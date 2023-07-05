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На Среднем Урале кадровый голод за год усилился в 1,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. По итогам сентября 2023 года на одну вакансию в Свердловской области приходится 2,5 активного резюме (в сентябре 2022 года — четыре резюме). Таким образом, за год кадровый голод в регионе усилился в 1,6 раза, говорится в исследовании hh.ru.

При этом наиболее острая нехватка кадров на Среднем Урале наблюдается в профессиональной сфере «Автомобильный бизнес», где на одну вакансию приходится всего 1,2 активного резюме. Также кадровый голод ощущается в категориях «Розничная торговля» (1,4), «Рабочий персонал» (1,5), «Строительство, недвижимость» (1,7), «Производство, сервисное обслуживание» (1,8), «Медицина, фармацевтика» (1,9), «Продажи, обслуживание клиентов» (2,1), «Транспорт, логистика, перевозки» (2,1), «Туризм, гостиницы, рестораны» (2,2) и «Сельское хозяйство» (2,3).

В то же время профицит кадров по итогам сентября отмечается только в четырех профессиональных сферах: «Маркетинг, реклама, PR» (9,5 резюме на вакансию), «Высший и средний менеджмент» (10,4), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (11,7) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (16,3).

Отметим, что ранее платформа онлайн-рекрутинга опубликовала исследование, согласно которому Свердловская область заняла пятое место среди российских регионов по уровню спроса на новые кадры.
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