На Среднем Урале усиливается кадровый голод

В Свердловской области усилился дефицит кадров, который наблюдался еще в прошлом году. Во многом он обеспечивается за счет роста числа вакансий, пока количество резюме почти не меняется. Людей не хватает физически, чтобы занять все предлагаемые должности. Этот процесс может продолжаться еще год-полтора. Чтобы восполнить дефицит кадров, предприятия могут попытаться переманить рабочую силу из других регионов.



По итогам апреля в Свердловской области на одну вакансию приходится 2,8 резюме. В аналогичный период 2022 года этот показатель составлял 4,6, говорится в исследовании hh.ru. Это при том, что нормой считается пять-шесть резюме на вакансию.



Отметим, что в этот период число предложений работы выросло на 68% относительно 2022 года, а объявлений по ее поиску — только на 2%. Причем количество новых вакансий увеличилось во всех разделах, кроме категории «Безопасность». Наибольшее повышение спроса показали отрасли «Страхование» (плюс 162%), «Административный персонал» (плюс 134%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (плюс 111%).



Динамика резюме получилась неоднозначной: в половине сегментов их число выросло, в половине — снизилось. Самый большой рост показали сферы «Высший и средний менеджмент», «Другое» и «Стратегии, инвестиции, консалтинг». Наибольшее снижение — «Автомобильный бизнес», «Транспорт, логистика, перевозки» и «Рабочий персонал».



«Структура спроса на российском рынке труда неоднородна, и Свердловская область — не исключение. Больше всего работодатели заинтересованы в привлечении линейного и массового персонала (курьеры, продавцы, специалисты колл-центров и так далее), а также синих воротничков — представителей рабочих, производственных профессий. В сумме это 74% от всех вакансий на hh.ru. Еще 16% — это предложения для белых воротничков (маркетологов, бухгалтеров, финансистов, юристов, HR и других), а 10% — вакансии для ИТ-специалистов», — прокомментировала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.



Уточним, что самое низкое соотношение числа резюме на вакансию наблюдается в первую очередь у медицинских и рабочих специальностей. Самыми дефицитными стали «Медицина, фармацевтика», «Автомобильный бизнес», «Производство, сервисное обслуживание», «Строительство, недвижимость» — у них у всех меньше двух резюме на вакансию.



Текущее положение на рынке труда можно объяснить демографической ситуацией. В девяностые годы в России наблюдалось снижение рождаемости. Представителей этого поколения меньше, чем предшественников, поэтому они оказались физически не способны занять все рабочие места. К этому добавляются миграционные процессы, которые наблюдались в прошлом году. Причем уезжали в первую очередь высококвалифицированные специалисты, которые могли себе это позволить.



По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, в такой ситуации у работодателей есть только один выход — улучшать рабочие условия, включая зарплаты, чтобы переманить специалистов из других регионов.



«Рабочие руки — это такая вещь, которая воспитывается годами, они не могут возникать из ниоткуда. Поэтому единственный вариант — это каким-то образом привозить их извне. Платить, условно говоря, в два раза больше. В этом случае приедут из Челябинска, Кургана, Перми. Других вариантов не просматривается — только повышение зарплат, предоставление общежитий и прочие удобства», — предполагает аналитик.



В первую очередь это касается промышленности, отметил эксперт. В ней сейчас наблюдается «гонка зарплат». Причем повышать их нужно значительно — минимум на 30-40%, чтобы заработок был сопоставим или превышал тот, что люди могут получить на вахте. В противном случае специалистов будут переманивать более богатые регионы.



Также В. Калугин ожидает, что в ближайшие год-полтора дефицит кадров будет только усиливаться. Это связано с высоким государственным оборонным заказом. Предприятиям требуется большое количество «синих воротничков», и аналитик предполагает, что многие до сих не до конца набрали штат. В итоге вакансий станет еще больше, а число соискателей на эти должности будет почти неизменным.



В заключение добавим, что проблемы с кадрами наблюдались в Свердловской области и в прошлом году. Тогда причины были все те же — уменьшение числа работоспособных граждан, миграция, нехватка необходимых навыков, изменение структуры спроса на рынке труда. Уральские предприятия могут бороться с этим, предлагая своим сотрудникам более достойные рабочие условия и зарплаты. Но, во-первых, все это нужно еще организовать, во-вторых, людей все равно может попросту не хватить.