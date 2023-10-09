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Закадрировались

ЗакадрировалисьСентябрь 2023 года ознаменовался для Свердловской области усилением кадрового дефицита в 1,6 раза в годовом выражении. Так, согласно данным исследования hh.ru, по итогам месяца на одну вакансию в регионе приходится 2,5 активного резюме, тогда как год назад было четыре резюме. На фоне этого даже на биржах труда уменьшается количество официальных безработных. По наблюдениям УрБК, ежедневно фиксируется снижение на 100 человек.

По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе сейчас составляет 0,62%. По состоянию на 9 октября на Среднем Урале официально зарегистрировано 12 тыс. 822 безработных, а, к примеру, 4 сентября их было 14 тыс. 740 человек.

Исследование hh.ru показывает, что наиболее острая нехватка кадров на Среднем Урале наблюдается в профессиональной сфере «Автомобильный бизнес», где на одну вакансию приходится всего 1,2 активного резюме. Также кадровый голод ощущается в категориях «Розничная торговля» (1,4), «Рабочий персонал» (1,5), «Строительство, недвижимость» (1,7), «Производство, сервисное обслуживание» (1,8), «Медицина, фармацевтика» (1,9), «Продажи, обслуживание клиентов» (2,1), «Транспорт, логистика, перевозки» (2,1), «Туризм, гостиницы, рестораны» (2,2) и «Сельское хозяйство» (2,3).

При этом эксперты онлайн-платформы отмечают, что Средний Урал занимает пятое место среди регионов России по уровню спроса на новые кадры.

Среди сфер с повышенным спросом на работников в Свердловской области лидируют «Рабочий персонал» (23% от общего количества предложений о работе), «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (17%), «Строительство, недвижимость» (16%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (13%). При этом на регион приходится 3,9% от всех вакансий в стране.

«В сентябре 2023 года свердловчане создали или обновили почти 128 тысяч резюме, что на 3% меньше по отношению к сентябрю 2022 года. В результате разрыв между спросом и предложением продолжает нарастать и достигает пиковых значений. Кстати, по активности соискателей Свердловская область заняла шестое место в стране», — пояснила директор уральского отделения онлайн-платформы Оксана Сидлецкая.

На фоне последних событий на рынке труда, о которых уже писал УрБК, сложилась устойчивая тенденция в спросе на «синие воротнички». Это подтверждается и исследованиями рекрутинговых агентств, и данными от самих работодателей. В частности, на прошедшем в Екатеринбурге на прошлой неделе форуме 100+ TechnoBuild крупные застройщики делились друг с другом рецептами удержания кадров, так как рынок труда сейчас находится в стадии «рынка соискателя».

«В 2023 году лидирует общероссийская тенденция, которая выражается в главенствующей позиции соискателя на рынке труда. Уровень конкуренции работодателей за потенциальные кадры стремительно растет», — отмечал ранее директор по продажам «Авито Работы» Роман Губанов.

При этом стоит отметить, что в прошлом отсутствие престижа у рабочих профессий, то есть тех самых «синих воротничков», сейчас играет с работодателями злую шутку. И те, кто не работал в связке с колледжами и техникумами, сейчас находятся в затруднительном положении.

Примечательно, что техникумы и колледжи Среднего Урала и Екатеринбурга открыли дополнительный набор студентов. На сегодняшний день вакантными остаются 1,3 тыс. мест на разных специальностях в 43 средних специальных учебных заведениях. Из всего количества вакантных мест 235 предназначены для выпускников 11-х классов, остальные — для тех, кто окончил девятый класс. Вопрос лишь в том, насколько нынешнее поколение школьников готово связать свою судьбу в дальнейшем с реальным производством и стать «синим воротничком».
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