В Свердловской области на одну вакансию приходится 3,5 резюме

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области по итогам ноября на одну вакансию приходилось 3,5 резюме, в октябре — 3,7. Это при том, что нормой считается 5-6 резюме на место. Снижение показателя наблюдается пятый месяц подряд, сообщается в исследовании hh.ru.
В ноябре на Среднем Урале насчитывалось 35,2 тыс. вакансий и 123,7 тыс. активных резюме.
Сильнее всего дефицит кадров виден в таких сферах, как «Добыча сырья» (0,3 резюме на вакансию), «Банки, инвестиции, лизинг» (0,3), «Рабочий персонал» (0,6), «Строительство, недвижимость» (0,7), «Медицина, фармацевтика» (0,7). По 1,2 резюме на вакансию приходится на разделы «Автомобильный бизнес», «Производство», «Госслужба, НКО».
Наименее нехватка кадров выражена в сегментах «Управление персоналом» (4 резюме на вакансию), «Административный персонал» (4,3) и «Юристы» (5,5).
Отметим, что по итогам октября ярко выраженный кадровый дефицит наблюдался в семи сферах.
По состоянию на 21 марта в Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 активных резюме. Об этом ...16.07.2021 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,8 резюме
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2021. В июне 2021 года на Среднем Урале на одну вакансию в среднем приходилось 2,8 резюме. ...11.05.2021 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме. Об этом ...15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...25.11.2020 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме. Об этом ...