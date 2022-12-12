Свердловские колледжи и техникумы объявили дополнительный набор учеников на 1,3 тыс. вакантных мест

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. По итогам сентября 2023 года на одну вакансию в Свердловской области приходится 2,5 ...12.12.2022 В Свердловской области на одну вакансию приходится 3,5 резюме
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области по итогам ноября на одну вакансию приходилось 3,5 резюме, в ...11.05.2021 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме. Об этом ...15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...25.11.2020 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме. Об этом ...