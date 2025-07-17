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Вчера, 12:19

Искусство тонких граней

Представители fashion-сообщества и медиа Екатеринбурга в рамках ювелирной выставки-форума «Тонкие грани» 16 и 17 июля посетили бутики и производства пяти ведущих ювелирных брендов. Гости узнали о современных трендах и технологиях ювелирного дела, а также познакомились с самым большим в России активом драгоценных камней и самоцветов Top Color. На мероприятии также присутствовал заместитель губернатора, министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин.

MOISEIKIN

Мероприятие началось с посещения производства ювелирного дома MOISEIKIN. Бренд присутствует на ювелирном рынке с 1993 года. Его специализация — эксклюзивные украшения, драгоценные интерьерные миниатюры, оригинальные сувениры, живописные каменные панно и статусные подарки.

Искусство тонких граней

Основатель ювелирного дома — дизайнер и изобретатель Виктор Моисейкин — рассказал, что секрет успеха любого ювелирного бренда предельно прост: важно думать не о маркетинге, не о позиционировании бренда, а о том, как раскрыть свой талант, который заложен самой природой в каждом без исключения человеке.

«Мы создаем украшения для тех, кто устал от брендов. В последнее время появилось стремление — упростить форму, уменьшить количество цветов, но при этом сохранить высокий эмоциональный накал и оставить пространство для смотрящего, чтобы он мог увидеть в украшении свое отражение. Так, в частности, у нас появилось новое направление, получившее название «музыка цвета»», — рассказал о творческом процессе В. Моисейкин.

Он добавил, что «ювелирное искусство» не равно «ювелирной индустрии». Искусство — персонифицировано, а фабрика — это всегда коллективная, лишенная индивидуальности «бездушная машина», которая не способна выпускать произведения искусства.

Искусство тонких граней

Стоит отметить, что дизайнер имеет 20 патентов и несколько изобретений. Одно из самых известных — «русская закрепка», или Waltizing Brilliance (Вальсирующий бриллиант) — технология фиксации камня, при которой камень будто «оживает», но при этом не просверливается и остается цельным.

«Закрепка создана для оживления и одушевления моих произведений, для передачи полноты жизни через эту игру света. Мне кажется, это и есть искусство — способность видеть и передавать живую красоту», — сказал. В. Моисейкин.

Natasha Libelle

16 июля гости ювелирной выставки-форума также посетили бутик ювелирного бренда Natasha Libelle. Бренд начал работать 30 октября 2000 года. Ее основательницей является Наталья Шумакова. Работы бренда экспонируются в музее ИЗО Екатеринбурга, государственном историческом музее Москвы (ГИМ) и других ведущих выставочных площадках страны.

Искусство тонких граней

Fashion-дизайнер и ювелирный стилист бренда Никита Баранова рассказал, что все 15 ювелирных коллекций Natasha Libelle — это продолжение традиций уральской школы ювелиров, переосмысленное и дополненное в современном ключе.

В частности, коллекция «Кружевные сказы» была вдохновлена каслинским литьем и сказами Павла Бажова.

«Кружевные сказы» мы создали в коллаборации с основательницей бренда Натальей Шумаковой — это синтез исконных традиций уральской ювелирной школы и современных ювелирных тенденций. Что безупречно вписалось в общую стилистику бренда», — сказал Н. Баранов.

Еще одна совместная работа дизайнера и ювелира — коллекция «Трансформация». В этой коллаборации художники раскрыли красоту и самобытность полудрагоценных камней. В качестве центральных элементов для огранки были выбраны малахит и мозаичный агат — исконно уральские камни.

Н. Баранов также напомнил, что символом бренда неизменно остается стрекоза.

«Libelle означает «стрекоза» — один из главных символов ар-нуво, а также символ успеха и счастья. Крылья стрекозы покрыты эмалью двух оттенков — глубокого синего и мягкого фиолетового. Бирюза и топазы вписаны в композицию так, чтобы подчеркнуть ритм формы и придать объем», — рассказал он.

В свою очередь, Дмитрий Ионин подчеркнул, что все ювелирные бренды Урала, в том числе NATASHA LIBELLA, создают не просто шедевры ювелирного мастерства, но и делают значительный вклад в развитие креативной экономики, производя продукт с высокой добавленной стоимостью.

