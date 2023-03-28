Уралу нужны «синие воротнички»

В Свердловской области наблюдается кадровый голод, который выражен сильнее, чем в среднем по стране и Уральскому федеральному округу (УрФО). В первую очередь это объясняется отраслевой спецификой региона — здесь сосредоточено большое число промышленных предприятий. Им, в свою очередь, нужны квалифицированные сотрудники. Но их нехватка обеспечивается снижением численности трудоспособного населения, дисбалансом в системе образования и миграционными процессами.



По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, в регионе сейчас наблюдается минимальная безработица. Однако параллельно с ней зафиксирован высокий спрос на квалифицированных специалистов в промышленности.



«Рынок труда Свердловской области достаточно спокоен. Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, составляет 15 тыс. 300 человек. На одного безработного приходятся порядка четырех-пяти вакансий. Соответственно, у нас очень низкий коэффициент напряженности на рынке руда. Тенденция эта сохраняется с сентября прошлого года с незначительными сезонными колебаниями», — рассказал директор департамента Дмитрий Антонов.



В первую очередь потребность в подобных специалистах испытывают предприятия металлообработки и машиностроения. Для «синих воротничков» спрос превышает предложение: например, у токарей на 678 вакансий приходится 16 человек. Также требуются инженеры, слесари-ремонтники, станочники и наладчики металлообрабатывающих станков, операторы промышленных установок и стационарного оборудования.



Добавим, что, по данным hh.ru, в феврале в Свердловской области на одну открытую вакансию в среднем приходилось три активных резюме. Нормой считается пять-шесть резюме на вакансию. По УрФО в среднем этот показатель составляет 3,3. Если говорить о регионах, то Средний Урал уступает лишь Курганской области, где на одну вакансию приходится 2,5 резюме.



«Кадровый голод в регионах УрФО сегодня более явный, нежели в среднем по России. Отраслевая специфика Урала в нынешних условиях делает его рынок вакансий более устойчивым — влияет высокая концентрация производственных предприятий, тех отраслей, которые сегодня остро нуждаются в людях и меньше прочих страдают от санкционного кризиса», — прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.



Другими словами, дефицит кадров в Свердловской области во многом обеспечен нехваткой квалифицированных сотрудников, которые могли бы трудиться в промышленной сфере.



К одной из причин сложившейся ситуации можно отнести возникшую в девяностые годы демографическую яму. Численность трудоспособного населения сокращается, и представителей поколения девяностых попросту не хватает, чтобы заменить предшественников.



Еще одна проблема выражается в вопросах подготовки кадров. Долгое время в высших учебных заведениях наблюдалась явная нехватка бюджетных мест на технические специальности. Из-за этого на сотню будущих юристов или экономистов приходилось около десятка инженеров. Плюс престиж рабочих профессий долгое время оставался низок, да и сейчас со стороны молодежи можно услышать явное нежелание «идти на завод». К этому стоит добавить, что когда «технари» все же выпускались из колледжей или вузов, могло оказаться, что их навыки не соответствуют требованиям местных промышленников. К слову, с подобным столкнулась и ИТ-отрасль.



Но следует отметить, что на предприятиях и в учебных заведениях эти проблемы понимают. Образовательные программы корректируются под запросы предприятий, подписываются соглашения о партнерстве между образовательным учреждением и работодателем и так далее. Но пока что этого не хватает.



Сложности также создает низкая трудовая мобильность, характерная в целом для страны. Большинство людей не готовы переезжать в другие города и регионы, если им предложат более высокооплачиваемую работу на лучших условиях. Для них бытовые проблемы, связанные с переездом, того не стоят. Поиск нового жилья, перевозка вещей, прикрепление к поликлинике, перевод детей в местную школу или детский сад — это лишь часть проблем, с которыми предстоит столкнуться на новом месте. То есть специалистов из других регионов или даже стран не удается привлечь. Максимум, на что они готовы, — поработать вахтовым методом. И даже если работодатели наладят процесс адаптации новых сотрудников, то где гарантии, что их не «перекупят» более богатые регионы?



В прошлом году к вышеперечисленному добавилась новая проблема. Весной и осенью 2022 года страна столкнулась с волнами эмиграции, вызванными политическими событиями. Покинуть страну в первую очередь смогли себе позволить как раз высокооплачиваемые и, следовательно, в большинстве своем более высококвалифицированные специалисты. Наиболее уязвимыми стали сферы, в которых коллектив по большей части мужской: логистика, перевозки, строительство. В итоге вновь возникла проблема, что люди просто физически отсутствуют.



Промышленники все эти проблемы прекрасно осознают и регулярно обсуждают вопросы их решения как с властями, так и друг с другом. Поэтому создаются программы поддержки, идет работа со студентами, которым обещают рабочие места после выпуска. На итоговом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей большое внимание уделялось тому, как удержать все-таки пришедших на работу специалистов. Однако ключевой вопрос остается актуален — откуда должно взяться такое количество кадров, чтобы закрыть потребности предприятий?