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В Свердловской области на одну вакансию приходится 2,6 резюме

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В августе и первой декаде сентября в Свердловской области на одну вакансию приходилось 2,6 резюме. Эти цифры соответствуют показателям аналогичного периода прошлого года, следует из аналитического обзора платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Сферами с низкой конкуренцией за места остаются «Розничная торговля» (на одну вакансию приходится 1,1 резюме), «Медицина, фармацевтика» (1,5), «Производство, сервисное обслуживание» (1,7), «Рабочий персонал» и «Строительство, недвижимость» (по 1,8 резюме в каждой профобласти), «Автомобильный бизнес» (2,1).

В августе — начале сентября дворники стали наиболее низкоконкурентными специалистами в регионе — на одну вакансию приходится 0,5 резюме. В топ-5 также вошли повара, врачи и специалисты по взысканию задолженности (по 0,6 резюме на вакансию в каждой специализации), главные врачи (0,7), слесари и продавцы-консультанты (по 0,9), товароведы, администраторы магазина, автослесари (по одному резюме на вакансию), маляры, электромонтажники и сварщики (по 1,1).
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