Кадровый голод остается на новый год

В 2023 году произошла серьезная трансформация на рынке труда. По мнению экспертов, это случилось из-за нескольких факторов, в первую очередь экономических и демографических. В результате дефицит кадров привел к усилению конкурентной борьбы за соискателей. По прогнозам предпринимателей, нехватка персонала, как корневая проблема прошлого года, сохранится и в 2024 году.В Свердловской области, согласно данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в сравнении с январем 2023 года в декабре того же года количество вакансий увеличилось на 39%, а резюме — на 11%.Больше всего прибавилось вакансий в сферах «Транспорт, логистика, перевозки» (+48%), «Рабочий персонал» и «Продажи, обслуживание клиентов» (+42%), «Строительство, недвижимость» (+33%) и «Производство, сервисное обслуживание» (+29%).Средняя предлагаемая зарплата выросла с января по декабрь 2023 года на 18%, до 51 тыс. руб. Зарплатные ожидания соискателей увеличились на 8% за тот же период времени и достигли 53 тыс. 560 руб.По данным сервиса по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру», наибольший рост медианных зарплатных предложений отмечается у инженеров по эксплуатации (+10% — до 55 тыс. руб.), инженеров-конструкторов (+18% — до 65 тыс. руб.), инженеров-электронщиков (+32% — до 61,5 тыс. руб.), кладовщиков (+12% — до 55 тыс. руб.), менеджеров по персоналу (+22% — до 55 тыс. руб.), операторов станков ЧПУ (на 23% — до 98 тыс. руб.), слесарей (+9% — до 60 тыс. руб.).Таким образом, можно сделать вывод, что трендом в 2023 году стал спрос на «синих воротничков». И, по мнению экспертов, в наступившем году ситуация не изменится.«В январе сложно делать прогнозы на предстоящий год, однако можно предположить, что положение на рынке труда в Свердловской области будет зависеть от текущей экономической ситуации, которая, вероятно, кардинально не поменяется. Вероятно, в 2024 году все так же будут востребованы рабочие специальности («синие воротнички» — прим. ред.), специалисты в сфере автобизнеса и розничных продаж», — сообщила УрБК руководитель пресс-службы hh.ru на Урале Ольга Виноградова.При этом, по ее словам, рабочего ресурса на рынке труда сейчас не хватает, ведь соискатель должен соответствовать требованиям работодателя. Поэтому, по мнению Ольги Виноградовой, можно предположить, что в 2024 году продолжится расширение спектра соискателей за счет инклюзивных вакансий (для людей с ограничениями по здоровью), «полосатых воротничков» (заключенных).По мнению руководителя департамента аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру» Юрия Михеева, в 2024 году однозначно преимущество на рынке труда будет у тех работодателей, которые отказались от лишних барьеров в найме.«Как показывают исследования, в наступившем году будет активно развиваться тренд на снижение дискриминации на рынке труда. На протяжении двух последних лет компании более активно привлекают на работу сотрудников, которые ранее были вне фокуса их внимания: кандидатов старше 40 лет, людей с ограниченными возможностями, женщин на типично «мужские вакансии». Более того, в течение минувшего года росло количество вакансий для людей с ограниченными возможностями, если раньше размещение таких вакансий в первую очередь было обусловлено нормами законодательства, то в последний год кратный рост говорит уже о реальной потребности компаний», — считает Юрий Михеев.Однако, несмотря на рост зарплатных предложений и сохранение у работодателей тренда на «человекоцентричность», проблема дефицита кадров в целом в экономике страны до сих пор остается одной из ключевых.При этом по России, по данным hh.ru, только 38% опрошенных работодателей имеют оптимистичные ожидания от 2024 года. И в основном это касается сфер IT, финансовых технологий и машиностроения.УрБК будет следить за развитием событий.