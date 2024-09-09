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«Синее» соревнование

«Синее» соревнованиеВ августе и первой декаде сентября в Свердловской области на одну вакансию в среднем приходилось 2,6 резюме. Эти цифры соответствуют показателям аналогичного периода прошлого года. В первую очередь работодателям требуется рабочий персонал, специалисты в сфере сервисного обслуживания в автомобильном бизнесе и строительстве.

Согласно официальным данным департамента по труду и занятости населения Среднего Урала, на 11 сентября 2024 года в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. 633 безработных. Работодателям региона требуется 60 тыс. 581 человек, а уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,45%.

Сферами с низкой конкуренцией за рабочие места остаются «Розничная торговля» (на одну вакансию приходится 1,1 резюме), «Медицина, фармацевтика» (1,5), «Производство, сервисное обслуживание» (1,7), «Рабочий персонал» и «Строительство, недвижимость» (по 1,8 резюме в каждой профобласти), «Автомобильный бизнес» (2,1), следует из аналитического обзора платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Чтобы решить проблему на рынке труда, власти региона создали перечень приоритетных отраслей экономики для стимулирования занятости отдельных категорий граждан.

Так, согласно документу, в реестр вошли следующие отрасли: добыча полезных ископаемых, металлургия, обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), производство машин и оборудования, транспортных средств, пищевых продуктов, промышленность стройматериалов, растениеводство, строительство и химическое производство.

По словам директора hh.ru на Урале Оксаны Сидлецкой, в сфере рабочего персонала в регионе наблюдается одна из самых низких конкуренций. Она отмечает, что на одну вакансию приходится 1,8 резюме от кандидатов. Между тем, спрос на этих специалистов сейчас повышенный: за последние восемь месяцев для «синих воротничков» было открыто на 44% больше вакансий, чем в том же периоде прошлого года.

В обозначенных отраслях работодатели активно набирают персонал. Так, на строительную отрасль в Свердловской области приходится 7% от общего числа опубликованных в январе-августе вакансий, на металлургию и промышленный сектор — по 5%, в добывающей отрасли — 3%.

«Вероятнее всего, производственные и добывающие компании продолжат расширять бизнес и, как следствие, увеличивать численность персонала. Таким образом, любые меры, которые будут стимулировать соискателей идти именно в эти сферы, будут крайне актуальны для экономики региона», — считает Оксана Сидлецкая.

Можно констатировать, что «синие воротнички» до сих пор остаются самой востребованной категорией среди профессий, несмотря на то что в июне 2024 года отметились признаки снижения напряженности на рынке труда регионов Урала. Об этом говорится в докладе регулятора о состоянии экономики в субъектах РФ.

В документе отмечается, что, по информации служб занятости, потребность предприятий в работниках уменьшилась, темпы роста зарплат снизились, а количество активных резюме продолжило расти.

«В то же время, по данным опросов, большинство предприятий отметили сохранение проблемы кадрового дефицита, при этом некоторые сообщили о фактически проведенных индексациях зарплат с 1 июля, а часть — о запланированных повышениях в осенние месяцы», — говорится в докладе.

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