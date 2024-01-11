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11.01.2024

В 2023 году количество вакансий на Среднем Урале увеличилось на 39%, а резюме — на 11%

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. По сравнению с январем 2023 года в декабре того же года количество вакансий в Свердловской области увеличилось на 39%, а резюме — на 11%. Такие выводы сделали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, подведя итоги на рынке труда в регионе за год.

По словам руководителя пресс-службы hh.ru на Урале Ольги Виноградовой, нехватка персонала, как корневая проблема прошлого года, по мнению большинства работодателей, сохранится и в 2024 году.

«Согласно нашим исследованиям среди внешних причин дефицита кадров выделяют: влияние геополитической напряженности, отсутствие специалистов с требуемыми навыками и демографическую проблему. А среди внутренних обстоятельств, в первую очередь, называют неконкурентный уровень зарплаты и недостаточное развитие бренда работодателя», — рассказала Ольга Виноградова.

Больше всего прибавилось вакансий в сферах «Транспорт, логистика, перевозки» (+48%), «Рабочий персонал» и «Продажи, обслуживание клиентов» (+42%), «Строительство, недвижимость» (+33%) и «Производство, сервисное обслуживание» (+29%).

Средняя предлагаемая зарплата выросла с января по декабрь 2023 года на 18%, до 51 тыс. руб. Зарплатные ожидания соискателей увеличились на 8% за тот же период времени и достигли 53 тыс. 560 руб.

Между тем, по данным департамента по труду и занятости Свердловской области, средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда региона, в январе-ноябре 2023 года составила 35,1 тыс. руб. В октябре он был равен 34,2 тыс. руб.
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