«РИНГО»

Кроме того, в первый день пресс-тура представители креативных индустрий и медиа Екатеринбурга ознакомились с концепцией ювелирного дома РИНГО. Это уральский ювелирный бренд, созданный в 1993 году. Его основатели —выпускники специализированных профессиональных училищ, Свердловского архитектурного института (в настоящее время — Уральского государственного архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова). Владелец и генеральный директор компании «РИНГО» — Андрей Ялунин.

Искусство тонких граней

Исполнительный директор бренда РИНГО Жанна Климова рассказала, что компания сохраняет полный цикл производства на Урале. В коллекциях традиционно используются якутские бриллианты и камни с Малышевского месторождения.

«Уральские изумруды высоко ценятся на мировом рынке драгоценных камней. Около 5% изумрудов, добываемых на Урале в Мариинском прииске, имеют высочайшее качество, которое ставит их на один уровень с колумбийскими самоцветами», — рассказала Ж. Климова.

Она добавила, что малышевские изумруды отличает насыщенная зеленая окраска и уникальная прозрачность, которой нет в других минералах этой группы.

Ж. Климова также рассказала, что в основе каждой из коллекций РИНГО заложена идея, а во всех украшениях центром композиции является бриллиант.

Так, коллекция Crystal была вдохновлена природной красотой алмаза. Этот минерал в компании считают венцом творения природы, а коллекция Crystal — это ода королю драгоценных камней.

Огранщик ювелирного дома РИНГО дополнил, что что классическая форма огранки алмаза, которой недавно исполнилось 100 лет, — круглая на 57 граней. В результате этой огранки алмаз приобретет идеальную форму и световой «спецэффект», который достигается четкой геометрией граней и линейно-угловых параметров.

«Однако наши ювелиры, следуя философии бренда — сохранять традиции ювелирной школы, не избегают современных трендов, которые нашли свое отражение, в частности, в коллекции «Нейро» — посвященной искусственному интеллекту, или нанотехнологиям — в линейке нанокерамики», — сказала Ж. Климова.

Она также подчеркнула, что РИНГО — это единственный ювелирный бренд со статусом члена союза дизайнеров России.

CHAMOVSKIKH

На следующий день гости посетили бутик ювелирного бренда CHAMOVSKIKH Jewellery House. Гости познакомились с самым большим в России активом драгоценных камней и самоцветов Top Color.

Искусство тонких граней

Международный бренд CHAMOVSKIKH основан в 1996 году. Его основатель и владелец — Александр Чамовских. Компания имеет более 70 наград престижных отраслевых конкурсов международного масштаба.

Руководитель департамента розничных продаж Лариса Кузьмина ювелирного дома рассказала, что с 2015 года бренд CHAMOVSKIKH входит в топ-10 лучших ювелирных брендов России по версии информационно-аналитического агентства «РосЮвелирЭксперт», клуба «Российская ювелирная торговля» и Junwex.

Для изготовления украшений бренд использует драгоценные камни эталонных характеристик с лучших месторождений и ограночных предприятий мира. Одна из драгоценностей инвестиционного и коллекционного уровня бренда стала парюра «Великая держава» — украшение-трансформер с запатентованным механизмом крепления.

Искусство тонких граней

«Парюра состоит из редких изумрудов и белого золота. Благодарю механизму, серьги парюры образуют четыре пары украшения — для дневного и вечернего выхода или коктейльного мероприятия. А потайной механизм в кольце раскрывает их «крылья» и становится классическим кольцом», — рассказала Л. Кузьмина.

Еще одна ценность бренда — сет с азиатскими мотивами «Камбоджа», а также кольцо «Филлипины» из коллекции Discovery и кольцо Rosetta.

На производстве ювелирного дома гости ознакомились с полным циклом ювелирной работы, а исполнительный директор Комарова Юлия представила гостям уникальную коллекцию минералов уровня Top Color. Минералы этой коллекции подтверждены сертификатами GRS (Gem Research Swisslab) — это документ, который подтверждает происхождение и подлинность рубинов, сапфиров, изумрудов и других цветных драгоценных и полудрагоценных камней.

Искусство тонких граней

В компании отдельно отмечают, что каждый камень (от 0,3 карата) в изделиях CHAMOWSKIH имеет бренд гравировку.

