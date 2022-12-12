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Свердловские колледжи и техникумы объявили дополнительный набор учеников на 1,3 тыс. вакантных мест

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. Техникумы и колледжи Среднего Урала и Екатеринбурга открыли дополнительный набор студентов. На сегодняшний день вакантными остаются 1,3 тыс. мест на разных специальностях в 43 средних специальных учебных заведениях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Из всего количества вакантных мест 235 предназначены для выпускников 11-х классов, остальные — для тех, кто окончил девятый класс.

Например, в Екатеринбургском автомобильно-дорожном колледже незанятыми остаются четыре места на специальности «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Подать документы для поступления можно до 25 ноября лично по адресу проспект Ленина, 91.

Напомним, что по итогам сентября 2023 года на одну вакансию в Свердловской области приходится 2,5 активного резюме (в сентябре 2022 года — четыре резюме). При этом наиболее острая нехватка кадров на Среднем Урале наблюдается в профессиональной сфере «Автомобильный бизнес», где на одну вакансию приходится всего 1,2 активного резюме.
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