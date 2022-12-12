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В Свердловской области на одну вакансию приходится 2,5 резюме

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. По итогам мая в Свердловской области на одну вакансию приходилось 2,5 резюме. Это самый низкий показатель с начала 2021 года. При этом нормой считается 5-7,9 резюме на вакансию, а меньше четырех считается дефицитом кадров на рынке труда, сообщается в исследовании hh.ru.

Уровень конкуренции поднимался до 4,6 резюме на вакансию в апреле-мае 2022 года, а затем шел на снижение. В среднем по России этот показатель сейчас составляет 3,6 резюме на вакансию, а по Уральскому федеральному округу — 2,8. Причем у последнего также наблюдается отрицательная динамика.

Наибольший дефицит кадров наблюдается в сфере медицины — 1,2 резюме на вакансию. Следом идут сегменты «Автомобильный бизнес» (1,4), «Производство, сервисное обслуживание», «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость» (по 1,7), «Розничная торговля» (1,8), «Продажи, обслуживание клиентов», «Сельское хозяйство» (по 2,1), «Добыча сырья» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 2,4).

Самый высокий уровень конкуренции наблюдается в разделах «Искусство, развлечения, масс-медиа» (15,6 резюме на вакансию), «Высший и средний менеджмент» (9,6), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (9,3), «Маркетинг, реклама, PR» (8,4) и «Административный персонал» (6,8).

Главный специалист hh.ru по рынку труда Наталья Данина отметила, что сейчас самая большая группа работников на рынке труда — граждане в возрасте от 30 до 40 лет. А молодежи не хватает из-за демографического кризиса 90-х годов. Поэтому численность работоспособного населения снижается.

«В сложившихся условиях работодателям крайне важно отказаться от предубеждений в найме и регулярно искать новые источники привлечения кандидатов. Самый очевидный вариант: соискатели моложе 18 и старше 45 лет — пришло время выходить за пределы привычного для многих компаний возрастного диапазона. Также это могут быть женщины на типично «мужских» ролях, например, в производственном процессе (хотя избыточного количества женщин на рынке труда нет, это важно понимать). Стоит обратить внимание и на мам в декрете, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также на людей, которые ищут подработку», — считает Н. Данина.

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