В Свердловской области на одну вакансию приходится 2,6 резюме

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. В Свердловской области в начале августа конкуренция на рынке труда составила 2,5 резюме ...19.07.2024 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,3 резюме
В Свердловской области в первой половине июля на одну вакансию для свердловчан приходится 2,3 резюме, что в два раза ...19.07.2024 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,3 резюме
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В Свердловской области в первой половине июля на одну вакансию для свердловчан ...12.12.2022 В Свердловской области на одну вакансию приходится 3,5 резюме
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области по итогам ноября на одну вакансию приходилось 3,5 резюме, в ...15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...