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Вчера, 12:23

В Свердловской области на одну вакансию приходится 3,5 резюме

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области по итогам ноября на одну вакансию приходилось 3,5 резюме, в октябре — 3,7. Это при том, что нормой считается 5-6 резюме на место. Снижение показателя наблюдается пятый месяц подряд, сообщается в исследовании hh.ru.

В ноябре на Среднем Урале насчитывалось 35,2 тыс. вакансий и 123,7 тыс. активных резюме.

Сильнее всего дефицит кадров виден в таких сферах, как «Добыча сырья» (0,3 резюме на вакансию), «Банки, инвестиции, лизинг» (0,3), «Рабочий персонал» (0,6), «Строительство, недвижимость» (0,7), «Медицина, фармацевтика» (0,7). По 1,2 резюме на вакансию приходится на разделы «Автомобильный бизнес», «Производство», «Госслужба, НКО».

Наименее нехватка кадров выражена в сегментах «Управление персоналом» (4 резюме на вакансию), «Административный персонал» (4,3) и «Юристы» (5,5).

Отметим, что по итогам октября ярко выраженный кадровый дефицит наблюдался в семи сферах.

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