой-то момент ниша «охладится». Тенденции к этому мы наблюдаем и сейчас.Но дело в том, что ниша курьеров отличается довольно высокой текучестью. Редко бывают ситуации, когда человек приходит работать курьером и работает много лет. Как правило, к этому относятся как какому-то временному варианту, как подработке, дополнительному заработку. И, соответственно, эта текучесть постоянно высокая.— Средний Урал отличается тем, что у нас достаточно высокий уровень жизни. С точки зрения комфорта проживание в нашем регионе очень удобно: у нас развиты культурная сфера, досуг, медицина.В Свердловскую область можно переехать навсегда, климат позволяет. Необязательно ездить к нам вахтами. У нас много промышленных производственных предприятий, которые сегодня очень привлекательны с точки зрения трудоустройства, потому что там хорошие зарплаты, различные гарантии, стабильность.Потребность в сотрудниках на Среднем Урале очень большая, мы даже видим, что сейчас на производственных предприятиях Свердловской области открываются вахтовые вакансии в других субъектах России. Существуют вакансии в Нижнем Тагиле, Верхней Салде и других городах региона.— Охлаждение спроса на курьеров при сохранении текущих условий в экономике и потреблении возможно при массовом внедрении роботов-доставщиков, бесконтактной доставки дронами и других технологических решений.