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Итоги года на рынке труда

Итоги года на рынке трудаВ Свердловской области, как и в целом по России, продолжает расти спрос на персонал, в первую очередь, на рабочие профессии. Активность соискателей выросла, однако нехватка кадров по-прежнему ощутима, несмотря на некоторое снижение дефицита. Работодатели адаптируются к ситуации и конкурируют за сотрудников, в том числе, с помощью зарплатных предложений.

Число вакансий выросло

Анализ, проведенный экспертами рекрутинговой онлайн-платформы hh.ru, показывает рост числа открытых за 2024 год вакансий в Свердловской области на 25% по сравнению с показателем предыдущего года. В целом по стране количество предложений о работе увеличилось на 20% год к году.

Наибольшим спросом у свердловских работодателей пользуются специалисты направления «Рабочий персонал» (24% от всех открытых вакансий). Также востребованы работники сфер «Продажи, обслуживание клиентов (21%), «Производство, сервисное обслуживание» (19%), «Строительство, недвижимость» (17%). Это свидетельствует о значительном спросе на работников в данных сферах.

Что касается динамики спроса, то по сравнению с 2023 годом в Свердловской области более всего возросла потребность в работниках сферы «Розничная торговля» (+39%). Значительный рост вакансий год к году также показали направления: «Транспорт, логистика, перевозки» (+33%), «Рабочий персонал» (+31%) и «Страхование» (+30%).

Соискатели активнее ищут работу

Согласно данным платформы hh.ru, в 2024 году в Свердловской области было открыто или обновлено резюме на 21% больше, чем за предыдущий год. В целом по России показатель активных резюме подрос на 15% за год.

Больше всего свердловчане желали получить работу по двум направлениям: «Продажи, обслуживание клиентов» и «Рабочий персонал». На них пришлось по 18% от всех активных резюме в 2024 году. Другими популярными направлениями для трудоустройства по количеству открытых или обновленных резюме стали: «Транспорт, логистика, перевозки» (14%), а также «Производство, сервисное обслуживание» и «Строительство, недвижимость» (по 12%).

Наиболее значительный прирост количества потенциальных работников был зафиксирован в сфере «Автомобильный бизнес», где количество резюме за год увеличилось на 44%. Число резюме в сфере «Рабочий персонал» выросло на 31%, в сфере «Транспорт, логистика, перевозки» — на 26%, в сфере «Строительство, недвижимость» — на 22%.

Отметим, что в то же время снизился интерес соискателей к трудоустройству в сферах «Розничная торговля» и «Страхование». Количество резюме год к году в них сократилось на 15% и 10% соответственно.

Дефицит кадров сохраняется

Как отмечают эксперты, рынок труда продолжает оставаться дефицитным для работодателей. Так, в Свердловской области в декабре 2024 года на одну вакансию в регионе приходилось 3,2 резюме при норме от 4 резюме на вакансию. Впрочем, данный показатель постепенно растет. В январе 2024 года он составлял 2,2 резюме на вакансию. В целом по стране данный индикатор также растет.

По мнению аналитиков hh.ru, это свидетельствует о некотором снижении остроты проблемы нехватки кадров. Однако говорить о балансе спроса и предложения по-прежнему не приходится. Потребность в кадрах продолжает расти, и темпы прироста количества резюме ее не покрывают. К тому же следует помнить о крайне низкой безработице (в целом по РФ, согласно данным Росстата, она составляет 2,3%). Это означает, что количество доступной для найма рабочей силы крайне мало и в ближайшее время эта ситуация вряд ли изменится. Не следует забывать и о старении кадров, которое в связи с демографическим провалом также существенно влияет на дефицит работников. По данным Росстата, к 2030 году количество наиболее трудоспособных граждан (30-39 лет) сократится на 6 млн чел., приток новых трудовых ресурсов (15-29 лет) составит лишь 2,6 млн. человек.

«Спрос на персонал продолжает расти, и в Свердловской области объем вакансий прирастает даже интенсивнее, чем в целом по стране. Рынок труда остается «рынком кандидата». Растущая потребность в людях не может быть полноценно покрыта существующим предложением, у нас на рынок труда выходит малое поколение, а уходит с него — большое. Рабочих рук не хватает. Соответственно, дефицит кадров сохраняется», —рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

В условиях дефицита рабочей силы предприятия предпринимают различные шаги для адаптации к текущей ситуации на трудовом рынке. Основным инструментом привлечения работников остается высокая заработная плата, перекрывающая инфляцию.
Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области выросла с января по ноябрь 2024 года на 17%, составив 70 тыс. руб. По стране в целом зарплаты за этот период выросли на 21%, до 73,4 тыс. руб. в среднем. При этом «зарплатная гонка» несет в себе серьезные риски.

«Небольшие предприятия просто не выдержат «гонки зарплат», даже если оклады в 2025 году уже не будут расти такими темпами. Оборонные же предприятия, имея преимущество в ресурсах, будут «пылесосить» местный рынок труда», — полагает член экспертного совета комитета Госдумы по конкуренции Дмитрий Тортев.

По мнению Д. Тортева, бизнесу придется находить иные пути для поиска и удержания работников, помимо повышения зарплат. С ним согласен независимый финансовый эксперт Виталий Калугин. Он отмечает, что самый острый дефицит кадров наблюдается в производстве и считает, что предпринимателям необходимо вкладывать средства в повышение производительности труда, закупки высокопроизводительных станков и обучение персонала, так как повышение заплаты быстро становится нерентабельным без соответствующего оборудования.

Сами работодатели в условиях высокой конкуренции за работников помимо повышения зарплатного предложения востребованным специалистам стали предлагать соискателям дополнительные выгоды: ДМС, гибридный график работы, обучение за счет компании и так далее. Также отмечается снижение требований к соискателям, в том числе по возрасту и опыту работы. Предпринимаются усилия и по удержанию сотрудников из-за появившейся тенденции к смене работы.
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