«У Александра Ивановича есть дар — он умеет видеть и находить красоту — по-настоящему уникальные экземпляры камней», — резюмировала Ю. Комарова.

В завершение мероприятия Д. Ионин отметил, что у изделий свердловских ювелиров большой экспортный потенциал, это показал и недавний ИННОПРОМ, где было заключено несколько контрактов с Саудовской Аравией.

«CHAMOWSKIKH не только про бизнес, это в том числе про продвижение региона через красоту ювелирного и камнерезного искусства», — сказал. Д. Ионин.

Moonswoon

Мероприятие завершилось посещением бутика и производства ювелирного бренда Moonswoon, который существует с 2014 года. Его бутики открыты и в Екатеринбурге, и Москве.

Искусство тонких граней

Бренд-менеджер Moonswoon Екатерина Понамарева рассказала, что стиль, в котором работает основательница бренда Ольга Локшина, — минимализм.

«Сделать простые и красивые изделия сложнее всего — именно это и стало концепцией и стратегией бренда. Простые, чистые, классические формы в современной интерпретации — это то, что всегда будет актуальным. Ольга сама разрабатывает дизайн украшений, после чего передает техзадание ювелирам, которые, в свою очередь, все изделия производят вручную», — рассказала Е. Понамарева.

Искусство тонких граней

Moonswoon работает с аутентичными уральскими минералами — малахитом, лазуритом, ониксом, жемчугом, флюоритом, различные видами хрусталя, змеевика, яшмой, родонитом, агатом и малышевскими изумрудами, а также минералами, закупленными в других странах: в Индии, Бразилии и на Мадагаскаре.

«Но самая большая удача для Ольги — найти и работать именно со старыми, когда-то добытыми уральскими камнями», — рассказала Е. Понамарева, добавив, что в планах у Moonswoon в 2026 году начать работать с золотом.

Одна из последних коллекций Moonswoon, выпущенная в июне 2025 года, посвящена яблоням. Основательница бренда называет характер уральцев «зеленым отражением» яблони — дерева, которое может цвести и приносить плоды даже в самых суровых климатических условиях.

Также гости узнали, что Ольга Локшина сотрудничает и с другими дизайнерами. Например, коллекция «Трибьют» была разработана совместно с иллюстратором Натальей Шицаловой, которая передала бренду коллекцию минералов, доставшуюся ей от отца, уральского художника-ювелира.

На производстве его владелец и управляющий Павел Корягин подробно рассказал гостям о том, как создается украшение — от отрисованного вручную эскиза до финального штриха — присвоением УИН каждому изделию.

Искусство тонких граней

«Производство изделия проходит в несколько этапов. Рисуем от руки, переводим в 3D, фрезеруем из специального модельного воска, далее отливаем образец и делаем форму для тиражирования. Потом отправляем на литье в специальных ювелирных печах, где с помощью гипсовой формы и высокой температуры металл замещает воск, и мы получаем «ювелирную елку» из серебра, от ствола которой откусываем модели, убираем вспомогательные элементы и отправляем на доработку. Далее шлифуем, полируем изделие, и оно уходит на покрытие: золочение или родирование. Эмальер наносит эмаль. После отбраковки партии все изделия биркируются, им присваивается номер», — рассказал П. Корягин.

Стоит отметить, что бренд придерживается производственной этики. Предприятие минимизирует отходы в производстве и упаковке, а также, если на складе скапливаются модели, потерявшие свою релевантность — они отправляются на переработку, где становятся новыми изделиями.

В завершение, Д. Ионин подчеркнул, что Свердловская область демонстрирует высокие результаты в решении госзадачи — повышение доли креативных индустрий в структуре валового регионального продукта.

«Ювелирный рынок России в прошлом году показал почти 30% прироста. И уральские бренды выделяются на общероссийском уровне, ювелирное и камнерезное дело всегда было сильной компетенцией региона. Сегодня на выставке представлены 18 компаний, в том числе известные по всему миру. Они являются одними из драйверов развития креативной экономики», — подытожил Д. Ионин.

Мероприятие состоялось в рамках пресс-тура ювелирной выставки-форума «Тонкие грани», которое прошло с 15 по 17 июля 2025 года в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге при поддержке правительства Свердловской области и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Фото предоставлены пресс-службой СОФПП
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