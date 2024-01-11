В 2023 году количество вакансий на Среднем Урале увеличилось на 39%, а резюме — на 11%

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 35,1 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Количество активных резюме в ноябре 2023 года в Свердловской области составило 131 тыс. ...

Количество активных резюме на Среднем Урале за год выросло на 3%

Число вакансий в Свердловской области за год выросло более чем на 50%

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области число открытых вакансий в октябре 2023 года составило 51 тыс. ...